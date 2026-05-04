Shoe Gallery presenta la nueva colección de Jorge Bischoff, dedicada a la mujer que inspira

San Pedro Sula. – Shoe Gallery fue el escenario de la presentación de la firma brasileña Jorge Bischoff. La colección, lejos de ser solo una propuesta de moda, fue concebida como un homenaje directo a la “mujer que inspira”: esa figura que representa el corazón de la sociedad y el motor de cada paso en la tienda, la Madre.
La selección de piezas para esta temporada no fue azarosa. Cada diseño de Jorge Bischoff fue elegido bajo una selección minuciosa, buscando reflejar las múltiples facetas de las asistentes: hijas, esposas y amigas. Las piezas destacan por esa mezcla característica de la marca brasileña, donde el lujo se encuentra con la comodidad y la intención.
La atmósfera del evento fue diseñada meticulosamente para transformarse en un refugio de elegancia y calidez donde, bajo un concepto de brunch íntimo, las clientas disfrutaron de una mañana en la que la experiencia sensorial fue la verdadera protagonista.
Esta vivencia se vio enriquecida por una selecta gastronomía de bocadillos gourmet y refrescantes mimosas, junto a la propuesta de mixología a cargo de Berlin Vallecillo, de Vibe Coctelera, quien deleitó a las presentes con una delicada sangría blanca y cócteles exclusivos que elevaron el espíritu de la reunión. Todo ello fluyó en un entorno humano y cercano que logró distanciarse de la frialdad de las pasarelas convencionales para dar paso a una conexión auténtica y memorable.
Lo que realmente definió la jornada fue la atención personalizada. Las asesoras de Shoe Gallery se enfocaron en crear una conexión genuina con cada visitante, permitiendo que el lujo se percibiera de forma auténtica y natural.
Esta presentación en Shoe Gallery se vivió como una experiencia que trasciende el producto; fue un momento diseñado para permanecer en la memoria de quienes nos inspiran día a día.
Con este evento, Shoe Gallery reafirma su compromiso de ofrecer no solo calzado de alta gama, sino espacios de comunidad donde la moda se convierte en un lenguaje de aprecio y celebración para la mujer contemporánea.