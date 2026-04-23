La boda eclesiástica de Héctor Navas y Andrea Abifaraj: una noche de romance chic

Existen amores que están escritos desde el primer día. El de Héctor David Navas Rosa y Andrea Nicole Abifaraj Daaboul comenzó entre libros de colegio y maduró hasta llegar al altar de la Iglesia María Reina del Mundo. En una ceremonia marcada por la solemnidad y el cariño de sus familias, la pareja selló una promesa que tomó una década de amor.

Héctor y Andrea radiantes durante su mágica celebración en los salones del Club Hondureño Árabe.

Héctor David Navas Rosa y Andrea Nicole Abifaraj Daaboul, captados en un momento de complicidad tras ser declarados marido y mujer.

Bajo los acordes de la marcha nupcial y del brazo de su padre, Tony Abifaraj, la resplandeciente novia hizo su entrada triunfal hacia el altar, donde la esperaba Héctor para unir sus vidas en sagrado matrimonio.

La viva imagen de la felicidad: Héctor y Andrea celebran el inicio de su vida matrimonial después de una década de inolvidable noviazgo.

Héctor y Andrea irradian alegría como esposos, una unión que comenzó en las aulas escolares y se selló ante el altar.

La recepción se trasladó a los exclusivos salones Natividad y Nazareth, donde el ambiente se transformó en un jardín nocturno de inspiración Romántica Chic. Cada espacio fue sencillamente impecable, destacando una atmósfera de absoluta intimidad gracias a una sinfonía de cristales y candelabros que resplandecían bajo una iluminación tenue. Este ambiente se vio realzado por una exquisita selección de flores blancas entrelazadas con verdes follajes, logrando un contraste perfecto con los cortinajes oscuros de los salones.

Los recién casados junto a sus padres, Héctor Navas y Delmy Rosa con Tony Abifaraj y Katia Daaboul, quienes, como pilares fundamentales de esta historia de amor, presidieron el brindis en honor a la nueva etapa que comienza la pareja.

El momento cumbre de la velada llegó con el brindis, donde Tony Abifaraj, padre de la novia, protagonizó el instante más emotivo al dedicar un discurso cargado de anécdotas y complicidad, reafirmando con sus sentidas palabras los lazos de unión entre los clanes Navas-Rosa y Abifaraj-Daaboul.

Héctor y Andrea celebran el inicio de su vida matrimonial.

Andrea, capturando todas las miradas, se decantó por la sofisticación atemporal: un vestido en tono blanco antiguo con falda majestuosa y una hilera de botones que aportaba un aire artesanal y regio. A su lado, Héctor fue el epítome de la elegancia masculina con un dinner jacket a dos tonos, destacando por su impecable presencia.

Los recién casados, Héctor y Andrea, personificaron el concepto “romántico chic” que definió toda su celebración nupcial.

Entre música, alegría y los mejores deseos de su circulo social mas cercano y familiar, los recién casados celebraron el cierre de un capítulo y el inicio de otro. Los nuevos esposos han fijado su residencia en la cosmopolita ciudad de Miami, donde comenzarán a escribir su historia como el matrimonio Navas-Abifaraj.

Andrea Abifaraj con su madre Katia Daaboul

Un baile para el recuerdo: Héctor Navas junto a su madre, Delmy Rosa, compartiendo la alegría de una noche inolvidable.

Tony Abifaraj y Katia Daaboul, padres de la novia.

Los padres del novio, Héctor Navas y Delmy Rosa.

Stephanie, Jesús y Katia Abifaraj.

Chely Rodríguez y María Elena Robles.

Navila Miranda y Susy Navas.

Indira Amador y María José Matute.

Elsa Álvarez y Jorge Caballero.

Camila Aguirre y Vilma Turcios.

Cecilia Rosa y Raúl Larios.

Paulina Bobadilla, José Hernández y Pamela Lara.

Carlos Rosa y Skarleth Zambrano.

Alex Pérez y Miriam Navas.

Luis Navas, Lucy Guevara, Lorena y Luis Navas.

Delmy Navas, Emilio, Héctor y Ernesto Puerto.

Frances Caballero, Karla Amador y Jorge Caballero.

Eva Bustillo, Paolo Daaboul y Elen Bustillo.

Elda Cardona y Noe Rosa.

Ana Navas y César Escobar.

Gabriela Flores, Andrea Caminal, Iliana Escobar, Amanda, Kensy y Melissa Navas

Luis Navas, Lucy Guevara, Dirla Aragón y Mario Castillo.