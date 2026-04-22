Desde hoy, las salas de cine de todo el mundo reciben el estreno de Michael Jackson

El encargado de interpretar a Michael Jackson es Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson. Su participación representa su debut en el cine y se convirtió en uno de los puntos más comentados desde que se anunció el proyecto.

La espera terminó para millones de seguidores alrededor del mundo. Desde hoy, las salas de cine reciben el estreno de Michael, la producción que lleva a la pantalla la vida de Michael Jackson, artista cuya huella transformó la música popular y redefinió el espectáculo moderno.

El lanzamiento ha despertado gran expectativa entre fanáticos de distintas generaciones, quienes acuden a los cines para revivir la historia de un intérprete que convirtió cada canción, cada coreografía y cada aparición pública en un acontecimiento global.

Una historia que recorre el nacimiento de una leyenda

La película reconstruye el camino de Michael Jackson desde sus primeros años como parte de los Jackson Five, agrupación con la que comenzó a destacar siendo apenas un niño. Desde esa etapa inicial, el filme muestra cómo su talento excepcional lo proyectó hacia una carrera individual sin precedentes.

La narrativa avanza por los momentos decisivos de su ascenso como solista, cuando logró cambiar las reglas de la industria con producciones innovadoras, videoclips convertidos en fenómenos culturales y presentaciones que elevaron el estándar del entretenimiento en vivo.

Más allá del escenario y la fama

El largometraje no se limita al éxito musical. También aborda aspectos personales del artista, mostrando el peso de la fama mundial, las exigencias de una carrera construida desde la infancia y la constante búsqueda de perfección que marcó su trayectoria.

De esta forma, el público encuentra una visión más amplia del hombre detrás del personaje público, con énfasis en los retos que acompañaron una vida vivida bajo atención permanente.

Jaafar Jackson asume el papel principal

El encargado de interpretar a Michael Jackson es Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson. Su participación representa su debut en el cine y se convirtió en uno de los puntos más comentados desde que se anunció el proyecto.

La elección despertó interés por el notable parecido físico con el artista y por la responsabilidad de representar a una figura cuya imagen continúa profundamente instalada en la cultura global.

Un elenco amplio y una producción de alto nivel

Junto al protagonista participan Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller y Colman Domingo, quienes acompañan las distintas etapas personales y profesionales que atraviesa la historia.

La dirección está a cargo de Antoine Fuqua, mientras que el guion fue desarrollado por John Logan. En la producción participa Graham King, reconocido por llevar al cine exitosas historias vinculadas al mundo de la música.

El regreso de un ícono a través del cine

La dimensión artística de Michael Jackson y la vigencia de su legado convierten esta producción en uno de los lanzamientos más observados del año.

Su catálogo continúa siendo escuchado en todo el mundo, mientras nuevas generaciones descubren una carrera que marcó la evolución del pop y del espectáculo audiovisual.

Fanáticos llenan las salas en su primer día

Desde primeras funciones, seguidores del cantante se movilizan para ver la película en pantalla grande. Para muchos, se trata de una oportunidad de reencontrarse con la historia de un artista irrepetible; para otros, de conocer por primera vez el recorrido del hombre que cambió la música moderna.

Fuente: Ronda