Generación 2026: El inolvidable Senior Breakfast de Agape Christian Academy

San Pedro Sula. – Los Seniors 2026 de Agape Christian Academy vivieron una mañana inolvidable el pasado sábado 25 de abril. El Salón Trujillo del Hotel Copantl se transformó en un rincón de Santorini, decorado en impecables tonos azul y blanco, para enmarcar este encuentro cargado de nostalgia y alegría. El evento no solo fue una celebración, sino el preámbulo perfecto para su esperada gala de graduación.

Daniel Cruz, Sara Guillén, María José Perdomo y Camilo Romero.

Misael Chinchilla y Daniel Mejía.

Daniela Sabillón, Daniela Moya, Sofía Calderón y Emma Fernández.

Ataviados con elegantes atuendos de cóctel, los 37 jóvenes disfrutaron de una atmósfera festiva donde las charlas y las fotografías capturaron la esencia de su amistad. El programa incluyó el protocolo del Senior Breakfast, coordinado con esmero por los docentes y el comité de padres de familia.

Geovanna Sabillón, Emily Nasser, Emma Fernández, Sofía Calderón y Ángela Fernández.

Owen Peña y Yahudah Sauceda.

Dulce Palencia y Joel Antúnez.

Esta nueva generación de profesionales se encamina con entusiasmo hacia el cierre de su etapa escolar. Los actos oficiales de graduación se llevarán a cabo el 19 de junio en el auditorio de UCENM, culminando las celebraciones con una elegante fiesta de gala en el Club Hondureño Árabe el 20 de junio.

Susan Regalado y Victoria Ortega.

Sara Guillén y Ana Valeria Batrez.

Daniela Sabillón y Emily Nasser.

Camilo Romero y Andrea Garrigó.

Daniel Cruz y Sara Guillén.

Ángela Fernández y Geovanna Sabillón.

Andrea García, Susan Regalado, Emely Martínez y Victoria Ortega.

Joshua Contreras, Owen Peña y Andrés Oviedo.

Emely Nasser y Ángela Fernández.

María José Perdomo y Camilo Romero

Andrea Garrigó y Joshua Contreras.

Luis García y Eloísa Ordóñez.

Josué Solís, Daniel Tábora y Elian Kilgore.

Daniel Cruz y Camilo Romero.

Andrea García y Emely Martínez.

Daniela Moya y Emma Fernández.

Emely Nasser, Andrea Garrigó, Ángela Fernández y Geovanna Sabillón.

Francis López y Jenny Bados, representantes del comité de padres de familia.