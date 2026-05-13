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La princesa de Gales retoma su agenda internacional con una visita oficial a Italia

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Catalina de Gales reaparece en Italia: primer viaje oficial tras completar su recuperación
La esposa del príncipe Guillermo visitó Italia para estudiar el enfoque que ha brindado a la educación infantil desde la Segunda Guerra Mundial, un interés que deriva de sus compromisos con el llamado Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia.

La princesa Catalina de Gales llegó este miércoles 13 de mayo, a la ciudad italiana de Reggio Emilia (norte) para conocer el sistema educativo del país, un viaje de gran valor debido a que es su primer compromiso en el extranjero tras superar el cáncer.

La esposa del príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, vestida con un traje de chaqueta azul, fue recibida en el centro de la ciudad por el alcalde, Marco Massari, entre otras autoridades locales, y por numerosos curiosos que mostraron banderas británicas.

A su llegada, pudo saludar también a unos cincuenta niños de 5 años de una escuela de Reggio Emilia.

La princesa se ha desplazado a esta ciudad para estudiar el enfoque que ha brindado a la educación infantil desde la Segunda Guerra Mundial, un interés que deriva de sus compromisos con el llamado Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia.

“Llegada a Reggio Emilia, una ciudad construida en torno a la confianza en los niños y sus ambientes, en las relaciones y en las conexiones que se desarrollan en los primeros años de vida”, escribió en su perfil de Instagram.

Además, valoró la colaboración entre familias, educadores y otros miembros de la comunidad en un “compromiso común” para cuidar la infancia y “reconociendo lo fundamental que es invertir en el desarrollo de los niños desde sus primeros años” de vida.

Además, valoró la colaboración entre familias, educadores y otros miembros de la comunidad en un “compromiso común” para cuidar la infancia y “reconociendo lo fundamental que es invertir en el desarrollo de los niños desde sus primeros años” de vida.

Con información de EFE

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