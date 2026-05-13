Supermercados Colonial celebra a las madres hondureñas con premios y música.

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial celebró el Día de la Madre junto a sus clientes a través de la dinámica “Un Pastel para Mamá Cada Hora”, realizada el pasado sábado 9 y domingo 10 de mayo en todas sus tiendas.

Una de las felices madres ganadoras recibe su premio durante la dinámica “Un Pastel para Mamá Cada Hora” en Supermercados Colonial.

Madres de familia celebraron a lo grande su día junto al equipo de Supermercados Colonial.

Como parte de esta actividad especial, la cadena de supermercados estuvo regalando un pastel cada hora en cada sucursal, llevando momentos de alegría a muchas familias durante una de las fechas más importantes del año.

Madres de familia celebraron a lo grande su día junto al equipo de Supermercados Colonial.

Durante el fin de semana, los clientes también disfrutaron de música en vivo, sorpresas y detalles especiales por parte de diferentes proveedores, creando un ambiente festivo y lleno de experiencias para celebrar a mamá.

Supermercados Colonial reafirma su compromiso de crear experiencias memorables para las familias hondureñas.

La dinámica permitió compartir con los clientes y agradecer su preferencia y confianza, creando momentos especiales para las madres que visitaron las tiendas durante la celebración.

Supermercados Colonial felicitó a todas las ganadoras y reiteró su compromiso de seguir desarrollando actividades que permitan compartir experiencias memorables con sus clientes y la comunidad hondureña.

Los clientes disfrutaron de un ambiente lleno de música en vivo y sorpresas en todas las sucursales de la cadena.