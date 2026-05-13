Quiénes son los titanes financieros y aeroespaciales que integran la comitiva de Trump en su visita oficial a China

Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang y Larry Fink, entre otros empresarios, viajan a bordo del Air Force One rumbo a Beijing junto al presidente de Estados Unidos, quien aseguró que en su encuentro con Xi Jinping abordará principalmente temas comerciales.

Altos ejecutivos y magnates estadounidenses, incluidos referentes de las principales empresas tecnológicas y financieras del país, integran la comitiva que acompaña al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su viaje oficial a China.

El mandatario republicano reveló los nombres de los 12 empresarios que aceptaron sumarse a la delegación que partió el martes rumbo a Beijing, donde Trump mantendrá una reunión con el lider chino, Xi Jinping. Según adelantó la Casa Blanca, ambos líderes abordarán cuestiones vinculadas a la guerra en Irán, el comercio bilateral y la competencia en inteligencia artificial.

El mandatario afirmó que durante su visita le pedirá a Xi “que abra China para que estas personas brillantes puedan desplegar su talento y contribuir a llevar a la República Popular China a un nivel aún más alto”, en referencia a la delegación empresarial que lo acompañan.

Entre los empresarios que viajan a bordo del Air Force One figuran el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el CEO de Apple, Tim Cook; y el presidente de BlackRock, Larry Fink.

También forman parte de la comitiva el cofundador y CEO de Blackstone, Stephen Schwarzman; el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg; el presidente de Cargill, Brian Sikes; la CEO de Citigroup, Jane Fraser; el director ejecutivo de GE Aerospace, Larry Culp; el presidente de Goldman Sachs, David Solomon; el CEO de Micron Technology, Sanjay Mehrotra; y el director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amon.

Trump aseguró que planteará ante Xi la relación entre Beijing y las compañías estadounidenses representadas en la delegación. “¡Jamás he visto ni oído hablar de una idea más beneficiosa para nuestros increíbles países!”, afirmó en la red Truth Social.

La visita se produce en medio de la creciente competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo global en inteligencia artificial, una industria que depende de chips de alto rendimiento producidos principalmente por Nvidia. Actualmente, las empresas tecnológicas chinas tienen prohibido acceder a los semiconductores más avanzados de la firma estadounidense debido a las restricciones de exportación impuestas por Washington bajo argumentos de seguridad nacional.

Huang, fundador de Nvidia y nacido en Taiwán, defendió públicamente la presencia de la compañía en el mercado chino, mientras Beijing acelera el desarrollo de semiconductores nacionales para reducir su dependencia tecnológica del exterior.

“Huang asiste a la cumbre por invitación del presidente Trump para apoyar a Estados Unidos y los objetivos de la administración”, indicó un portavoz de Nvidia a la agencia AFP.

Por su parte, Musk se incorporó al viaje luego de dejar atrás sus diferencias públicas con Trump. El empresario mantiene fuertes intereses comerciales en China a través de Tesla y visitó el país en varias oportunidades durante los últimos años.

En paralelo, Cook se prepara para dejar la dirección ejecutiva de Apple el 1 de septiembre, tras 15 años al frente de la compañía. Su sucesor será John Ternus, actual jefe de ingeniería de hardware. Durante la gestión de Cook, Apple multiplicó su valor de mercado impulsada por el éxito del iPhone y enfrentó las tensiones comerciales entre Washington y Beijing mediante exenciones arancelarias y la relocalización parcial de la producción hacia India.

Ortberg, quien asumió la conducción de Boeing en 2024 tras su paso por Rockwell Collins, también participa de la gira presidencial. El ejecutivo encabezó un proceso de reorganización interna en la compañía luego de los problemas regulatorios y de producción que afectaron al fabricante aeronáutico y redujo la exposición de Boeing al mercado chino al disminuir los envíos de aeronaves terminadas al país asiático.

Con información de AFP