Shoe Gallery presenta “Amalfi Summer 2026”: Una experiencia de lujo

San Pedro Sula. – El sábado pasado, Shoe Gallery abrió sus puertas a una experiencia cuidadosamente orquestada: Amalfi Summer 2026, una celebración donde la moda, el detalle y la emoción se alinearon en un mismo lenguaje de lujo.

Texturas que inspiran: La nueva propuesta para el verano 2026 captura la mirada de las amantes de la moda en Honduras.

La vibrante energía de Desigual toma protagonismo en Shoe Gallery, reafirmando una alianza de exclusividad de más de 13 años.

Cinthya Enamorado cautivada por los diseños únicos de Desigual durante la reciente experiencia de lujo en Shoe Gallery.

Bajo una atmósfera inspirada en la sofisticación costera de Amalfi, se presentó la nueva colección de Desigual, firma española que Shoe Gallery representa en exclusiva en Honduras desde hace más de 13 años. Una colección vibrante, llena de color, textura y carácter, que conectó de inmediato con la esencia de cada invitada.

Piezas con carácter y sello español, disponibles únicamente en el destino de lujo número uno del país.

Karina Alemán aprecia la meticulosidad y el diseño de una de las piezas protagonistas en la nueva propuesta de Desigual.

Más de 50 clientas, fieles a la marca y a la experiencia que define a Shoe Gallery, fueron el verdadero corazón de la velada. No asistieron únicamente a descubrir una colección, sino a vivir un momento diseñado para ellas: cercano, inspirador y memorable.

Notas cítricas y sofisticación: el Gin Malfy de Vía Nova se convirtió en el maridaje perfecto para la atmósfera del Amalfi Summer 2026.

El arte de la mixología de Berlín Vallecillo en compañía de Sara Garanmedia, compartiendo durante la creación de los cocteles insignia de la tarde.

La experiencia se elevó a través de colaboraciones estratégicas que aportaron profundidad y sensorialidad al evento. Desde la estación de gin italiano presentada por Vía Nova, hasta el arte en coctelería de Berlín Vallecillo con Vibe Coctelera, quien sorprendió con creaciones infusionadas con rosas que capturaron miradas y conversaciones. A esto se sumó el cuidado estético de Revo en el cabello, el maquillaje impecable de Jennifer Aguiluz y la dirección visual capturada a través del lente de John.

Belleza con sello de distinción: el arte del maquillaje y estilismo perfeccionado por la exclusividad de productos Revo.

Bajo la visión artística de la maquillista Jennifer Aguiluz, la línea de cosméticos Revo transformó la belleza de las invitadas en una expresión de lujo y frescura, alineándose perfectamente con la atmósfera del Amalfi Summer 2026.

Cada elemento fue ejecutado con intención. Cada espacio, cada interacción, cada detalle respondió a un mismo objetivo: construir una experiencia que trascendiera la compra.

Una perspectiva de Shoe Gallery, el destino de lujo por excelencia que se transformó en un pedazo de la costa italiana para el Amalfi Summer 2026.

Detrás de esta puesta en escena, el equipo de Shoe Gallery asumió el reto con disciplina y visión, cuidando cada aspecto para consolidar un propósito claro: posicionarse como la boutique de lujo número uno del país, no solo por las marcas que representa, sino por la forma en que transforma cada colección en una experiencia emocional para sus clientas.

La nueva propuesta de Desigual se extiende a una exclusiva línea de carteras, desplegando una paleta de colores y diversos formatos diseñados para cada estilo.

Sara Garanmedia capturada en un momento de estilo, eligiendo sus favoritos de la reciente propuesta de Desigual en Honduras.

Detalles que enamoran: La versatilidad de la nueva línea de carteras llega a Shoe Gallery con explosiones de color y tamaños para toda ocasión.

Graciela Nieto, Silvia Borjas y Janira Tabora.

Andrea Ardón, Charlotte Guzmán y Cinthya Enamorado.

Ruth Rápalo con Vilma Gonzáles.

Fátima López.

Lourdes Chinchilla.

Nelly Carabantes.

Alicia de Gao .

Andrea Ardón y Cinthya Enamorado.

Jennifer Aguiluz y Amy Ordoñez.