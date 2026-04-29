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San Pedro Sula estrena “WOW Smart”: El paradero de buses que revoluciona el mobiliario urbano

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Inauguración del primer paradero WOW Smart en San Pedro Sula, una apuesta de WOW MEDIA por la modernización del mobiliario urbano y la conectividad ciudadana.

San Pedro Sula. – En un esfuerzo por transformar la movilidad y el paisaje urbano de la ciudad, WOW MEDIA, en alianza con la Municipalidad de San Pedro Sula, inauguró este martes el primer Paradero de bus WOW Smart. Este innovador modelo de mobiliario integra tecnología de punta y diseño funcional para dignificar la espera de los usuarios del transporte público.

Representantes de WOW MEDIA, durante el lanzamiento destacando: “Buscamos generar una experiencia más digna y conectada para los ciudadanos”. / Foto Cortesía.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), donde se dieron cita autoridades locales, empresarios y aliados estratégicos. Tras la presentación, los invitados se trasladaron en un “Bus WOW” para conocer de primera mano la estructura.

El proyecto nace con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y modernos, integrando características de vanguardia entre las que destacan el acceso a WiFi gratuito para garantizar la conectividad de los usuarios, un sistema de iluminación LED automatizada alimentada por energía solar que apuesta por la sostenibilidad, y una playlist ambiental con música y mensajes informativos. Asimismo, la estructura incorpora espacios publicitarios iluminados de alto impacto, diseñados para ofrecer una vitrina innovadora a las marcas locales mientras mejoran el entorno urbano.

El Director Ejecutivo de WOW MEDIA, Eduardo Valenzuela, junto al Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, durante el lanzamiento oficial del proyecto. / Foto Cortesía.

Eduardo Valenzuela, director ejecutivo de WOW MEDIA, subrayó que el enfoque principal es social. “No se trata solo de infraestructura; buscamos generar una experiencia digna y conectada para quienes mueven la ciudad día a día”, afirmó. Por su parte, Nadia Valle, gerente comercial, resaltó que este formato permite a las marcas contribuir activamente al bienestar ciudadano mientras se posicionan de forma innovadora.

@eldiariohnd

WOW MEDIA inaugura WOW Smart: el primer paradero de buses con WiFi gratuito, energía solar y diseño de vanguardia en San Pedro Sula. Conoce cómo esta iniciativa transforma la experiencia urbana. #ElDiarioHN #TransportePúblico #Conectividad #WiFiGratis #CiudadModerna #SPS

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