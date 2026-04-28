Chicha y Limón martes 28 de abril de 2026

THE SOCIETY!!!…¿Los racionamientos empezaron?…a hidratarse con “La racha” activada e imparable a mil…#segúnpapi…Cerramos abril con varios eventos: El debut social de María Teresa López…Héctor Navas y Andrea Abifaraj ya son esposos…Supermercados Colonial celebro el Día de La Tierra con mucho color…Siguen de plácemes: Frances Van Tuyl, Leslie Paredes, Rebecca Rodríguez y Aguas Ocaña…y este jueves 30 Karla López Vivas…Efemérides…Cotilleos, astros y más, solo aquí…¿Dónde más?

Partiendo plaza…así arribo de majestuosa la encantadora jovencita María Teresa López en la celebración de sus primeros 15 años…ataviada con imponente vestido en tono peach, corte real y a full chiffon brocado de aplicaciones florales…El ágape fue organizado por sus orgullosos padres, Norman Francisco López y Skarleth Carvajal, quienes derrocharon elegancia en el protocolo del debut social de su beba…¡Su gran noche!

*.-El Salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe fue el lugar elegido para la esperada recepción…La estancia se transformó gracias a una decoración de corte campestre o vaquera, cuidadosamente ejecutada en tonos rosa, ivory y dorado…logrando un equilibrio perfecto entre la sofisticación y el espíritu rústico, todo bajo el buen gusto y planeación de Brenda Carvajal.

*.-El protocolo estuvo lleno de simbolismos y ternura, iniciando con el tradicional cambio de zapatilla realizado por su padre, Norman Francisco López, como símbolo de la transición hacia una nueva etapa…seguido por el vals donde ambos compartieron la pista en uno de los momentos más emotivos de la noche…asimismo, el evento destacó por el especial detalle de su madre, Skarleth Carvajal, quien le hizo entrega de una linda pieza de Zared Joyeros como recuerdo eterno de este aniversario tan especial.

Desde hace un buen tiempo, las familias Abifaraj y Navas no celebraban una fiesta por todo lo alto…y este 2026 se les hizo llevar al altar a sus hijos Héctor Navas y Andrea Abifaraj…luego de cultivar su idilio desde su etapa de colegio durante una década repleta de amor, comprensión y mucha paciencia…Fue así como cristalizaron sus sueños de novios en una boda.

*.-Andrea Nicole, capturando todas las miradas, se decantó por la sofisticación atemporal: un vestido en tono blanco antiguo con falda majestuosa y una hilera de botones que aportaba un aire artesanal y regio…A su lado, Héctor David fue el epítome de la elegancia masculina con un dinner jacket a dos tonos, destacando por su impecable presencia.

*.-Un “Si quiero” colmado de emociones encontradas en el altar de la iglesia María Reina del Mundo, con posterior banquete de esponsales en los salones Natividad y Nazareth del Club Hondureño Arabe…espacios cuidadosamente ornamentados con estilo y clase para una noche muy especial…Los ahora esposos son hijos de Héctor Navas y Delmy Rosa, padres del apuesto Héctor…y de Tony Abifaraj y Katia Daaboul padres de Andrea…pareja que afincara su residencia en la siempre cálida Miami.

*.-Arrancando Mayo y en pleno Día del Trabajo, este viernes cumple un dichoso año más de vida la elegante dama Magdalena Yacamán de Barletta…esposa del doctor Héctor Barletta y madre de las guapísimas: Karla de Ayala, Carmen de Racciatti, Ana Cecilia de Crespo, Angelina de Muñante y la encantadora Alejandra Barletta…¡Felicidades Doña Magda!

*.-Otras regias que parten pastel por estas fechas, es una constelación de elegantes divas de sociedad: Carmen Isabel Morales de Larach, Larraine Miselem, Frances Van Tuyl, Maguida Maalouf y Natty Kafati…Y este fin de semana arrancan brindis: Iroshka Elvir, Ruth María Arita Luna, Mónica Kristelle Brocatto y Wendy Salgado…reinas que cumplen años next week.

*.-Al igual que Gabriela Ordoñez y la bella ceibeña Sandra Hinds que brindo el jueves 23…Benditos entre ellas: Bryan Espinoza, Sergio Paz López en Nueva Orleans y Héctor Flores en la Capital del sol, Miami…¡Solo gente linda!…que coparan los bares y discos más in de sus ciudades este “finde”, celebrando por anticipado una vuelta más al sol pletórica de bendiciones mis tauro…¡Además de bellos y talentosos, muy trabajadores!

*.-Siguiendo con gente linda…otra diva que amanece rodeada de rosas y abriendo presentes el primero de mayo, es la elegante dama Jessica Lugo, una de las féminas más bellas de la city quien suma 63 increíbles años…Su familia brindara en algún recinto chic por más éxitos personales y profesionales para esta emblemática socialité sampedrana…¡Kisses!

Rodeada de rosas, finos presentes y su móvil con muchas muestras de afecto, transcurrirá el jueves 30 de abril para la bella y dinámica socialité Karla López Vivas…esposa de Sergio Villar e hija de los estimados Roberto y Sonia Vivas de López…A la efeméride se unen sus distinguidas hermanas y las amigas que siempre dicen presente en las fechas especiales de este querido matriarcado de la sociedad sampedrana. La gráfica Karla con su hermana Ericka.

*.-Fue sorprendida con una íntima cena por su natalicio, la especial dama Laura Alejandra Castañeda, quien suma 42 añitos…su esposo Samuel Medina, sus padres Marcio y Carmen de Castañeda, sus hermanos Estela y Marcio y René, sus tíos Carlos y Ana Cecilia Morales, al igual que su círculo de amigos más cercanos la siguen consintiendo…#Blessings.

*.-Fabulosos 50 para la gentil Waldina Ortega de Domínguez… que los festejo por todo lo alto en Houston Texas, lugar de residencia, junto a su esposo Alejandro Domínguez y sus hijos Nicole Adriana y Alejandro Antonio… Su madre Olimpia Paz de Ortega viajó hasta Estados Unidos para compartir con ella en esta fecha especial…sus hermanos Ollie y Ramon desde acá le felicitaron…¡A seguir brindando por ese medio paquete!

*.-Dos dilectas damas festejaron sus onomástico entre amigas… Apagaron velitas por un año más de feliz existencia Glenda Murcia y Mayte Navarro de Ewens… Se unieron a las congratulaciones y muestras de cariño: Marla Panayoty, Nancy Aguilar, Rosy Jeer, Almita Fernández, Dora Córdoba, Rosaura García y Josselyn Meza…¡Doble bendición para ustedes ladies!

*.-Desde ya se preparan para celebrar entre el personal de la Universidad UCENM el onomástico de su compañera de labores Claudia Patricia Zambrano…la fecha es el martes 5 de mayo pero las celebraciones inician este fin de semana, por parte de su familia y amigos…como es tradición, se servirán deliciosos canapés árabes y tarta de La Moderna…¡Felicidades!

*.-Mas que bendito entre tanta dama guapa, celebra otra vuelta mas al sol este viernes 1 de mayo, Rene Turcios…destacado comunicador social de la época de Carmencita Morales de Larach en VICA TV y un refutado relacionista público de empresas de renombre…se unen a las muestras de afecto de Rene, su circulo de amigos y la clase 1985 del Liceo Militar del Norte.

Tras disfrutar de una romántica luna de miel por los destinos más icónicos de Europa, han regresado a casa los esposos Carlos Esaú Lara y Lilliam Cárcamo… La pareja, que recientemente recibió la bendición matrimonial de manos del pastor Rafael Castillo, de la iglesia Pribas, protagonizó una noche inolvidable… La recepción tuvo lugar en el exclusivo Salón VIP de Angeli Gardens, donde la magia de Acontecimientos transformó cada rincón en un escenario de ensueño. ¡Muchos años de felicidad para el nuevo hogar Lara-Cárcamo!

*.-Héctor Álvarez y Alexa Molina brindan por sus “Bodas de Papel”…en el marco de una íntima velada, de un enlace tan minimalista como elegante, Héctor y Alexa brindaron en el 2025 por ese amor que data de varios años de idilio y que ahora escriben como esposos…El padre Fausto Henríquez derramo la bendición sobre los hijos de Héctor y Samantha Álvarez y Ernesto y Pati Molina en el altar de la iglesia María Reina del Mundo y una recepción deslumbrante con detalles ecológicos…#blessings.

*.-Mas parejas de la auténtica sociedad de SPS, siguen brindando con champaña por su primer aniversario nupcial…tal es el caso de los enamorados Fernando Bustillo e Isabella Ramírez, quienes se dieron el “sí quiero” en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa…con regio banquete de esponsales en los salones del Club Hondureño Árabe…Las familias Bustillo-Castillo & Ramírez-Millares se volaron la barda en exquisita anfitrionia.

*.-Sencillamente bella…así de minimalista y chic lució la noche de su boda Isabella, adorada hija de Carlos y Ana María Millares-Ramírez, ataviada en glamurosa columna adherida como una segunda piel a su estilizada figura…mientras que su amado Fernando Antonio, de rigurosa etiqueta, super elegante el hijo de Héctor y Flor Castillo-Bustillo…ambas familias disfrutaron al máximo cada etapa del protocolo y la noche de bodas.

*.-Nuestro psíquico de cabecera: Zambo Cipriano ya está en su Comayagüela del alma, luego de un corto periplo por Madrid…nos cuenta que el sol ya alumbra a los Tauro, quienes luego de su natalicio verán el éxito en todo…¡les baja la marea!…mas que ahora se “sacudieron” de Urano, el planeta de los cambios súbitos e inesperados que les dio guerra.

*.-Con el sol en Tauro, otros signos bien aspectados son: Escorpio en el amor, andan mas seductores que nunca, ligando por donde pasan…con ese particular misterio, magnetismo y sex appeal muy propio en ellos…Aries empiezan a verle el relleno a la baleada: les cae mana del cielo y de donde menos esperan…quizás con trabajo extra o comisiones que creían olvidadas…¡Mas de algun proveedor o cliente premia su lealtad!

*.-A quienes el mundo los llama a gritos es a los Virgo, con el sol brillando en su casa del extranjero…planifican o realizan viajes por estas fechas y serán internacionales…otros tantos Virgo reciben buenas noticias vía redes sociales de amigos de antaño…¡Gratas sorpresas en la “social media”!…Leo sigan aplicando empleo esta semana…¡Firman en Mayo!

¡ Momentos inolvidables! Recordamos la memorable boda de Alfredo Maldonado y Xiomara Torres… El escenario fue la finca Camalote, en El Progreso, Yoro, donde la exuberante vegetación y los colores de un hermoso atardecer enmarcaron el momento en que el abogado Guillermo Galeas, regidor municipal, los declaró unidos en matrimonio civil… Ante un selecto grupo de familiares llegados desde Canadá y diversos puntos de Honduras, la pareja selló su amor… El entorno fue transformado en un oasis floral por Lidabel y Scarleth Mena, de la firma Acontecimientos, quienes destacaron los girasoles preferidos de la novia junto a rosas, astromelias y hortensias. Felicidades.

*.-Y mis adorados Piscis andan con el verbo bendito, consiguiendo aparentes imposibles en el primer intento…¡Pidan que les darán!…y con albur incluido…¡Todo con miel y nada con hiel!…mis hijos de Neptuno que andan “rachados” en sus finanzas…pronto verán luz clara en sus arcas con el ansiado aumento salarial, ascensos o promociones laborales…#congratz

*.-Urano ya está en Géminis…y “vivirá” en ellos durante 7 largos años, con una de cambios súbitos y abismales que ni se imaginan mis canarios del zodiaco…sino pregunten a los Tauro como les fue en los últimos años…sumado a Plutón en Acuario, esto implica cambios radicales en medios de comunicación que pasaran del escrito a lo digital de por vida…¡Viene una reestructuración total en casi todas las redes sociales!…A Trump & Asfura les ira como en feria estos años: andarán como locos de un lado a otro…como tanga de grilla: de arriba para abajo y viceversa…#lol

*.-Tan fresca como las lechugas, frutas y demás vegetales de Supermercados Colonial, de esa forma hace su re aparición en este su rincón del cotilleo social: La Tiffany…mi trompuda consentida viene muy summer chic con mini enterizo de lino blanco…y un “nude make up” de Clarins…todo de Almacenes El Record…Destila “Dama Bianca” de Xerjoff, el aroma que toda nacida bajo el signo de Virgo requiere este 2026.

*.-Mi adorada jeta de profiláctico, nos consiente con las ricuras de Taco Birria y Casa Viejas…gracias al gentil auspicio de la rotaria Ana Patricia Girón de Ayala…y postres de Welchez Café…gracias al invaluable apoyo de la familia Welchez-Arias…Ven para acá Tiffany, hoy nos cuentas todo, hasta lo de anoche…¡Esta zorrita del quinto bosque sabe demasiado y calla mucho!

*.-Tienes que hacerle honor a esa boca sensual, súper rellenada de silicona y ácido hialurónico…honor que recae en la dra. ceibeña Candy Luque, ex reina de belleza y digna exponente de la gracia y donaire de La Novia de Honduras…que, por cierto, este fin de semana elige a las soberanas de su feria patronal en honor a San Isidro…¡El carnaval promete este año!

¡Radiante! La guapísima Ángela Fernández durante el esperado Senior Breakfast 2026 de la Ágape Christian Academy… Con una sonrisa que ilumina la cámara, la futura graduada disfrutó de esta emotiva mañana que marca el inicio de las celebraciones de su clase.

*.-Tiffany aun “novias” con aquel futbolista de la “realeza”?…mira que ese hombre es casado, con hogar estable y esa mujer es de armas tomar…si se “huele” algo, camina y busca, hasta dar con el paradero de quien sea…te va a dejar más bembona de lo normal y no precisamente con inyecciones estéticas…jijijijii…Ten mucho cuidado, ese hombre se da mucho color con vos…ya los han visto en varios lugares públicos en plenos arrumacos…#lol.

*.-Ven para acá bandida, dinos que le ven las mujeres a esos caballeros del balompié catracho?…ni que jugaran en las “uropas” o las grandes ligas del mundo…¿Qué les miran?…porque no todos son guapos, con personalidad o platudos…¿fetiche por el uniforme?…popularidad?…¿Cuál es la diferencia de andar con un futbolista que con un doctor o abogado?…o con un ingeniero o informático?…Ellos al menos son estudiados, formales.

*.-Para eso mejor fíjate en algún “influencer”, varios llevan vida de “hoja suelta”, la mayoría ganan bien…bueno, ahí está José David Altamirano, el más pulcro y galán de todos los “Hijos de Morazán”…no se le conoce novia o pareja oficial, chambeador y educado…¿es de tu target?…Y huele riquísimo…¡Colecciona carros y aromas de alta gama: Parfums de Marly!

*.-Cuando una damita como vos, grita jurando y perjurando, en perfiles públicos o grupos de WhatsApp: MI AMIGO…es que ahí hubo algo…no me vengas con pajaras Tiffany porque con ese alarido eres demasiado obvia…como ciertas conductoras de la telera nacional que hasta tarifa mínima se les conoce…#uyyy…¡Solo salen con famosos y platudos, con cena, viaje o cuarto incluido!…pero se hacen que les aprieta el bikini.

*.-Por cierto, ya se “oficializo” la relación sentimental entre Mili Flow y Supreme…¿acaso no eran novios y viviendo en la misma casona de la Flores?…ya es oficial…se están conociendo y a ver qué pasa…porque en un año “suceden tantas cosas”…empezamos con uno y acabamos con otro…Esta vez todo se ve formal…Según Alex Fabricio: La mayoría de chicas y productoras de HCH planifican con el DIU…¿reencarnado?

Sofía Calderón lució espectacular en el reciente Senior Breakfast 2026 organizado por la Ágape Christian Academy… El evento, lleno de compañerismo y alegría, reunió a los futuros profesionales para celebrar sus últimos meses de vida estudiantil.

*.-A propósito de la “Cadena Nacional”…se fue Scarlett o la fueron?…unos dicen que “planchaba” mucho a cuadro y se enchibolaba con las direcciones que le daba Mariel por el chícharo…otros dicen que faltaba mucho enfermándose cada semana y otros dicen que le salió “una mejor oportunidad”…¿Será?…¡Dora Carola dobletea espacio y más relajada!

*.-Raite Rivas se está soltando cada vez mejor…le favorece la conducción espontanea coqueteando con la cámara…con un estilismo más moderno saca 10…porque luce como Irene Sáenz Conde cuando fue coronada Miss Universo 1981 en NY…a Paolita le falta darse un “full training” con Mili o La Dragona…o en el vespertino con La Chochita y Alex Fabricio…#poison.

*.-¿Se caso o no se casó La Chela Verde?…porque hasta “bridal shower” le celebraron…como dice La Cachorra: “La chela es como una ardillita picara y andariega: va y viene”…A quien vemos un poco decaída es a Shirley Calix…la ex Miss Valle Universo 2017 y orgullo de Aramecina, sin achiote asusta y ligera de maquillaje preocupa…se nota que no duerme bien…requiere ASAP un hemograma y prueba de coagulación en ayunas.

*.-Quien regreso más pilas que nunca es Facundo…el copaneco más polémico de la “social media” retorno promocionando con show su nuevo reality: “Cante como Canta: Mi mama me mima”…ya vocifero a jeta de jarro que quiere a Marichal como pareja formal y a Ricky Stout como su amante bandido…jijijijiji…¡nada que ver!…¡Se guinda de los “rallados” de quien sea para hacer rating!…Facu viene con nuevos proyectos en puerta.

*.-Piensa abrir un kiosko de cosmética coreana…esta recién desempacado de Seul donde se “empapó” de todo y más…¡vino cargado de bellezadas!…y las que vienen en camino para montar en mall su changarro con el ultimo alarido de la corean beauy…¿Adivinen quién es su “Sugar Daddy”?…político, famoso, otoñal y platudo…¡Además de esplendido!

*.-Y si de “amantes bandidos” se trata…Miguel Bose se presenta este sábado 2 de mayo, como parte del “tsunami” de conciertos semanales que se presentan en la capirucha…tipo “Siempre en Domingo” pero versión recargada….¿A quién jeteara Bose esta vez?…#bipolar…odia que le pregunten sobre su polémica vida personal y menos de su quebrantada salud en declive…Y peor aún del último libro con Sáenz & Felipillo…#wtf.

*.-A Bosé no lo querían ni en su país y su padre menos…tuvo que “migrar” a la tierra prometida: México lindo y querido…y lo hizo de la mano de su “comadre y tapadera” Daniela Romo…fingiendo un romance inexistente…Otro que catapulto su carrera en tierras aztecas fue Camilo Sesto y despreciado por Raúl Velasco…¡Hizo grandes duetos, entre ellos con Lani Hall, Ángela Carrasco y hasta Charytin!…Ahora Bosé denosta a medio ambiente artístico allá…¡Mal paga el diablo a quien bien lo sirve!

Destacando por su belleza y carisma, Susan Regalado asistió al Senior Breakfast 2026 de la Ágape Christian Academy, compartiendo con sus compañeros de generación una mañana inolvidable.

*.-Siguiendo con chambres de “influencers”: Roxy Somoza…esta damita es como la primera versión de La Vida es Bella de Lancome…¡o la aman o la odian!…jijijijji…unos dicen que mucho pide en redes sociales como si no devenga lo suficiente ella y su pareja Juninho Manella…joven, guapo, platudo y brasileño…¡Como se lo pidió la cholomeña a “La Santísima”!…creadora y hacedora de su fulgurante carrera mediática.

*.-Esa deidad del bajo astral y patrona milagrosa de los influencers más platudos y exitosos de LATAM…como lo es Malverde en México…A la Somoza ya se le concedió el cochecito de Gucci de 7 mil dólares para él bebe que espera…ni Georgina Ronaldo…ahora pide los pañales con brocado de oro de la misma marca…¡Que no comprometa a su bebe!

*.-Saliendo del parto, se someterá a varias “lipos” para tunear su figura con miras al Miss Universo Honduras 2027…si las reglas de casadas con hijos se mantiene y con el full patrocinio de seguidores…¿Es alta?…¿Tiene actitud de modelo?…porque las reglas amenazan en cambiar este año y los venideros…Nawat no quita el dedo del renglón de apropiarse esa franquicia como dé lugar…¡Ya amenaza con su Miss Grand All Stars!

*.-Donde están “enlistadas” las más fieras de las fieras…o sea las eternas arroceras que figuraron como grandes favoritas del Miss Universo y quedaron pegadas en el top final…¡El gran reciclaje universal!…Porque para el Miss Universo 2026 hasta el momento la máxima de máximas de Asia es la filipina Bea Millan: con las medidas y estatura de Luisa Pineda y el rostro con “cierto” aire a Beatriz Ochoa…¡Así o más bella la Mabuhay!

*.-De los creadores de “La muca más muca”: Doña Sheynnis …¿La que desprecio venir a Honduras a coronar a Stephanie Cam?…¿vieron cómo le fue con Carlitos?…¡y lo que le falta!…con más estatura y proyección, pero igual de “quebrada”…así es Bea Millan, que aspira al máximo cetro Filipo con la banda de La Union…Por cierto…dicen que le están “ofreciendo” la banda de Miss Honduras Mundo 2026 a Brittany Marroquin: ¿Vietnam por tercera vez?.

Los preparativos para el Miss Honduras Universo 2026 entran en su etapa culminante con la próxima presentación de las 22 delegadas que competirán por el título máximo de la belleza hondureña… En el marco de esta celebración, recordamos el desempeño de nuestras soberanas más recientes: Rebeca Rodríguez, Zu Clemente, Stephanie Cam y Alejandra Fuentes. ¿Cuál de ellas consideran que tuvo la participación más destacada en el certamen internacional?

Tiffany ¿Que sabes de Luisa Pineda?…dicen que prepara su “segundo debut”…¿Cómo aquella crema setentera?…#mejor…me contaron que está en Miami en full training con Giselle Reyes…¡La reina del tumbao y eterna coach del Miss Venezuela en su época de gloria y esplendor!…La de Rio Lindo retorna con nuevos brillos al MUH y muy bien auspiciada…¿ungida?…¿Donde estoy?…#lol… Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense, ya saben que los queremos en P!#$%&/.