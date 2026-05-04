Shoe Gallery presenta la nueva colección de Jorge Bischoff, dedicada a la mujer que inspira

San Pedro Sula. – Shoe Gallery fue el escenario de la presentación de la firma brasileña Jorge Bischoff. La colección, lejos de ser solo una propuesta de moda, fue concebida como un homenaje directo a la “mujer que inspira”: esa figura que representa el corazón de la sociedad y el motor de cada paso en la tienda, la Madre.

Cada pieza de la colección Jorge Bischoff fue cuidadosamente seleccionada para reflejar el lujo auténtico y la elegancia natural.

Sophia Aguilera y Lilian Aguilera, admiran una de las piezas de la nueva colección.

La selección de piezas para esta temporada no fue azarosa. Cada diseño de Jorge Bischoff fue elegido bajo una selección minuciosa, buscando reflejar las múltiples facetas de las asistentes: hijas, esposas y amigas. Las piezas destacan por esa mezcla característica de la marca brasileña, donde el lujo se encuentra con la comodidad y la intención.

Clientas e invitadas especiales disfrutaron de una mañana inolvidable en Shoe Gallery, compartiendo la esencia de la nueva propuesta de Jorge Bischoff.

Susana Ham, descubriendo los detalles y el confort de la nueva propuesta de temporada.

La atmósfera del evento fue diseñada meticulosamente para transformarse en un refugio de elegancia y calidez donde, bajo un concepto de brunch íntimo, las clientas disfrutaron de una mañana en la que la experiencia sensorial fue la verdadera protagonista.

Mimosas y sangría acompañaron una mañana dedicada a consentir a quienes son el corazón de Shoe Gallery.

En Shoe Gallery, la moda va más allá del producto; se trata de momentos que permanecen.

Esta vivencia se vio enriquecida por una selecta gastronomía de bocadillos gourmet y refrescantes mimosas, junto a la propuesta de mixología a cargo de Berlin Vallecillo, de Vibe Coctelera, quien deleitó a las presentes con una delicada sangría blanca y cócteles exclusivos que elevaron el espíritu de la reunión. Todo ello fluyó en un entorno humano y cercano que logró distanciarse de la frialdad de las pasarelas convencionales para dar paso a una conexión auténtica y memorable.

Detalles que enamoran; la sofisticación de Jorge Bischoff llega a los escaparates de Shoe Gallery.

Cinthya Enamorado captada en el momento de seleccionar sus piezas predilectas de la nueva colección.

Lo que realmente definió la jornada fue la atención personalizada. Las asesoras de Shoe Gallery se enfocaron en crear una conexión genuina con cada visitante, permitiendo que el lujo se percibiera de forma auténtica y natural.

Silvia Borjas, Sophia y Graciela Nieto.

Fany Tábora, Marjorie Romero y Osiris Rodríguez.

Esta presentación en Shoe Gallery se vivió como una experiencia que trasciende el producto; fue un momento diseñado para permanecer en la memoria de quienes nos inspiran día a día.

Marjorie Romero.

Xiomara Santos .

Con este evento, Shoe Gallery reafirma su compromiso de ofrecer no solo calzado de alta gama, sino espacios de comunidad donde la moda se convierte en un lenguaje de aprecio y celebración para la mujer contemporánea.

Fany Tábora.