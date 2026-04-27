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Izas Sunglasses presenta su colección Spring Summer en San Pedro Sula

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Jessica Izaguirre, fundadora de Izas Sunglasses, junto a Claudia Solís, propietaria de Color Platino, con Alexa Solorzano y Carmen Ruiz, durante el exitoso lanzamiento de la colección Spring Summer en San Pedro Sula. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. — En una atmósfera que fusionó la sofisticación y el diseño contemporáneo, Izas Sunglasses realizó el lanzamiento oficial de su nueva colección de lentes Spring Summer en la ciudad industrial. La presentación, liderada por la creadora de la marca, Jessica Izaguirre, se llevó a cabo en una colaboración estratégica con la exclusiva tienda Color Platino, de la empresaria Claudia Solís.

Invitadas especiales conocieron de cerca la calidad y ligereza de las nuevas colección de Izas Sunglasses.

La colección surge como una respuesta a la mujer moderna que busca el equilibrio perfecto entre la funcionalidad y el estilo “boutique”. Con piezas cuidadosamente seleccionadas, la propuesta no solo se limita a la protección solar, sino que se expande hacia el mundo de la salud visual con frames ópticos listos para ser adaptados con prescripción médica.

Alexa Solorzano luciendo lo nuevo de Izas Sunglasses.

La exhibición destacó por una selección de formas que recorren desde lo vanguardista hasta lo atemporal, presentando siluetas protagonistas como los diseños geométricos y oversized que aportan presencia y carácter para un look impactante, junto a los estilos cat eye suaves que ofrecen una reinterpretación de la feminidad clásica con trazos más fluidos.

Brindis por el éxito de la nueva colección Izas Sunglasses presentado en la exclusiva tienda sampedrana Color Platino.

Asimismo, la propuesta integra modelos aviadores y rectangulares definidos como estilos esenciales renovados con acabados modernos, todos elaborados con materiales de alta gama donde predomina el acetato robusto, las monturas metálicas minimalistas y combinaciones ligeras, estratégicamente pensadas para garantizar el confort en climas cálidos.

Carmen Ruiz, explorando la versatilidad de la nueva colección para seleccionar sus piezas favoritas.
Carmen Ruiz, sumada a la experiencia Izas Sunglasses.

La versatilidad de la colección se refleja profundamente en su gama cromática, donde Izas Sunglasses apuesta por la elegancia de los tonos tierra y neutros como el ámbar, nude, beige y carey, sin dejar de lado la sobriedad del negro.

Jessica Izaguirre con Melissa Wolozny.

Para quienes buscan un toque diferenciador, la línea incorpora acabados translúcidos y verdes suaves, junto a lentes degradados que aportan una sofisticada profundidad a la mirada y diversas tonalidades de temporada que capturan con precisión la esencia vibrante del verano.

Claudia Solís, Michelle Panayotti y Jessica Izaguirre.

“Esta colección refleja la esencia de la marca: piezas femeninas y modernas creadas para acompañar a la mujer en cada momento de su día, desde un compromiso casual hasta las ocasiones más especiales”, destacó Jessica Izaguirre durante el evento.

Lilian Salgado y Alexa Solorzano.

Uno de los grandes aciertos de este lanzamiento es la inclusión de la línea óptica. Al permitir la adaptación de cristales bajo receta en monturas de alto diseño, Izas Sunglasses elimina la brecha entre la necesidad médica y el deseo de lucir un accesorio con personalidad.

Alexa Romero y Michelle Panayotti.

Con esta colaboración junto a Color Platino, la marca experimentó una exitosa acogida en San Pedro Sula, ofreciendo opciones frescas y versátiles que elevan cualquier imagen personal con un toque de distinción y modernidad.

Claudia Solís con Ericka López.
Jessica Izaguirre y Alexa Solorzano.

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