Donald Trump aterriza en China en la primera visita de un mandatario estadounidense en nueve años

El presidente estadounidense llegó al gigante asiático para una visita de Estado que durará del 13 al 15 de mayo, y fue recibido por una delegación encabezada por el vicepresidente chino Han Zheng.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aterrizó este miércoles en China para la esperada reunión con su par, Xi Jinping.

Trump llegó al gigante asiático para una visita de Estado que durará del 13 al 15 de mayo, la primera de un presidente estadounidense en ocho años. En vísperas de su viaje, el mandatario estadounidense auguró “cosas grandes” para su país y China.

El mandatario estadounidense fue recibido por una delegación encabezada por el vicepresidente chino Han Zheng. También esperaban a Trump en el aeropuerto 300 jóvenes chinos con uniformes azules y blancos idénticos (quienes marcharon por la pista de aterrizaje portando banderas chinas), una guardia de honor militar y una banda militar.

La agenda prevista de visita incluye el jueves una reunión bilateral con el presidente chino una visita al Templo del Cielo y un banquete de Estado, así como un almuerzo de trabajo el viernes. Se espera que Trump y Xi intenten estabilizar las relaciones entre sus países mediante acuerdos mutuamente beneficiosos y que traten de reducir las tensiones en una serie de cuestiones de la agenda internacional en las que sus posiciones divergen.

En esta visita, Trump irá acompañado de los directores ejecutivos de más de una decena de las mayores empresas estadounidenses, entre las que se encuentran Apple, Cisco, Tesla, Goldman Sachs, Mastercard, Visa, Blackrock y otras.

Fuente: RT