Shoe Gallery presenta “Amalfi Summer 2026”: Una experiencia de lujo

San Pedro Sula. – El sábado pasado, Shoe Gallery abrió sus puertas a una experiencia cuidadosamente orquestada: Amalfi Summer 2026, una celebración donde la moda, el detalle y la emoción se alinearon en un mismo lenguaje de lujo.
Bajo una atmósfera inspirada en la sofisticación costera de Amalfi, se presentó la nueva colección de Desigual, firma española que Shoe Gallery representa en exclusiva en Honduras desde hace más de 13 años. Una colección vibrante, llena de color, textura y carácter, que conectó de inmediato con la esencia de cada invitada.
Más de 50 clientas, fieles a la marca y a la experiencia que define a Shoe Gallery, fueron el verdadero corazón de la velada. No asistieron únicamente a descubrir una colección, sino a vivir un momento diseñado para ellas: cercano, inspirador y memorable.
La experiencia se elevó a través de colaboraciones estratégicas que aportaron profundidad y sensorialidad al evento. Desde la estación de gin italiano presentada por Vía Nova, hasta el arte en coctelería de Berlín Vallecillo con Vibe Coctelera, quien sorprendió con creaciones infusionadas con rosas que capturaron miradas y conversaciones. A esto se sumó el cuidado estético de Revo en el cabello, el maquillaje impecable de Jennifer Aguiluz y la dirección visual capturada a través del lente de John.
Cada elemento fue ejecutado con intención. Cada espacio, cada interacción, cada detalle respondió a un mismo objetivo: construir una experiencia que trascendiera la compra.
Detrás de esta puesta en escena, el equipo de Shoe Gallery asumió el reto con disciplina y visión, cuidando cada aspecto para consolidar un propósito claro: posicionarse como la boutique de lujo número uno del país, no solo por las marcas que representa, sino por la forma en que transforma cada colección en una experiencia emocional para sus clientas.