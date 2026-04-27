Explosión de talento: San Pedro Sula celebra el Día Internacional de la Danza

Más de 700 bailarines de 12 academias locales transformaron la Plaza de las Banderas en un vibrante escenario de talento y convivencia familiar.

AN PEDRO SULA. En una explosión de ritmo, color y destreza técnica, la Municipalidad de San Pedro Sula, en alianza con la organización Unidos por la Danza, celebró este domingo el Día Internacional de la Danza. El evento, que tuvo como sede la emblemática Plaza de las Banderas, congregó a miles de sampedranos que disfrutaron de un espectáculo artístico de primer nivel.

Desde las 5:00 p.m., el espacio público se convirtió en un anfiteatro abierto donde niños, jóvenes y adultos dieron vida a más de 30 presentaciones, marcando la diversidad como el sello distintivo de la tarde al abarcar disciplinas clásicas y tradicionales como el ballet, la danza folclórica y el flamenco, expresiones modernas y urbanas que incluyeron hip hop, jazz, tap y danza contemporánea, así como vibrantes ritmos del mundo entre los que destacaron el tango, la danza árabe y diversos géneros latinos.

La regidora municipal, Abogada Kathia Amador, destacó que la convocatoria superó las expectativas. “Este evento es el resultado de meses de coordinación entre la Dirección de Cultura y Turismo y las academias. Ver a más de 700 artistas en escena demuestra que San Pedro Sula es una cantera de talento”, afirmó.

El programa contó con la participación de prestigiosas academias, entre ellas: Dance Station, Ubedanza, CC Danza, Censea, Dance Factory, Conde Dance Studio, Warriors Zulu Nation Honduras, Colectivo Danza 504, Lidys Dance Studio, Centro Artístico Sampedrano y Tapconh.

Más allá del espectáculo, los protagonistas y asistentes resaltaron el valor formativo de la actividad. El profesor de ballet Pedro Conde enfatizó que la educación artística cultiva la disciplina y la seguridad en la juventud, elementos clave para proyectar la danza hondureña a nivel internacional.

Por su parte, la bailarina Aylin Escobar valoró la unidad del gremio: “Este evento nos permite unirnos como comunidad artística, dejando de lado la competencia para celebrar la danza como una forma de vida”.

El cierre de la noche fue un despliegue de unidad: una coreografía colectiva donde bailarines y público se fundieron en un solo ritmo, simbolizando la armonía social a través del arte. Con este éxito rotundo, San Pedro Sula se consolida como un referente del movimiento dancístico en Honduras.