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San Pedro Sula lanza la campaña masiva de limpieza “Ciudad Limpia, Juntos por SPS”

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
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Cuadrillas municipales realizan labores de barrido y chapia para prevenir la acumulación de desechos y asegurar el correcto funcionamiento de los drenajes. / Fotos cortesía.

San Pedro Sula. – Con el firme compromiso de proteger la salud pública y el ecosistema, el alcalde Roberto Contreras inauguró este miércoles la campaña municipal “Ciudad Limpia, Juntos por San Pedro Sula”. La iniciativa arrancó entre la 1.ª avenida y las calles 8 y 9 del suroeste, marcando el inicio de una intervención integral que involucra a diversas gerencias municipales y la empresa Sulambiente.

Maquinaria pesada de la Gerencia de Infraestructura interviene vertederos clandestinos para recuperar los espacios públicos de la ciudad.

En un anuncio sin precedentes, el alcalde Contreras vinculó directamente el aseo urbano con el desarrollo de infraestructura, estableciendo que los barrios y colonias que demuestren un manejo ejemplar de sus desechos sólidos serán priorizados en la ejecución de proyectos clave, tales como la construcción y mejora de escuelas, la edificación de pasos a desnivel y nuevas pavimentaciones en sus sectores.

Personal municipal recolecta y traslada desechos sólidos hacia el relleno sanitario como parte del plan integral de higiene urbana.

La campaña no se limita a la recolección, sino que abarca un enfoque 360° coordinado por la Dirección de Servicios Especializados (DIRSSE) y múltiples gerencias (Infraestructura, Ambiente, Participación Ciudadana, entre otras).

Los ejes principales de la campaña se centran en la educación y sensibilización para fomentar la reducción, reutilización y reciclaje, junto a la correcta separación de residuos desde hogares y centros educativos; asimismo, se garantiza la operatividad mediante el uso de maquinaria pesada de la Gerencia de Infraestructura para erradicar vertederos clandestinos y trasladar desechos al relleno sanitario.

Promoviendo la cultura de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) en cada barrio y colonia intervenida.

Complementariamente, se fortalecerá la vigilancia y sanción a través de patrullajes de la Policía y Justicia Municipal para aplicar la ley ante la disposición ilegal de basura, integrando además labores de mantenimiento con cuadrillas de poda, chapia y barrido destinadas a recuperar las vías públicas y optimizar el sistema de drenajes.

El evento de lanzamiento contó con la presencia de la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara, regidores y directores de las áreas involucradas, reafirmando que una ciudad limpia es el primer paso hacia una mejor calidad de vida.

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