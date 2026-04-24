Conexión CCIC Mujeres: Un impulso estratégico al liderazgo empresarial femenino

San Pedro Sula. – Con una destacada participación de más de 150 mujeres empresarias y ejecutivas de empresas afiliadas, el Comité de Género de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) llevó a cabo con éxito el evento “Conexión CCIC Mujeres”, un espacio diseñado para fomentar relaciones comerciales, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Liderazgo en acción: Un grupo de empresarias participa activamente en el foro inaugural de Conexión CCIC Mujeres en San Pedro Sula.

Durante la jornada, las participantes formaron parte de dinámicas de networking estructurado que facilitaron el contacto directo entre empresarias, permitiéndoles explorar posibles alianzas estratégicas y colaboraciones comerciales en distintos sectores. Este formato propició conversaciones ágiles y de valor, consolidando el objetivo del encuentro: conectar, inspirar y fortalecer el ecosistema empresarial femenino.

Durante su intervención, la coordinadora del Comité de Género de la CCIC, Nora Schmid.

La coordinadora del Comité de Género de la CCIC, Nora Schmid, dio la bienvenida al evento con un mensaje motivador en el que destacó que “nada bueno es fácil” y subrayó la importancia de la determinación como motor para alcanzar metas y superar desafíos en el camino empresarial.

En un espacio de cercanía y motivación, la empresaria y vicealcaldesa sampedrana, Maritza Soto, compartió una serie de reflexiones estratégicas orientadas al crecimiento personal y profesional de las presentes.

Por su parte, la vicealcaldesa de San Pedro Sula y empresaria, Maritza Soto, compartió un inspirador mensaje con las asistentes, instándolas a vencer los miedos y las barreras del “no puedo”, resaltando la importancia de la resiliencia y la formación continua en el crecimiento profesional.

La formación continua es el pilar del éxito: Asistentes a la jornada de capacitación sobre gobernanza corporativa y liderazgo estratégico .

Empresarias locales establecen alianzas estratégicas durante la reciente rueda de negocios organizada por la CCIC.

Las participantes manifestaron su satisfacción por este tipo de iniciativas, destacando el valor de contar con espacios exclusivos para mujeres donde pueden compartir experiencias, ampliar su red de contactos y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento.

El talento femenino se posiciona como el motor estratégico del desarrollo en el Valle de Sula.

El evento contó con el respaldo de reconocidas empresas comprometidas con el desarrollo, liderazgo y crecimiento de la mujer: BAC, como patrocinador presentador; Cementos del Norte S.A., DIUNSA, Grupo Comidas, MC Compañía Farmacéutica, UTH, Grupo Elcatex y Grupo Flores, como patrocinadores Platinum; así como Aura, Grupo MACDEL, Hush Natural, Plásticos GAMOZ, ALMAGRAN, Deco Art Studio, Panadería y Repostería Moderna, PRO 504, LOGOSHOP, Jardines Puerto Verde, Imasa, The Makers y Frank Show, como patrocinadores Oro.

Hacia una economía más inclusiva: La CCIC proyecta un crecimiento del 20% en alianzas comerciales lideradas por mujeres para este año.

Con este tipo de encuentros, la CCIC como Gremio Socialmente Responsable, reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo empresarial femenino, promoviendo plataformas que fortalezcan la conexión, la colaboración y el liderazgo de las mujeres en el ámbito empresarial.