Notas que Construyen: Banpaís y Hábitat Honduras anuncian gala sinfónica a beneficio de familias hondureñas

San Pedro Sula. – Con el objetivo de transformar la realidad habitacional de decenas de familias, Banpaís y Hábitat para la Humanidad Honduras presentaron oficialmente la iniciativa benéfica “Noche Sinfónica: Notas que Construyen”. Bajo el lema ¡Porque la música edifica familias!, este evento fusionará el arte sonoro con el compromiso social para recaudar fondos destinados a mejorar viviendas en situación de precariedad.

En el marco del lanzamiento de la gala, Hábitat para la Humanidad Honduras otorgó un reconocimiento especial a cada una de las empresas patrocinadoras en agradecimiento a su invaluable apoyo .

La gala cultural tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo a las 7:00 p.m. en el emblemático Teatro José Francisco Saybe. La velada contará con el talento de la Escuela de Música Victoriano López, dirigida por el reconocido maestro Jorge B. Banegas, quienes han diseñado un repertorio de alto nivel para cautivar a la audiencia.

Como muestra de gratitud, Hábitat para la Humanidad Honduras aprovechó el lanzamiento de la gala para entregar distinciones especiales a las empresas que respaldan esta causa .

Con una donación de L. 1,000.00 por persona, los asistentes podrán disfrutar del acceso al concierto sinfónico y de un cóctel exclusivo, contribuyendo directamente a la meta de sustituir aproximadamente 30 pisos de tierra por concreto, una acción que busca eliminar focos de enfermedades y mejorar significativamente la dignidad de los hogares beneficiados.

José Handal Bográn en representación de Hábitat Honduras invitó a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa el próximo 20 de mayo.

La Ing. Martha Guillén, Directora Ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Honduras, destacó la importancia de trascender lo artístico para tocar lo humano: “Esto es mucho más que un evento cultural; es solidaridad convertida en bienestar. Cada aporte nos acerca a hogares más seguros y saludables para niños y adultos que hoy viven sobre tierra y merecen condiciones de vida dignas”.

La Lic. María del Rosario Selman-Housein, Presidenta Ejecutiva de Banpaís y líder de Women Build Capítulo San Pedro Sula, instó a la unidad y a la acción colectiva como motores para transformar la vida de quienes más lo necesitan .

Por su parte, la Lic. María del Rosario Selman-Housein, Presidenta Ejecutiva de Banpaís y líder de Women Build Capítulo San Pedro Sula, hizo un llamado a la acción colectiva: “La música nos une para transformar vidas. La solidaridad debe movernos a realizar acciones que permitan a otros crecer en ambientes sanos. Para alcanzar esta meta, la generosidad de la ciudadanía es fundamental”.

En nombre de la Escuela de Música Victoriano López, Cristina Mejía destacó que la velada musical será dirigida por el reconocido maestro Jorge B. Banegas, quien liderará esta causa solidaria y tendrá como escenario el Teatro José Francisco Saybe.

El éxito de esta gala es posible gracias al respaldo de empresas comprometidas con la responsabilidad social, entre ellas: Banpaís, Sercargo, Diunsa, Supermercados Colonial, UTH, Grupo Elcatex, Presta Auto, Credi Rapid, Presta Ya, Elevate Hub, Credi Móvil, Coberturas y Garantías, ANAVE, Centro de Imágenes Aurora, Corasa, OPC y Ferretería Bendeck.

Las personas interesadas en asistir y contribuir a esta causa pueden adquirir sus pases o solicitar información adicional contactando a: Astrid Álvarez de Hábitat para la Humanidad Honduras al +504 3156-2328 para más información.

La Lic. María del Rosario Selman-Housein, Presidenta Ejecutiva de Banpaís, posa con la distinción especial otorgada por Hábitat para la Humanidad Honduras en gratitud a su invaluable respaldo a la causa.

En gratitud por su invaluable respaldo, Hábitat para la Humanidad Honduras otorgó una distinción especial a Keren Martínez, quien recibió el reconocimiento en representación de Supermercados Colonial.

Hábitat para la Humanidad Honduras reconoció el firme compromiso de UTH y Elevate Hub con la entrega de galardones especiales a la master Emma Mejía de Valladares, destacando su papel fundamental en el apoyo a esta causa social.