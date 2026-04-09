San Pedro Sula lanza la campaña masiva de limpieza “Ciudad Limpia, Juntos por SPS”

San Pedro Sula. – Con el firme compromiso de proteger la salud pública y el ecosistema, el alcalde Roberto Contreras inauguró este miércoles la campaña municipal “Ciudad Limpia, Juntos por San Pedro Sula”. La iniciativa arrancó entre la 1.ª avenida y las calles 8 y 9 del suroeste, marcando el inicio de una intervención integral que involucra a diversas gerencias municipales y la empresa Sulambiente.
En un anuncio sin precedentes, el alcalde Contreras vinculó directamente el aseo urbano con el desarrollo de infraestructura, estableciendo que los barrios y colonias que demuestren un manejo ejemplar de sus desechos sólidos serán priorizados en la ejecución de proyectos clave, tales como la construcción y mejora de escuelas, la edificación de pasos a desnivel y nuevas pavimentaciones en sus sectores.
La campaña no se limita a la recolección, sino que abarca un enfoque 360° coordinado por la Dirección de Servicios Especializados (DIRSSE) y múltiples gerencias (Infraestructura, Ambiente, Participación Ciudadana, entre otras).
Los ejes principales de la campaña se centran en la educación y sensibilización para fomentar la reducción, reutilización y reciclaje, junto a la correcta separación de residuos desde hogares y centros educativos; asimismo, se garantiza la operatividad mediante el uso de maquinaria pesada de la Gerencia de Infraestructura para erradicar vertederos clandestinos y trasladar desechos al relleno sanitario.
Complementariamente, se fortalecerá la vigilancia y sanción a través de patrullajes de la Policía y Justicia Municipal para aplicar la ley ante la disposición ilegal de basura, integrando además labores de mantenimiento con cuadrillas de poda, chapia y barrido destinadas a recuperar las vías públicas y optimizar el sistema de drenajes.
El evento de lanzamiento contó con la presencia de la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara, regidores y directores de las áreas involucradas, reafirmando que una ciudad limpia es el primer paso hacia una mejor calidad de vida.