La boda eclesiástica de Héctor Navas y Andrea Abifaraj: una noche de romance chic

Existen amores que están escritos desde el primer día. El de Héctor David Navas Rosa y Andrea Nicole Abifaraj Daaboul comenzó entre libros de colegio y maduró hasta llegar al altar de la Iglesia María Reina del Mundo. En una ceremonia marcada por la solemnidad y el cariño de sus familias, la pareja selló una promesa que tomó una década de amor.
Bajo los acordes de la marcha nupcial y del brazo de su padre, Tony Abifaraj, la resplandeciente novia hizo su entrada triunfal hacia el altar, donde la esperaba Héctor para unir sus vidas en sagrado matrimonio.
La recepción se trasladó a los exclusivos salones Natividad y Nazareth, donde el ambiente se transformó en un jardín nocturno de inspiración Romántica Chic. Cada espacio fue sencillamente impecable, destacando una atmósfera de absoluta intimidad gracias a una sinfonía de cristales y candelabros que resplandecían bajo una iluminación tenue. Este ambiente se vio realzado por una exquisita selección de flores blancas entrelazadas con verdes follajes, logrando un contraste perfecto con los cortinajes oscuros de los salones.
El momento cumbre de la velada llegó con el brindis, donde Tony Abifaraj, padre de la novia, protagonizó el instante más emotivo al dedicar un discurso cargado de anécdotas y complicidad, reafirmando con sus sentidas palabras los lazos de unión entre los clanes Navas-Rosa y Abifaraj-Daaboul.
Andrea, capturando todas las miradas, se decantó por la sofisticación atemporal: un vestido en tono blanco antiguo con falda majestuosa y una hilera de botones que aportaba un aire artesanal y regio. A su lado, Héctor fue el epítome de la elegancia masculina con un dinner jacket a dos tonos, destacando por su impecable presencia.
Entre música, alegría y los mejores deseos de su circulo social mas cercano y familiar, los recién casados celebraron el cierre de un capítulo y el inicio de otro. Los nuevos esposos han fijado su residencia en la cosmopolita ciudad de Miami, donde comenzarán a escribir su historia como el matrimonio Navas-Abifaraj.