Programa Escuelas Saludables beneficia a 3,700 niños en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – El programa municipal “Escuelas Saludables”, impulsado por la Gerencia de Salud, ha brindado atención integral a más de 3,700 niños y niñas de centros educativos públicos en lo que va del año. La iniciativa ofrece servicios de medicina general, odontología, entrega de medicamentos y suplementos vitamínicos de forma gratuita.

Medicos del Macro Distritos Municipales realizan chequeos generales a estudiantes como parte del programa “Escuelas Saludables”, que ya suma más de 3,700 beneficiados este año.

David Pineda, director médico de los Macro Distritos Municipales de Salud, explicó que el programa está diseñado exclusivamente para la población en edad escolar. El objetivo es ofrecer un seguimiento médico completo que se complementa con otros proyectos como “Huertos Escolares” y jornadas de mantenimiento en la infraestructura de los planteles.

“El propósito es dar un abordaje integral. Un niño sano tiene mejores condiciones para alcanzar un rendimiento académico óptimo”, enfatizó Pineda.

Las brigadas médicas, que se realizan diariamente bajo una programación previa, incluyen una fase de preclínica donde se evalúan la presión arterial y la temperatura, además de la talla y el peso para un control nutricional, complementándose con atención médica y odontológica integral junto a la entrega de desparasitantes y vitaminas.

El funcionario detalló que, tras el diagnóstico inicial en las escuelas, aquellos casos que requieren una atención más especializada son remitidos a los Macro Distritos Municipales para garantizar un tratamiento oportuno.

Para los docentes, la presencia de estas brigadas es vital para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Regina Isabel Pineda Ruíz, maestra de la escuela Petronila Barrios en la colonia Aurora, destacó el impacto positivo en su comunidad.

“Estamos muy agradecidos con el alcalde Roberto Contreras. Muchos de nuestros alumnos provienen de familias de escasos recursos y recibir atención gratuita en odontología y medicina general, además de leche y útiles escolares, es un alivio económico enorme”, expresó la docente.

Por su parte, madres de familia como Martha Domínguez resaltaron la calidad del servicio: “No tenemos los recursos para acudir a clínicas privadas. Que los médicos vengan a la escuela y nos den los medicamentos gratis es una bendición para nuestros hijos”.

La meta de la administración municipal es extender estas brigadas a todos los centros educativos públicos de la ciudad, priorizando a las familias con mayor vulnerabilidad económica y asegurando que la salud no sea un obstáculo para la educación en San Pedro Sula.