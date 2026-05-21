Supermercados Colonial presenta su estrategia de triple impacto en la Semana de la Sostenibilidad de FUNDAHRSE

San Pedro Sula. – En el marco de la Semana de la Sostenibilidad 2026 organizada por la Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), Supermercados Colonial destacó como empresa patrocinadora, reafirmando su sólido compromiso con el desarrollo del país. Este esfuerzo responde a una estrategia integral de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que le ha permitido obtener, por cinco años consecutivos, el prestigioso galardón de Empresa Socialmente Responsable (ESR).

Ejecutivos de Supermercados Colonial durante la Semana de la Sostenibilidad, reafirmando su posición como Empresa Socialmente Responsable (ESR) en Honduras.

Durante el evento, la cadena de supermercados contó con un espacio en la Expo Sostenibilidad. A través de este stand, compartió sus múltiples iniciativas ambientales, sociales y de apoyo al emprendimiento nacional articuladas bajo su plataforma “Movimiento Amarillo”, enfocada en la educación ambiental, el reciclaje y la sostenibilidad.

Colaboradores de Supermercados Colonial participan activamente en la Semana de la Sostenibilidad organizada por FUNDAHRSE.

Entre sus proyectos insignia destaca “Reciclando con Colonial”, una iniciativa que promueve el reciclaje de plástico y latas en sus cuatro supermercados. El programa incentiva directamente a los clientes, quienes reciben Puntos Colonial a cambio de su participación activa.

Por quinto año consecutivo, la cadena reafirma su posición como Empresa Socialmente Responsable (ESR) en Honduras.

Asimismo, la empresa impulsa la campaña “Bolsas Reutilizables”, cuyos fondos se destinan al apoyo de organizaciones ambientales clave como: Roatán Marine Park, Macaw Mountain, iniciativa “Salvemos Juntos la Laguna de Jucutuma”, proyecto del cual son patrocinadores oficiales y que incluye jornadas de limpieza, voluntariado y concientización.

Durante el evento, el gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Supermercados Colonial, Francisco Pereira, participó como panelista invitado. En su intervención, el ejecutivo expuso los pilares estratégicos de la cadena en materia ambiental y social, destacando cómo estas acciones transforman positivamente a las comunidades hondureñas.

En el ámbito interinstitucional, y en alianza con la Municipalidad de San Pedro Sula y la Alianza para la Seguridad Hídrica del Valle de Sula, la cadena participa activamente en programas de reforestación, fortalecimiento de viveros y educación ambiental.

El impacto económico de Supermercados Colonial se refleja en su programa “Compra Consume Local”, diseñado para brindar capacitación y apertura comercial a pequeños productores y MIPYMES hondureñas. Actualmente, el 8% de las compras anuales de la cadena proviene de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, dinamizando la economía local.

En el pilar social, la campaña “Alimentando Sonrisas”, ejecutada en alianza con el Banco de Alimentos de Honduras (BAH), beneficia semanalmente a más de 35 organizaciones y alrededor de 11,000 personas mediante la recolección y donación de alimentos y productos de primera necesidad.

El brazo solidario de la empresa se consolida a través de su voluntariado corporativo. Mediante programas propios y su participación en la iniciativa VOLUNTARIARSE de FUNDAHRSE, los colaboradores de la cadena han acumulado más de 8,500 horas de servicio comunitario en los últimos cinco años, impactando áreas educativas, sociales y ambientales.

Como parte de sus acciones más recientes y creativas, la empresa coordinó la creación de murales ambientales junto a colaboradores, clientes, medios de comunicación e influencers. La obra, plasmada por el artista Chris Cobos, busca sensibilizar a la población sobre la conservación marina, la biodiversidad y la protección de la Laguna de Jucutuma y el Roatán Marine Park.

Con esta estrategia de triple impacto, Supermercados Colonial no solo consolida su liderazgo en el sector, sino que contribuye activamente al cumplimiento de ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, construyendo un futuro más verde y próspero para Honduras.