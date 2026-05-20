Chicha y Limón martes 19 de mayo de 2026

FERIA ISIDRA!!… ¿Como los trata mayo?… Las celebraciones en el mes de las flores continúan…Suman y siguen los brindis por los 100 años del JTR…La última propuesta de Deepa Gurnani ya está en Shoe Gallery…Pizza Hut y China Wok las novedosas alianzas de Optimus Card & UTH…”Cococoaching” el nuevo reality show de Cargill para habitos saludables…Saraos…Onomásticos…Astros & Mas…¡Solo aquí mis vidas!

*.-Esta semana…siguen los brindis en honor a Fanny Hawit por su onomástico, sus amistades contemporáneas siguen desfilando por la casa hotelera donde Fanny es el nervio y motor en todo…Mike Canahuati y Nabil Khoury son otros de los dichosos que aquilatan otra vuelta más al sol pletórica de éxitos…A brindar en las opciones del Intercontinental.

Arianna Bonilla es otra de las exquisitas socialités sampedranas que celebró en forma reciente un año más de para bienes…La hija de Sergio Bonilla y Katia Alvarado es una de las jóvenes promesas de esta ciudad, al igual que sus hermanos, poseedores de una excelsa educación y una personalidad fuera de serie…¡Que sigan los brindis para Arianna!

*.-De gente fina va la cosa… porque la familia Sucrovich celebra de forma muy personal los 22 años de la preciosa jovencita Ilana Sucrovich, hija del apuesto David Sucrovich y de la guapa Angie León… quienes se unen al jubilo son los abuelos de Ilana, don Isaac y doña Lily de Sucrovich.

*.-Luego de una íntima recepción en Meza23 donde estamparon sus rubricas como esposos ante las leyes civiles, Oscar Castillo y Emelly Avilez, contrajeron nupcias por estas fechas del 2025…Las familias Castillo-Dubon & Avilez-Colindres se lucieron como esplendidos anfitriones de ese banquete nupcial en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe.

*.-Los ahora esposos son hijos de: Jessica Dubón, madre de Oscar Edgardo; mientras que, por el lado de la feliz novia, arribó súper elegante Karen Aviléz, progenitora de la guapa Emelly Nicole…La abogada Wendy Galdámez los unió por el civil, teniendo como testigos a Gabriel Ortez y Erika Pereira…¡Felices Bodas de Papel Castillo-Avilez!

*.-Otra de las regias bodas del 2025 en San Pedro Sula, fue el enlace entre Guillermo Bográn Ayestas y Alexa Girón Cerrato, uniendo de este modo a dos honorables familias de la auténtica sociedad del Valle de Sula…un idilio que data de varios años de comprensión y paciencia, que fueron cultivando con amor del bueno, hasta cristalizar sus sueños de convertirse en esposos antes la leyes hondureñas y religiosas.

*.-Guillermo es hijo de Edmond Bográn y Mayda Ayestas, nieto del honorable galeno de generaciones Dr. Guillermo Ayestas y su exquisita esposa doña Emma Fernández de Ayestas…mientras que la preciosa Alexa, es hija de Karla Cerrato y Virgilio Gallardo…Los novios se vieron cobijados de amor y buenos deseos por parte de ambas familias y amistades contemporáneas, derrochando glamour, clase y fraternidad.

El dinámico empresario de la gastronomía sampedrana, Modesto Hernández, es otro de los cumpleañeros del mes de mayo. Con motivo de su natalicio, recibió el afecto y las felicitaciones de sus numerosas amistades. A las muestras de cariño se unieron su esposa, Blanquita Echeverry, sus hijas, su nieta y los miembros de su comunidad religiosa, quienes aprecian profundamente a este estimado miembro de la sociedad sampedrana…¡Bendiciones Modesto!

El cumpleañero Modesto Hernández, feliz junto a su adorada nieta durante el festejo que su familia ofreció en su honor.

*.-Christian y Nicole Vaquero de Salas brindan con Moet & Chandon por su cuarto año de casados…inolvidable enlace civil oficiado por el abogado Reynaldo Casco, seguido de una íntima velada familiar… Y luego la fabulosa boda religiosa donde se celebró el amor de la hija de los honorables abogados Tomas y Pamela Vaquero…¡“Bodas de Lino”!

*.-Las dinastías Fernández-Aguilar y Fernández-Burgos, planifican al detalle una reunión familiar muy especial: el segundo aniversario de bodas de sus hijos Ariel Isaac y Nancy Melissa Fernández…memorable enlace celebrado con toda la pompa y circunstancia en Angeli Gardens…y donde la madre de la novia, Nancy Aguilar-Fernández, cuido cada detalle del estilismo de su hija…Toda la dicha del mundo para Ariel y Nancy Melissa.

*.-Otra pareja que se dispone a celebrar y por todo lo alto sus “Bodas de Lino” son Edwin y Dariela Orellana de Bardales…quien se vio bien congratulada por sus más cercanas en un “bridal shower” al mejor estilo Corona Beach en cierta playa del Caribe…Hoy por hoy, los Bardales-Orellana se consolidan como una de las jóvenes parejas más admiradas.

*.-Muchas felicidades en su primer lustro de matrimonio a Sindy Milla y Marlon Espinoza… quienes realizaron su boda eclesiástica en la Primera Iglesia Bautista donde el Pastor Rafael Castillo celebro la ceremonia…luego se trasladaron al Hotel Hilton Princess en el área del jardín, donde Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos, coordinaron y decoraron cada detalle de esta linda boda…¡Bendiciones a Marlon y Sindy!

*.-Por estas fechas del 2016… se cocinaban a fuego lento dos bodas de ilustres miembros de la sociedad sampedrana, quienes fueron congratulados con numerosas reuniones por sus contemporáneos, para despedir su soltería…José Francisco y Andrea Naranjo de Paz y Phillippe y Stephanie Chahín de Berkling, ya brindan por sus “Bodas de Aluminio”.

¡El tiempo vuela! Parece que fue ayer cuando Cristhian Pineda y Suyapa Bueso se dieron el «sí, quiero», y hoy ya celebran 7 años de casados… Imposible olvidar aquella hermosa boda en los Salones Emperadores del Hotel Copantl, que lució una decoración espectacular gracias a la firma Acontecimientos y donde los invitados disfrutaron de principio a fin… Hoy, Cristhian y Suyapa festejan este aniversario con la mayor de sus bendiciones: su hijo Joao. ¡Muchos éxitos y felicidades a esta hermosa familia!

*.-Cerramos nuestros avisos parroquiales felicitando a los Suazo-Portillo en su quinto aniversario de casados… Luis Suazo y Susana Portillo se unieron en matrimonio en el 2021 en una ceremonia eclesiástica celebrada por el apóstol Alejandro Espinoza en el Hotel Maya Colonial… El salón fue ataviado en tonos rosa, nude, ivory & golden…con planeación y montaje de Lidabel y Scarleth Mena…Dichosas “Bodas de Madera”.

*.-Kennia Mondragon sigue indecisa si participar o no en la justa de Carimaxx…siempre y cuando HCH produzca el evento de belleza más esperado del año…aunque el permiso del jefe con patrocinio incluido esta más que aprobado para que la sureña haga su segundo debut en el MHU.



*.-Otra beldad que barajan fuerte para este año es a Camila Davadi, la ex Miss Teen Universo esta más que lista para batirse de lo lindo en esa pasarela estilo Victoria Secret, bien montada en uno de los Centro de convenciones de la Ciudad Indutrial…dicen que para julio o agosto…Porque este año se celebra el Miss Tegucigalpa Universo pactado para el venidero 21 de junio…#OMG.

*.-A quien no quitan el dedo del renglón para que sea La Ceiba en el Miss Honduras Universo 2026 es a la “influencer” de viajes y estilo de vida Sandra Hinds…y una que no se quita la espinita de llegar al Miss Universo es la misquita Dayana Bordas…y Alejandra Morales no se queda atrás…¿Quién de ellas debutara con Carimaxx este año?…De concretarse las arriba citadas, la competencia estará fuerte…¡Pendientes mis vidas!

*.-Si de bellas se trata…varios portales ventilan a los cuatro vientos a la preciosa y cosmopolita Anne Christensen como la actual Miss Honduras Internacional 2026…la sobrina de la ex top model Helena Christensen, ex comadre de nuestra Sandra Navarrete en Panama 1986, es todo un estuche de monerías radicada en Londres: poliglota, viajada, culta, linda y muy exquisita…Debuto con El Gallo Zablah cuando gano Izza Sevilla.

Un verdadero monumento es la Miss Petite International Honduras 2026, Astrid Flores. La soberana de la categoría petite ha sido preparada bajo la experta dirección de Arturo Cálix y Eduardo Zablah. Foto: @produccionesnexus

*.-Hoy los saludamos desde “Casas Viejas”…el rincón del sazón catracho por excelencia y el “must place” de todos los hondureños radicados en el exterior cuando nos visitan…un menú de primera y una atención excelsa por parte de sus propietarios German y Ana Patricia Girón de Ayala…en el almuerzo degustamos una orden de tacos birria y ya veremos en cena.

*.-Mientras nos hace la digestión, nos actualizamos con los últimos cotilleos de la palestra, que este mes de mayo ha estado ardiente, como el clima mismo…Por lo visto, la CCIC es y seguirá siendo, el “meeting point” de las máximas autoridades del Gobierno de La República, encabezado por Tito Asfura y Tommy Zambrano…¡Levantan polvo en cada visita!

*.-Los cachurecos saben dónde pararse y donde no…la vibra se siente a leguas mis vidas…saben dónde está lo prospero, el billete, el poder y las buenas vibras…nada de lugares salados y bochincheros…jijijiijiji…ambos personajes tienen su seguidores y mueven masas…en cada visita a la CCIC el almuerzo está dispuesto para visitantes y medios…Karim Qubain, Melissa Yacaman y Tatiana Paz Morel, se lucen como excelsos anfitriones.

*.-Esta semana La Ceiba esta de plácemes con la celebración de su Gran Carnaval Internacional de La Amistad…las soberanas están más que electas desde el mes pasado y han participado en todas las actividades patronales coordinadas por la Unidad de Turismo de la comuna ceibeña…Los carnavalitos a la orden de estas semanas en los principales sectores de La Novia de Honduras…¡Este sábado en el Gran Bonche!

*.-Lo raro es que el llamado “gigante de las tres letras” no ha publicitado su cobertura con El karaoke y El vive que hacen todas las semanas…mas no así con la Feria Juniana, porque ya anunciaron presencia en La Gran Ciudad…¡Por adelantado los contrato don Pollón!…¿Con miras a la posible candidatura interna de Piquito?…¿Será?…¡Ese tapado va viento en popa!

*.-Esta semana también se celebra El Día del Periodista y “varias con varios” aprovechan a Papi para pedirle “moje” donde lo vean y frente a quien sea…¿Tan jodidos están?…Cierto es que la situación del país está calamitosa, pero para llegar pidiendo públicamente…#mmm…no se den color mis vidas, aprendan a administrarse y oren: “Dios siempre provee”.

*.-Tommy Zambrano dejo rastro a su paso por la CCIC: Prada L’Homme, decían muchos y la verdad el divo del palamento luce impecable, gracias al amor y los cuidados personales que le profesa su esposa Johanita…Esta semana se celebra el día del comunicador hondureño en varios recintos y la CCIC es uno de ellos, que festejará con una dinámica especial y de una forma divertida premiará desde el mas cafetero, el más elegante hasta el más valiente… ya hay muchos periodistas que están pidiendo que los nominen…¡Las invitaciones están más que giradas, pero solo para colegas, no para toda su parentela!…#parfavor…¡Mis vidas!…#lol.

En la ciudad de Houston, Texas, Waldina Ortega de Domínguez celebró la llegada de sus 50 años… Para la ocasión, su esposo Alejandro y sus hijos, Nicole Adriana y Alejandro Antonio, la consintieron con todos los honores que merece en esta fecha tan especial… Aunque la distancia física se hizo notar, el cariño estuvo más cerca que nunca; desde Honduras, su madre Olimpia Paz de Ortega, sus hermanos Ollie y Ramón, junto al resto de sus familiares, le hicieron llegar sus más sinceras felicitaciones. ¡Feliz cumpleaños, Waldi!

La agasajada con su familia: Alejandro Antonio, Alejandro y Nicole Adriana Domínguez Ortega.

*.-Y un amigo que no es nada gorrón es Grimorio, quien se mantiene “wellness & Fit” gracias a las sempiternas dietas que se maneja…la mayoría por lunas…según la fase, el menú de esa semana…por eso luce las medidas corporales de la “cipota” porteña Zulma Thomas…más conocida en el argot de medios como “Miss Colageno”…¿Por qué será?…a Grimo jamás le faltan las frutas, verduras, zumos y demás jugos verdes, a diario.

*.-Al igual que el té verde, recomendado por su compadre Dr. Matcha, quien ya se vislumbra como el posible ganador del “Summer Camp” que produce Carola Martínez…de ganar este reality el sobrino de las bellas Bobadilla Hohl, el próximo año le espera la tercera temporada de El Reto del Sabor…Por cierto, dicen que esta temporada esta más que grabada y a “soto voce” ya barajan el Top 3 de ganadores…¡MICA y Andre ya brincan!

*.-Eldomingollego Mercurio a Géminis: ya andan en su salsa…sumado a Urano que ya hace estragos en los geminianos y en muchos signos…como Aries, donde muchos, estos siete años andarán con el “Síndrome de La Chimoltrufia”…”para que te digo que no si si”…al instante dicen una cosa y al minuto todo lo contrario…#WTF…¡Así o más variables!…lo peor es que se cierran como candado sin llave: “no puedo” o “yo no dije eso”…#OMG.

*.-Géminis es el signo más “tocado” con el más revolucionario o cambiante de los planetas del Sistema Solar…andarán más inquietos que de costumbre…con las patitas más que calientes…los canarios del zodiaco salen o salen de su rama de confort, porque Urano llega como huracán o tromba: sin pedir permiso…haciendo estragos a su paso…tucanes, tijules, cuervos, urracas, calandrias y lechuzas de baldío…¡salen despavoridos!

*.-Angelina Jolie, Sergio Mayer, Paulina Rubio, Galilea Montijo, El Burro Van Ranking, Alfredo Adame, Marta Figueroa y Pati Chapoy no se bajaran del candelero en 7 años, con Urano en Géminis…desde ya están en la picota publica…ni hablar de Trump y Tito Asfura…¡Fuego María!…Idem todos los geminianos que sean figuras públicas, socialités, famosetes y hasta inventados…#WTF.

Durante la reciente entrega de los Premios Extra, el periodista sampedrano Josué Cover fue galardonado por su trabajo en la comuna de San Pedro Sula… En la gráfica, el comunicador comparte alegremente con el animador y organizador del evento, Miguel Caballero Leiva.

*.-CANCER…Este nuevo recorrido de Urano te invita a la introspección y liberación interna, aquello que está oculto o guardado en tu subconsciente podría empezar a dar señales de querer salir a la luz…Lo sospechas todo en tu entorno más cercano, te conviertes en el detective del hogar y este en “La Casa de los Secretos”…¡Todo sale a flote aunque te asuste!…¡Te descubren todo a ti y luego tu al resto de la manada!…#OMG.

*.-Es probable que Cancer experimente fogonazos de intuición o sueños muy vívidos que le ayuden a comprender miedos antiguos desde un enfoque nuevo y más alternativo o actualizado…Es fácil que a partir de ahora te sientas predispuesto a dedicar tiempo a actividades solitarias, o de tipo espiritual…introspección…¡Rompan karmas con el Metodo de Joe!

*.-LEO…Urano, el planeta de la libertad y los cambios imprevistos, ya revolea el signo de Géminis y a partir de este momento es probable que tus círculos sociales y tus amigos empiecen a vibrar de una forma distinta, mucho más libre y menos convencional, aunque también imprevisible.

*.-Quizás Leo sienta que algunas amistades ya no sintonizan con su nueva mentalidad, a la vez que aparecerán personas nuevas con un enfoque vital mucho más inspirado y rompedor…¡Tu papel dentro de la comunidad tendrá más impacto de lo que crees Leo!…Alguien se muda de tu casa por estudios o trabajo y en tu vecindario ni se diga en estos siete años…¡Las Constelaciones Familiares les serán de gran ayuda estos años Leo!…#OJO.

*.-VIRGO…A partir de ahora irás viendo cómo tu trayectoria profesional parece entrar en una fase de renovación, en una vorágine de cambios inesperados o en un proceso de modernización donde la tecnología tendrá un protagonismo absoluto…¡Fuera familiares tóxicos!: La Reina de espadas…Esa mala influencia que los asecha en redes y a la distancia.

La hondureña Carmen Boquín brilla en el staff de deportes de Telemundo para el Mundial de Fútbol… Aquí la vemos compartiendo con figuras de la cadena en el Radio City Music Hall de Nueva York durante la gala de presentación de su nueva programación, donde el Mundial es la estrella absoluta.

*.-Podría surgir en Virgo el deseo de dar un giro y cambiar de rumbo hacia actividades o formas de ejercerlas que te permitan más independencia y desarrollo mental…¡Se reinventan!…¡Es momento de permitir que tu vocación encuentre su camino de expresión!..¡Practiquen bioschock!

*.-LIBRA…La entrada definitiva de Urano en Géminis despierta y renueva tu curiosidad y tu afán por explorar horizontes que antes te parecían ajenos o demasiado arriesgados…También por ampliar tu conocimiento hacia ramas poco convencionales, como la Astrología y el mismo Visual World…OSHO con su carta ¨somos el mundo¨ los invita a descubrir El Oráculo de las Flores de Bach…¡En especial a Zelaya Flores!…#dzf…#ojo.

*.-Esta etapa invita a Libra a cuestionar las creencias establecidas y a buscar una verdad mucho más propia, alejada de dogmas o enseñanzas heredadas que podrían dejar de tener sentido para ti…¡Etapa de apertura mental!…¡Cambio de país o viajes imprevistos al extranjero estos años!

*.-Facundo Caballero, José Mendoza y Josué Cover, también son Géminis y ya andan en su salsa, a semanas de sus respectivos cumpleaños: ya saben, pasa de todo antes de su natalicio y con Urano sobre ellos, ni se diga…¿Sera cierto lo de Luis Miguel?…Según Cipriano esta “malito” de salud con una “larga pena” diagnosticada en Chile cuando andaba de gira…¡Hasta lloro en ese concierto!…#OMG…¡No todo es plata en la vida!

Rodeada de felicitaciones y buenos deseos, la encantadora Fabiola Irula festejó un año más de vida… La activa colaboradora del departamento de mercadeo de la UTH fue objeto de múltiples demostraciones de afecto por parte de su círculo social y de sus compañeros de trabajo, quienes le desean un año colmado de éxitos y bendiciones.

Ya reventó el karma entre los “maistros”, que serán tendencia estos días…todo se paga en esta vida, en especial esos que maltratan a los alumnos…¡luego son las lloretas públicas!…por muchos pagan todos…con estos calorones ponen a sus pupilos a hacer deporte en pleno mediodía y practicar las marchas de independencia en plena tarde…#WTF…¡ya andan haciendo bulla!… Hasta la próxima entrega, cuídense muchos mis amores, los queremos en P!#$%&.