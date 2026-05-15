UTH, Optimus Card y Grupo Comidas sellan alianza estratégica de alto impacto

San Pedro Sula. – Con el objetivo de generar valor compartido, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card y Grupo Comidas franquiciador de Pizza Hut y China Wok, oficializaron este miércoles una alianza que une al sector académico, el financiero-tecnológico y el rubro de alimentos.

Javier Mejía, Jenssi Rodríguez, Gennie Ramos y Ricardo Rivera.

El acuerdo busca consolidar una red de colaboración orientada a fortalecer la educación, la innovación y el acceso a beneficios exclusivos para la población. La mesa principal contó con la participación de Gennie Ramos y Jenssi Rodríguez, representantes de Grupo Comidas; Javier Mejía, Rector General de UTH; y Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card.

Los usuarios Optimus Card podrán acceder a promociones especiales en las marcas participantes. En Pizza Hut, los clientes recibirán una orden de palitroques de cortesía por compras iguales o superiores a L. 159, mientras que en China Wok se otorgará una orden de wantanes gratis bajo el mismo consumo mínimo.

La sinergia permitirá que Optimus Card ponga a disposición su plataforma digital y su alcance de más de 120,000 clientes activos, facilitando el acceso a promociones exclusivas en Pizza Hut y China Wok.