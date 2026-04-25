El arte y la naturaleza se unen: Supermercados Colonial celebra el Día de la Tierra en San Pedro Sula

San Pedro Sula. En una mañana marcada por el color y el compromiso ambiental, Supermercados Colonial conmemoró el Día de la Tierra con una jornada de actividades en el Vivero Municipal Arq. Roberto Elvir. El evento, realizado en alianza estratégica con la Municipalidad de San Pedro Sula y su Gerencia de Ambiente, transformó el recinto en un espacio de aprendizaje y convivencia comunitaria.

La jornada no solo fue una celebración, sino un manifiesto de Responsabilidad Social Empresarial. Clientes, medios de comunicación y representantes de empresas miembros de FUNDAHRSE se sumaron a una agenda que buscó sensibilizar sobre la preservación de los recursos naturales a través del arte.

El punto focal de la actividad fue la creación de un mural conmemorativo, donde Christian Cobos, artista muralista junto a los asistentes plasmaron la riqueza de la biodiversidad hondureña. Entre pinceladas que daban vida a la flora y fauna local, los participantes compartieron mensajes de protección al entorno.

Complementando la experiencia, se impartió un taller de pintura en maceteras de barro, una actividad diseñada para fomentar el cuidado de las plantas de forma práctica y lúdica.

“Este tipo de iniciativas buscan generar conciencia desde edades tempranas, integrando a la comunidad en acciones que dejen una huella positiva en nuestro ecosistema”, destacó Francisco Pereira, gerente de Mercadeo de Supermercados Colonial durante el evento.

Fiel a su filosofía de apoyo mutuo, Supermercados Colonial integró en esta celebración a diversas mipymes y emprendimientos hondureños. Esta colaboración subraya el interés de la marca por fortalecer el tejido económico local, demostrando que el cuidado ambiental y el desarrollo empresarial pueden caminar de la mano.

Con el éxito de esta jornada, la cadena de supermercados reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios que promuevan el bienestar integral de los sampedranos y la protección de los recursos naturales que sostienen a la región.