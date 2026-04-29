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La Casa Blanca publica una foto de Trump y Carlos III con el mensaje «dos reyes»

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
otografía que muestra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (d), junto al rey Carlos III del Reino Unido durante su visita a Washington. / Foto EFE.

Washington.- La Casa Blanca compartió este martes una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al monarca británico, Carlos III, durante su visita de Estado a Washington, acompañada de la leyenda «dos reyes», lo que generó críticas en redes sociales. 

En la imagen aparecen Trump y Carlos III en uno de los jardines de la Casa Blanca durante la ceremonia militar con la que dio la bienvenida al monarca, en la primera visita de Estado desde su regreso al ejecutivo en 2025.  

«Dos reyes», tituló la Casa Blanca la imagen publicada en su cuenta oficial de X, donde aparecen ambos líderes sonriendo y saludando.   

Trump, que se ha presentado a sí mismo como rey o papa en imágenes generadas con inteligencia artificial, ha sido criticado por el movimiento conocido como ‘No Kings’, que vuelve a utilizar los gritos que llevaron a la independencia del país en 1776 de la monarquía británica y el nacimiento de esta longeva república.

«A la sombra de los monumentos a George Washington y Thomas Jefferson, rendir homenaje al rey británico podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de independencia estadounidense; sin embargo, de hecho, ningún tributo podría ser más apropiado», apuntó Trump esta mañana en una recepción de honor. 

La intervención de Carlos III estuvo marcada por su condena al intento de atentado contra Trump acontecido el sábado en un hotel de Washington durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Posteriormente, el monarca británico pronunció un discurso en el Congreso estadounidense donde calificó la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña como «irrompible», pidió públicamente ayuda para Ucrania y defendió el papel de la OTAN.

En el discurso en el Capitolio, Carlos III bromeó que Washington representa una «historia compartida, o lo que Charles Dickens llamaría Historia de dos Jorges», en referencia a George Washington, padre de la independencia, y el rey Jorge III, antepasado directo del actual monarca británico y quien perdió en control de las 13 colonias de Norteamérica en la Guerra de Independencia.

Entre las bromas, Carlos III dijo que los legisladores estadounidense debían estar tranquilos: «no he venido aquí ahora como parte de una astuta acción militar de retaguardia».

Con información de EFE

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