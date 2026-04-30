JCI Honduras distingue la excelencia de diez jóvenes hondureños con el prestigioso premio TOYP

San Pedro Sula.– En una noche cargada de inspiración y compromiso cívico, la Cámara Junior Internacional (JCI) Honduras celebró la prestigiosa gala de los premios Ten Outstanding Young Persons (TOYP). El evento tuvo como objetivo reconocer a diez jóvenes hondureños que, mediante su liderazgo e impacto social, están transformando el presente y futuro del país.

Jorge Betacncourt, Juan Marinakys, Andreia Conte, Juan Bendeck y Cecilio Girón.

La ceremonia congregó a líderes, empresarios, representantes de la sociedad civil y autoridades, quienes celebraron el talento y compromiso de la juventud hondureña en diversas áreas como innovación, emprendimiento, servicio comunitario, logros académicos y desarrollo cultural.

Marcela Chinchilla y Alexis Galeano.

Durante su intervención, Marcela Chinchilla, presidente nacional de JCI Honduras, enfatizó la urgencia de seguir abriendo espacios para la juventud: “Es vital impulsar iniciativas que promuevan el liderazgo juvenil. Estos galardonados no solo han trabajado por sus sueños, sino que se han convertido en agentes de cambio positivo, siendo el ejemplo vivo de la Honduras que todos queremos construir”, destacó Chinchilla.

Lester Herrera, Marcela Barrientos, Lisy Coello y Daniel Menjívar.

Los premios TOYP forman parte de un programa internacional de JCI que busca reconocer a jóvenes entre 18 y 40 años que generan un impacto significativo en sus comunidades y contribuyen al progreso sostenible.

Brenda y Ana Paola Palada .

Con esta distinción, JCI Honduras reafirma su misión de ofrecer oportunidades de desarrollo que empoderen a los jóvenes para crear cambios positivos, consolidándose como la organización líder en la formación de líderes con impacto global y acción local.

Los premios fueron entregados por cada categoría y de la siguiente manera:

1.Logros comerciales, económicos y/o empresariales: Roger Eduardo Mejía Portillo

2.Asuntos políticos, legales y/o gubernamentales: Ana Paola Palada

3. Liderazgo académico y/o logros académicos: Humberto José Fuentes Cálix

*4.Innovación médica y/o desarrollo científico: Javier Alfredo Lagos Servellón

5.Contribución a la niñez, la paz mundial y/o los derechos humanos: Noé Francisco Banegas Rodríguez

6. Liderazgo moral y/o ambiental: Gabriela Mercedes Ochoa

7. Servicio humanitario y/o voluntario: Andrea Marcela Espinoza Cardona

8. Desarrollo científico y/o tecnológico: Max Medina Fuentes

9. Desarrollo cultural y/o logros artísticos: Esdras Jonatan Saul Solís Centeno

10. Superación personal y/o logros personales: Lisandro Reyes López.

Bryan Discua, Ingrid Villalta y Alexis Galeano.

Joselyne Daudeday, Andrea Perdomo y Jania Blandin .

Juan Bedeck, Marcela Esponoza y Francisco Cruz.

Noel y Cindy Araujo.

Zaira y Javier Lagos.

Paola Baquedano, Byron y Katherine Sánchéz

Lisandri, Keimy e Ian Reyes.

Ibran Rodríguez y Selena Ramírez.

Gracia y Max Medina.