UCENM y Secretaría de Salud firman convenio para fortalecer la formación académica en el sector sanitario

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) reafirma su compromiso con la formación de profesionales de excelencia mediante la suscripción de un importante convenio de cooperación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL).

El Dr. Ángel Eduardo Midence Ochoa, Subsecretario de Salud y la Abog. María Antonia Fernández de Suazo, Rectora de UCENM, durante la formalización del convenio estratégico.

La alianza fue formalizada por el Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Dr. Ángel Eduardo Midence Ochoa, y la Rectora Institucional de la UCENM, Abog. María Antonia Fernández de Suazo.

Abog. María Antonia Fernández de Suazo, Rectora de UCENM.

Este acuerdo estratégico está diseñado para potenciar las competencias académicas y prácticas de los estudiantes en diversas áreas críticas de la salud, beneficiando a programas de grado como Laboratorio Clínico, Asistencia Geriátrica, Atención Primaria de la Salud Integral, Salud Comunitaria, Nutrición y Dietética, Microbiología y Psicología, así como a los posgrados en Gerencia de Laboratorios y las maestrías en Salud Ocupacional y Psicología Clínica.

Dr. Ángel Eduardo Midence Ochoa, Subsecretario de Salud.

La firma de este documento busca alcanzar tres ejes fundamentales: fortalecer la integración docente-asistencial para estrechar el vínculo entre la teoría universitaria y la práctica hospitalaria, impulsar el aprendizaje en escenarios reales dentro de las instalaciones del sistema público de salud y generar un impacto social positivo que contribuya directamente a la mejora de los servicios sanitarios en beneficio de la población hondureña.

UCENM y la Secretaría de Salud sellan una alianza clave para impulsar la excelencia académica y la integración docente-asistencial en beneficio de la sociedad.

“Este logro representa un paso firme hacia la consolidación de una nueva generación de profesionales comprometidos con la ética, el bienestar social y la excelencia clínica”, destacó la rectora Fernández de Suazo durante el evento.