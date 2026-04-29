El Senado de EE.UU. rechaza limitar las facultades militares de Trump frente a Cuba

Washington.- Los demócratas del Senado de Estados Unidos fracasaron este martes en un nuevo intento de limitar la autoridad del presidente, Donald Trump, para usar la fuerza militar sobre Cuba.

Con una votación de 47 votos a favor y 51 en contra, la iniciativa para controlar las posibles acciones de fuerza sobre La Habana ordenadas desde el ejecutivo, fue frenada por los republicanos quienes votaron en bloque.

Sin embargo, los republicanos Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky, se unieron a la iniciativa demócrata en la votación acontecida esta tarde.

El intento fallido sobre Cuba se une a una serie de fallos en el Senado para controlar las acciones militares de Trump como las cinco votaciones para que el mandatario no pueda ordenar más ataques sobre Irán o intentos por frenar al republicano previo a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Antes de la votación, el senador demócrata Chuck Schumer dijo que «los republicanos deben adelantarse a la inminente catástrofe en Cuba antes de que empeore aún más, como debieron haber hecho con la guerra de Trump en Irán».

Por su parte, los republicanos rechazaron las acusaciones de una intención del presidente de utilizar la fuerza contra Cuba y acusaron a los demócratas de ignorar las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han sido presentadas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de «los adversarios» de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

«No vamos a permitir que adversarios de Estados Unidos operen inteligencia o bases militares a 90 millas de nosotros», advirtió Rubio en una entrevista exclusiva con la cadena Fox News.

Las declaraciones de Rubio se enmarcan en la relación histórica de Cuba con potencias rivales de Estados Unidos, que se remonta a la Guerra Fría, cuando la isla se alineó con la entonces Unión Soviética tras la Revolución cubana.

Desde el fin del bloque soviético en 1991, Cuba ha mantenido vínculos con Rusia y en las últimas décadas, también ha ampliado su cooperación con China en ámbitos económicos y tecnológicos.

Con información de EFE