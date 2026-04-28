El bridal shower de Fabiola Sabillón: una tarde con aroma a café

San Pedro Sula. – Bajo la cálida y acogedora temática de una tarde de café, se celebró el elegante bridal shower en honor a Elsa Fabiola Sabillón Sánchez. La agasajada, una joven que destaca por esa personalidad arrolladora con la que conquistó a su prometido, Jean Pierre Santos Ting, junto a quien sellará su historia de amor el próximo 11 de julio.
La impecable organización del festejo estuvo a cargo de su madre, Elsa Sánchez, su hermana Alba Sabillón y Helen Henríquez. Ellas cuidaron con esmero cada detalle de la recepción, logrando convocar al selecto círculo social de Fabiola, quien se vio rodeada de afectuosos augurios y felicitaciones ante la nueva etapa que está por emprender.
El escenario del encuentro fue el exclusivo salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe. El espacio fue transformado por el talento de Marcela Cueva, quien interpretó la pasión de la novia por el café para crear una ambientación sobria y chic. Elementos temáticos y detalles orgánicos se fusionaron para convertir el salón en una versión moderna y cosmopolita de una cafetería de alta gama.
El deleite visual y gustativo alcanzó su punto máximo con el pastel de celebración, una pieza de repostería fina que emuló con maestría la temática de la tarde. El diseño, inspirado en los matices y la calidez del café, se convirtió en el centro de atención de la mesa principal, fusionando el arte culinario con el hilo conductor del evento.
Entre risas, divertidos juegos prenupciales y las delicias gastronómicas de la casa, Fabiola compartió con sus invitadas los pormenores de su gran día. El esperado enlace religioso tendrá lugar en el altar de la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, seguido de una espléndida recepción en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde los futuros esposos brindarán por su felicidad eterna.