Supermercados La Colonia premia a dos afortunados clientes con viaje a México para vivir la pasión del fútbol

San Pedro Sula. – En el marco de la cuenta regresiva hacia el Mundial y contagiados por la emoción que despierta el evento deportivo más grande del planeta, Supermercados La Colonia celebró el gran sorteo de su promoción “Vive la pasión del fútbol en México con La Colonia”. En esta ocasión, las afortunadas ganadoras fueron Miriam Gómez, de San Pedro Sula, y Leslie Rodríguez, de Santa Rosa de Copán. Esta iniciativa llenó de entusiasmo a miles de clientes de las zonas norte, litoral y occidente del país, premiando su fidelidad con experiencias inolvidables.

SUERTE MUNDIALISTA. Ejecutivos de Supermercados La Colonia muestran con entusiasmo los boletos de Miriam Gómez y Leslie Rodríguez, las felices ganadoras de la promoción “Vive la pasión del fútbol en México con La Colonia”, durante el sorteo realizado ante la gran expectativa de los clientes.

Durante la promoción, los clientes participaron con sus compras en busca de increíbles premios, entre ellos dos viajes dobles a la Ciudad de México, 100 compras gratis de L500 y L1000, así como 30 camisetas mundialistas, reafirmando el compromiso de la cadena líder de las familias hondureñas de crear experiencias memorables para sus consumidores.

Miriam Gómez de San Pedro Sula y Leslie Rodríguez de Santa Rosa de Copán, las felices ganadoras de la promoción “Vive la pasión del fútbol en México con La Colonia”.

El sorteo se realizó en presencia de representantes de la empresa y autoridades correspondientes, garantizando la transparencia y legalidad del proceso. Los afortunados ganadores fueron seleccionados entre más de 4 millones de cupones depositados por clientes que realizaron sus compras y utilizaron su Tarjeta de Ahorro La Colonia.

Miguel Vargas, coordinador de Mercadeo de Supermercados La Colonia para la zona norte.

“En Supermercados La Colonia creemos que las grandes promociones deben convertirse en experiencias memorables para nuestros clientes. Hoy, más que un sorteo, estamos haciendo realidad sueños y llevando a nuestros ganadores a vivir de cerca la emoción del fútbol en uno de los eventos más importantes del mundo. Nos llena de orgullo seguir premiando la fidelidad de las familias hondureñas y ser parte de momentos que quedarán para siempre en sus recuerdos”, expresó Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte.

El equipo ejecutivo de Supermercados La Colonia durante la exitosa jornada de sorteo de su campaña futbolera, reafirmando el liderazgo de la cadena en brindar experiencias inolvidables a las familias hondureñas.

La dinámica de participación fue sencilla: con cada compra mínima de L350 y presentando la Tarjeta de Ahorro La Colonia, los clientes recibían un cupón y, al incluir productos de las marcas patrocinadoras, obtendrían un cupón adicional para participar en el sorteo.

Miguel Vargas, coordinador regional de Mercadeo muestra los boletos favorecidos.

Agradecemos el respaldo de las marcas patrocinadoras que hicieron posible esta promoción: Coca Cola, Tropical, Salva Vida, Michelob Ultra, Selecta Fresh, Essential Everyday, Ahorro Max, Gatorade, Lipton, Pepsi, Rockstar, Boquitas Ribereñas, Rojitos, Maggi, Bonovo, Zumo, El Porteño, Windmill, Premier Value, Hollandia, Panamei, Loreal, Tena, Biofoam, Plastivasos, Tsebaoth, Ranchitas, Doritos, Lay’s, Juicy Fruits, Pinol, Hércules, Nido, Frutos de Copán.

La promoción “Vive la pasión del fútbol en México con La Colonia” estuvo vigente del 24 de febrero al 17 de mayo en las tiendas de Supermercados La Colonia de la zona norte, occidente y litoral (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Choloma, Villanueva, Santa Rosa de Copán, La Lima, Olanchito, Tocoa y Santa Bárbara).