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El costo de la “Furia Épica”: EE.UU. gasta 25.000 millones de dólares en la guerra con Irán

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Autor: El Diario HN
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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, testifica ante el Congreso sobre los costos operativos de la misión en Irán. (Foto: Archivo/Agencia)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, rechazó las preguntas sobre el costo de la guerra y afirmó: “La pregunta que yo plantearía a esta comisión es ¿qué precio tiene garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear?”

Estados Unidos lleva gastados 25.000 millones de dólares en la guerra con Irán desde que comenzó el 28 de febrero, según declaró el miércoles un alto cargo del Pentágono.

“Gastamos unos 25.000 millones de dólares en la Operación Furia Épica”, explicó a los legisladores el contralor en funciones del Pentágono, Jules Hurst, refiriéndose al conflicto con el nombre elegido por Estados Unidos para las operaciones. Agregó que la mayor parte de ese monto “es en municiones”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró posteriormente en la misma sesión del Congreso que la cifra de gasto estimada era inferior a 25.000 millones de dólares.

El jefe del Pentágono rechazó las preguntas sobre el costo de la guerra y afirmó: “La pregunta que yo plantearía a esta comisión es ¿qué precio tiene garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear?”.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una campaña aérea a gran escala contra el ejército y los dirigentes iraníes.

Con información de AFP

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