Honduras se posiciona como referente regional al recibir el III Foro Iberoamericano de Turismo

San Pedro Sula será el epicentro del debate regional sobre innovación, sostenibilidad y desarrollo del turismo en Iberoamérica

San Pedro Sula. – Honduras se alista para convertirse en el punto de encuentro de líderes del sector turístico de toda la región con la realización del III Foro Iberoamericano de Turismo, que se celebrará del 1 al 3 de junio de 2026 en San Pedro Sula, consolidando al país como un actor clave en la agenda turística iberoamericana.

Bajo el lema “Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencIA territorios”, el encuentro abordará el papel de la tecnología, la inteligencia artificial y el uso estratégico de los datos como herramientas para fortalecer la competitividad de los destinos turísticos y promover un crecimiento con mayor impacto social y ambiental.

El evento reunirá a representantes de gobiernos, organismos multilaterales, empresas, academia y expertos de distintos países para dialogar y construir propuestas orientadas a transformar el modelo turístico de la región hacia uno más innovador, sostenible e inclusivo.

Representantes del IHT, COHEP y organismos internacionales planifican el III Foro Iberoamericano de Turismo, reafirmando el compromiso de Honduras con la innovación regional.

El foro, impulsado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, ONU Turismo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Honduras y la participación del Instituto Hondureño de Turismo, que trabaja como coorganizador en la preparación de esta importante cita regional.

El III Foro Iberoamericano de Turismo busca avanzar de la reflexión a la acción, impulsando soluciones concretas que permitan modernizar el sector y adaptarlo a los nuevos desafíos globales, entre ellos la transformación digital, el cambio climático y la necesidad de generar empleo de calidad en las comunidades vinculadas al turismo.

La elección de Honduras como sede de esta tercera edición posiciona al país como un destino estratégico para el desarrollo turístico en la región, gracias a su riqueza natural, su diversidad cultural y su ubicación geográfica en el corazón de Centroamérica.

Además, el evento tendrá por primera vez un formato multisede, incorporando actividades en destinos emblemáticos como Copán y Roatán, lo que permitirá mostrar al mundo la diversidad de experiencias turísticas que ofrece Honduras.

Durante las próximas semanas se estarán dando a conocer más detalles de la agenda, los participantes internacionales y las actividades que formarán parte de este importante encuentro, que promete situar al país en el centro del diálogo sobre el futuro del turismo en Iberoamérica