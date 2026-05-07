El Senior Breakfast de la Clase 2026 de Happy Days & Freedom

San Pedro Sula. – La cuenta regresiva para el adiós definitivo ha comenzado. En una mañana marcada por la alegría y la complicidad, los 106 Seniors de la Happy Days & Freedom High School se dieron cita el pasado sábado 2 de mayo para protagonizar su tradicional Senior Breakfast, un encuentro que fusionó la elegancia con la calidez de los recuerdos compartidos.

Víctor Castillo, Diego Ortíz, Claudio Sabillón, Arlo Ortíz y Marco Recinos.

Larissa Amaya, Mía Jovel, Caroll Cuyuch, Valeria Reyes, Loany Navarro y Alexandra Fuentes.

El evento, organizado minuciosamente por los padres de familia, transformó el recinto en un escenario de celebración. Entre el aroma del café y un buffet exquisitamente dispuesto, los jóvenes —quienes están a solo semanas de recibir su título de High School— aprovecharon cada instante para estrechar los lazos que han cultivado durante años en las aulas.

Stephanie Caraccioli Wendolyn Rodríguez.

Sebastián Viana y Allen Arita.

María Belén Peña y Keren Sabillón.

Más allá del banquete, el ambiente vibró con la energía de una generación que se despide. Las risas y las anécdotas de la infancia fueron el hilo conductor de la jornada. Al finalizar el desayuno, el destello de las cámaras capturó la esencia de la promoción: jóvenes radiantes, vestidos para la ocasión, posando en grupos que reflejaban una hermandad inquebrantable. Este registro fotográfico no solo documentó un evento social, sino el fin de una era escolar.

Sadia Inocente, Fátima Palao y Aranza Quintero.

Stefano Pazzetti, Josué Menendez y José Macdermoth.

María Barrera y Krystel Aguirre.

La culminación de este ciclo académico se acerca con paso firme, marcando en la agenda de los futuros universitarios dos fechas trascendentales que definirán el cierre de su etapa escolar: primero, los actos oficiales de graduación el próximo 16 de junio en el auditorio de la institución, donde recibirán sus títulos en una ceremonia de gran rigor y orgullo académico; y finalmente, el esperado broche de oro con la fiesta de gala el 27 de junio en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, una noche que promete ser inolvidable para toda la Clase 2026.

Adriana Argueta, Fabián Tábora y Daniela Paz.

Gina Fernández y Yuri Montes.

Diego Ortíz y Nohelia Pacheco.

Con este desayuno, la Happy Days & Freedom High School inicia oficialmente el protocolo de despedida de una de sus generaciones más unidas, dejando claro que, aunque los caminos se dividan en junio, la amistad de estos 106 jóvenes permanecerá intacta.

Víctor Castillo, Claudio Sabillón, Arlo Ortíz y Marco Recinos.

Raúl Mejía, Solangel Ramos Mauro Deras.

Sebástian Pérez y Daniela Palao.

Margie Barahona, Andrea Solórzano, Valeria Calderón y Keli González.

Kimberly Espinoza, Valeria Reyes y Lía Jovel.

Fátima Palao y Edvin Castillo.

Alen Urbina y Keren Sabillón.

Alexa Santos y Ángelo Orellana.

Ana Galindo, Nathalie Bodden, Alexandra, Valdés y Camila Méndez.

Angie Morales, Kimberly Espinoza, Carmen Linares y Andrea Guzmán.

Anthony Zaldivar, Olvin Fernández y Ethan Rosales.

Adriana Ramos, Susan Rivera y Lesa Merlo.

Erick Oliva y Sebastián Cruz.

Carlos Muñoz y Daniel Ramos.

Jenny Huang y Pablo Flores.

Caroll Cuyuch y Loany Navarro.

Zoila Sauceda y Linda Díaz.

Marian Robles, Valeria Flores y Gissell Soriano.