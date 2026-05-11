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EE. UU. confirma un caso leve de hantavirus y otro sospechoso entre los repatriados del crucero “MV Hondius

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Autor: El Diario HN
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El crucero neerlandés MV Hondius, frente al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. / Foto EFE
Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del crucero, que desembarcaron en el puerto de Granadilla, en Tenerife, en un operativo iniciado el domingo y que se prevé que finalice este lunes 11 de mayo.

Las autoridades estadounidenses informaron de que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo “MV Hondius”, afectado por un brote de hantavirus, ha dado “positivo leve” en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como que otro presenta “síntomas leves”.

Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del crucero, que desembarcaron en el puerto de Granadilla, en Tenerife, en un operativo iniciado el domingo y que se prevé que finalice este lunes 11 de mayo.

Los pasajeros estadounidenses, que partieron el domingo, viajaron en “unidades de biocontención” de la aeronave “por precaución”.

Estos pasajeros son trasladados al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC, por sus siglas en inglés), ubicado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el centro del país, antes de llevar a los que presentan síntomas “leves” a un segundo centro de este tipo en su destino final.

La autoridad sanitaria ha subrayado, además, que a su llegada a cada centro “cada persona” será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y apoyo adecuados, de acuerdo con su estado.

Fuente: Diario de Canarias

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