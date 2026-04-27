Generación 2026: El inolvidable Senior Breakfast de Agape Christian Academy

San Pedro Sula. – Los Seniors 2026 de Agape Christian Academy vivieron una mañana inolvidable el pasado sábado 25 de abril. El Salón Trujillo del Hotel Copantl se transformó en un rincón de Santorini, decorado en impecables tonos azul y blanco, para enmarcar este encuentro cargado de nostalgia y alegría. El evento no solo fue una celebración, sino el preámbulo perfecto para su esperada gala de graduación.
Ataviados con elegantes atuendos de cóctel, los 37 jóvenes disfrutaron de una atmósfera festiva donde las charlas y las fotografías capturaron la esencia de su amistad. El programa incluyó el protocolo del Senior Breakfast, coordinado con esmero por los docentes y el comité de padres de familia.
Esta nueva generación de profesionales se encamina con entusiasmo hacia el cierre de su etapa escolar. Los actos oficiales de graduación se llevarán a cabo el 19 de junio en el auditorio de UCENM, culminando las celebraciones con una elegante fiesta de gala en el Club Hondureño Árabe el 20 de junio.