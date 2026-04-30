Fraternidad: La Clase 2026 de la Happy New Dawn es agasajada con Senior Breakfast

San Pedro Sula. — En una atmósfera donde la nostalgia y la alegría se entrelazaron, la Happy New Dawn Bilingual School and Institute celebró una de sus tradiciones más queridas. Los alumnos de la Clase 2027 se vistieron de anfitriones para ofrecer un inolvidable agasajo de despedida a los Seniors 2026, quienes se encuentran a las puertas de culminar su etapa secundaria.

Jimena Fernández, Aby Acevedo, Gissell Padilla y María Fernanda Paredes.

Mía García, Heavenly Lara y Marcela Paz.

El emblemático salón Las Islas del Hotel Copantl abrió sus puertas desde las 8:00 a.m. para recibir a los protagonistas de la mañana. Los futuros universitarios fueron acogidos por los juniors en un ambiente decorado para la ocasión, marcando el inicio de una jornada dedicada a estrechar los lazos de hermandad que definen a esta prestigiosa institución educativa.

Marían Dubón y Dara Mendoza.

Josú Payes, Aaron Molina y Mauricio Alvarenga.

El tradicional “Senior Breakfast“ no fue solo un deleite gastronómico, sino el escenario perfecto para compartir anécdotas y buenos deseos. Durante el convivio, quedó de manifiesto el respeto y el cariño mutuo entre ambas generaciones.

Daniella Armas, Sofía Rodas y Mía Cruz.

Marco Antonio García, Josseph Salazar y Nahun Aguilar.

En una muestra de impecable organización, la Clase 2027 se esmeró en cada detalle para asegurar que sus compañeros mayores se sintieran plenamente honrados, brindando una cálida bienvenida a los 48 jóvenes homenajeados que, con entusiasmo y determinación, ya se preparan para afrontar los retos de la educación superior.

Celeste Meza y Natalia Mejía.

Mía García, Gabriela Lara y Andrea Rodríguez.

Este festejo matutino sirve como preámbulo a los eventos culminantes del año lectivo. Con el corazón lleno de recuerdos y la mirada puesta en el futuro, los Seniors 2026 ya cuentan los días para su gran noche.

Danilo Paz, Jesús Alvarado y Aaron Molina.

Danilo Menardi y Valeria Alvarado.

La esperada gala de graduación se llevará a cabo el próximo viernes 25 de junio en los salones del Club Hondureño Árabe, donde recibirán sus títulos y brindarán por el éxito de una etapa que hoy comienza a despedirse entre risas y abrazos.

Valeria Henríquez, Gustavo Pavón, Valeria Salgado y Matilda Menazzi.

Mía Ávila y Eduardo Rodríguez.

Ángel López, Jonathan Medina y Ricardo Castillo.

Ailyn Brito, David Menardi y Valeria Alvarado.

Sonia Martínez, Carlos Díaz y Marcela Molina.

Nathalia Laínez, Ximena Paz y Giovanna Juárez.

Alison Banegas, Nicole Montoya, Andy Menéndez y Alessandra Castillo.

Emma Moreno y Valery Durón.

Abner Vásquez, Obdulio Robles Isaac Aguilar, Patrick Galeas y José Mateo.