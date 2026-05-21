Semana de la Sostenibilidad 2026 impulsa la transformación empresarial en Honduras

San Pedro Sula.-En un entorno global donde la sostenibilidad define la competitividad y permanencia de las organizaciones, arrancó este miércoles en Expocentro la Semana de la Sostenibilidad 2026. El evento reúne a líderes empresariales, sociedad civil y organismos internacionales con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras, fortalecer la transparencia y consolidar alianzas estratégicas en Honduras.

La Semana de la Sostenibilidad 2026 organizada por FUNDAHRSE, busca consolidar alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo responsable y la resiliencia corporativa en Honduras.

Organizado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), el encuentro se desarrolla del 20 al 22 de mayo bajo el lema: “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”.

Mario Faraj, presidente de la Junta Directiva de FUNDAHRSE, ofrece el discurso de apertura durante la inauguración de la Semana de la Sostenibilidad 2026 en Expocentro, San Pedro Sula.

Durante la inauguración, Mario Faraj, presidente de la Junta Directiva de FUNDAHRSE, destacó el impacto de la iniciativa: “La Semana de la Sostenibilidad es el evento anual promovido por el sector privado que nos permite encontrarnos para abordar conjuntamente los grandes desafíos de Honduras y la región. Estamos conscientes de que este objetivo se logra únicamente de la mano con aliados clave, con propósito y valores similares”.

El evento cuenta con la participación de más de 30 expertos internacionales procedentes de España, Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana y el país anfitrión. A través de conferencias magistrales, paneles y conversatorios, se debaten ejes cruciales para el futuro de los negocios: Mercados regionales de créditos ambientales y finanzas sostenibles, Gobernanza corporativa e inversión responsable y Liderazgo emergente frente a los desafíos de la polarización y la desinformación.

Uno de los temas que capturó mayor atención fue el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión de riesgos, demostrando cómo las nuevas tecnologías están transformando la toma de decisiones y blindando la gestión organizacional frente a los retos del entorno.

Corte de cinta inaugural de la Expo Semana de la Sostenibilidad 2026.

Los asistentes también tuvieron acceso a espacios interactivos como Expo Sostenibilidad, donde empresas presentaron proyectos orientados al desarrollo responsable; Expo Emprende, enfocada en iniciativas sostenibles; y Expo Movilidad Sostenible, dedicada a soluciones tecnológicas y alternativas de transporte responsable, además de mesas informativas para el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Para incentivar la creatividad, la organización premiará a las empresas participantes en las categorías de Stand Líder en Innovación y Stand Líder en Interacción.