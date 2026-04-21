Chicha y Limón martes 21 de abril de 2026

PUY DU FOU!!…Abril avanza inexorablemente…El sol ya ilumina a las guapas y guapos de Tauro…¡andan en su salsa!…Todo un suceso la línea “Libre Pastoreo” de Pollos Norteño en el Comisariato Los anades…Diunsa entre las mejores empresas para trabajar en Honduras…Amy Sánchez es presentada en sociedad…Cumpleañeros…Cotilleos y mucho humor manchego, solo aquí en esta su sección favorita de sociedad…#warning.

Abrimos boca con una unión que cerro marzo con broche de oro y que aun por estas fechas, sigue cosechando buenos comentarios en las redes sociales de sus protagonistas: La boda de David Rivas y Nelly Bonilla…Las especiales familias Rivas-Matamoros & Bonilla-Soto tiraron ambas casas por la ventana con el evento más esperado del año…¡El gremio médico se vistió de gala para tan memorable sarao!

*.-El salón Nazareth del Club Hondureño Árabe se transformó en el marco perfecto para la unión religiosa…Bajo la dirección espiritual del pastor Julio César Maldonado, y ante la mirada conmovida de sus familiares y un selecto grupo de amigos, David y Nelly intercambiaron votos de fidelidad, marcando el inicio de su nueva etapa como esposos.

*.-La Dra. Bonilla-Soto ataviada como toda una sirena en exquisito ajuar nupcial en raso de seda, con escote barco y bordado en guipur francés…escoltado por mediano velo de tul que develaba su impecable estilismo…y un enamorado Dr. Rivas-Matamoros la esperaba impaciente en el altar, super elegante con smoking de CK…¡Una pareja super chic!

*.-El banquete nupcial fue una verdadera oda al buen gusto…La estancia cobró vida gracias a la creatividad desbordante de D’Kshé, cuyo diseño floral y detalles decorativos bajo una temática clásica y sofisticada, crearon una atmósfera de ensueño…La elegancia de los arreglos se fusionó perfectamente con la energía de la fiesta, la cual fue magistralmente animada por el ritmo y carisma de Nina Show, manteniendo la pista vibrante durante toda la noche…#blessingsguys.

El Salón Real del Hotel Intercontinental lució una de sus mejores puestas en escena con una ambientación fuera de serie: un mágico bosque de hadas era el telón de fondo para una soñada celebración: Los XV años de Amy Elise Sánchez Rodríguez…quien arribo majestuosa en imponente atuendo corte real, en rosa lavanda con finísimos destellos en oro y plata…¡Diseño único para una chica bella!

*.-La ornamentación, fue una obra maestra de Aura Luna Events con diseño creativo de Mardin Pineda, que transportó a los invitados a la temática de Rapunzel y el bosque encantado…a través de una atmósfera armonizada con elegantes chandeliers que aportaban una luz cálida, con verdes follajes que simulaban imponentes arboledas y una exquisita apuesta floral en tonos rosa, blanco, dorado y violeta…#magnifica.

*.-El protocolo inició con la entrada triunfal de la quinceañera del brazo de chambelán…La pista central se llenó de sentimiento cuando Amy y su padre Carlos Sánchez bailaron el tradicional vals, bajo las notas musicales de Dj Daybeat…Al emotivo baile se unieron su madre Yazmín Rodríguez de Sánchez, su hermano Carlos, y sus abuelos, Sergio Rodríguez y Yazmín Silva, creando una estampa familiar inolvidable…¡Felices 15 Amy Elise!

*.-Este fin de semana arrancan celebraciones por otro año más de realizaciones las encantadoras damas: Leslie Paredes, Miss Honduras Belleza Nacional 2003…y la ex primera dama de la nación, doña Aguas Ocaña Navarro…Bendito entre ellas, el también ex presidente de Honduras, Ricardo Maduro Joest…¡Una pareja fuera de serie!…#kisses.

*.-En otro orden de ideas…les comentamos que en días recientes celebró de forma muy íntima su cumpleaños la bella socialité Camille Mahchi…amantísima hija de Guillermo Mahchi y Georgina Larach…y hermana del alma de la preciosa Sabrine de Moreira…También brindan por un año más de vida Ernesto Córdoba y el ex alcalde Tito Guillen.

*.-La familia Canahuati-Larach sigue de brindis esta semana con dos de los cumpleaños más esperados en la dinastía: hoy de plácemes el empresario de los medios Jorge Shibli Canahuati Larach, esposo de la elegante dama Carolina Handal…y esta misma semana, departe en su hogar por otra vuelta más al sol, la dinámica Ruth Marie Canahuati de Sabillón, dilecta esposa de Juan Carlos Sabillón Davila…¡Bendiciones para ambos!

El carismático y joven empresario Mario Alejandro Faraj Gabrie está de cumpleaños este jueves 23 de abril…y la familia Diunsa lo sabe…ágape familiar que será encabezado por sus padres Mario y Leyla Gabrie de Faraj, su tía Diana de Larach, primos y todo los colaboradores de la tienda de los hondureños, se unirán mañana en felicitaciones y buenos deseos para el Ing. Mario Alejandro…¡jueves de luna creciente: in crescendo!

*.-El honorable caballero, don Ismael Soto, aquilata por estas fechas un año más de bendiciones…82 gloriosas primaveras repletas de todo tipo de parabienes festeja en familia el patriarca del clan…y serán sus guapas hijas: Rosita, Ruth y Magda Soto, quien lo sorprendan de lo lindo esta semana…Se unen sus bellas nietas: Diana Godoy con Jennifer y Valeria Rodríguez…¡Con tarta y catering coordinados por su apuesto nieto Luis!

*.-Este fin de semana…arranca brindis con champagne el dinámico Marlon Lara, el porteño más exitoso en las últimas décadas y carismático líder del Partido Liberal… Su guapa esposa Karina de Lara e hijos sorprenderán a este modesto caballero con un íntimo sarao…y vía redes se sumarán sus amigos de siempre de la elite del puerto: Adolfo Canales, Alan Ramos, Pedro Valladares y Rolando Pereira…¡Congratulaciones!

*.-Celebró sus 53 años Elizabeth Alarcón de Calderón rodeada del amor de su esposo el pastor Otoniel Calderón Valiente y sus hijos Héctor Otoniel y Alberto José…En el 2023 la familia Mena-Sánchez viajo hasta Chalchuapa El Salvador para decorar y festejar el medio paquete de la querida Ely como cariñosamente le dicen…Maritza’s Bakery preparo un hermoso pastel…Un selecto grupo de amigos acompaña a Eli en su día de días.

*.-Muchas felicidades en su cumpleaños a Nohemy Isaula de Sabillón quien celebro otra vuelta más al sol… su esposo Kevin Sabillón la festejó como ella se merece, invitando a familiares y amistades… Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos decoro el recinto festivo combinando globos y flores utilizando rosas, hortensias, claveles y aster baby.

El Consulado de Estados Unidos en San Pedro Sula, bajo el liderazgo del Sr. Gregory Werner, fue anfitrión de la reunión mensual de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano. Al evento asistieron destacados empresarios y figuras locales, quienes resaltaron la importancia de fortalecer los vínculos para impulsar el desarrollo de la ciudad y del país.

*.-Por estas fechas del 2025, una especial boda se celebró en los jardines del Hotel Copantl, luego de cinco años de relación sentimental…nos referimos al enlace de Kevin José Pineda y Diany Abigail Ramírez, quienes cristalizaron su sueño de amor, con una unión de carácter familiar y muy íntimo como lo habían planificado desde el 2024…Diany lucio más feliz que nunca, sentimiento que proyecto en toda la velada.

*.-Portando un ajuar minimalista que irradiaba romance en cada detalle, la hija de Manuel Ramírez y Diany Vargas, opto por un estilismo sobrio, discreto y fresco, decantándose por el “nude make up”…¡Con esa piel maravillosa que tiene, lucio estupenda!…Kevin José en traje formal a tres piezas en azul marino con una corbata en tono cielo…impecable y elegante en todo momento…¡Benditas “Bodas de Papel”!

*.-Reconocidos rostros de la sociedad del Valle de Sula, convergieron en la mágica boda de Carlos Cousin y Valeria Bueso…otra de las parejas que luego de cinco años de noviazgo, decidieron que abril del 2025, era el mes indicado para llegar al altar…El recinto religioso escogido fue la iglesia La Sagrada Familia, donde el padre Enrique Silvestre derramo la bendición, sobre los hijos de Cristian Cousin y Lila Handal, hija del inolvidable amigo Víctor “Tito” Handal…y José Antonio Bueso y Flavia Mejía…¡Elegantes!

*.-Víctor Hugo y Carolina de David, junto a su linda hija, brindaron con champaña por cinco exitosos años de operaciones en su moderno local Centro Dental Sampedrano en Nuevos Horizontes…que sigue la buena racha de prestigio que su local en Rio de Piedras…Clientes y proveedores se suman a las felicitaciones para esta emprendedora familia.

*.-Si de bodas se trata…otra romántica velada nupcial que tapiza de clase, prestancia y distinción este portal, fue la estelarizada por Paolo Aguilar y Julissy Rauda de Aguilar…historia de amor que ahora siguen en un nuevo episodio de vida, como esposos ante les leyes civiles y divinas…Se revistieron de romance y complicidad en los Salones Napoleon del Centro de Convenciones Copantl…una producción de Denisse Gonzales…#2025.

En una atmósfera de celebración constante, Claudia Jattán de Jordán festeja un año más de vida. La alegría de este nuevo ciclo se ha visto reflejada en cada reunión junto a sus seres queridos y amistades, quienes se han volcado en atenciones y buenos deseos para la homenajeada.

*.-Quienes recuerdan su enlace del 2023 entre vinos y delis son los guapísimos Darío y Paola Mancía de Irías, quienes se juraron amor eterno en una idílica homilía en la iglesia La Sagrada Familia de la Fundación Mhotivo…con posterior recepción de bodas en el salón Napoleón del Centro de Convenciones del Copantl…¡Entre los mejores saraos ese año!

*.-Las apreciadas familias Irías-Turcios & Mancía-Castellanos, junto a sus invitados, quedaron sorprendidos con el montaje de esta boda en el Copantl, porque la planner superó las expectativas de los novios y los presentes…desde la entrada y cada rincón del Salón Napoleón…Marcela Cueva cuido hasta el más mínimo detalle…¡Hasta el protocolo ceremonial!…Todo con el invaluable apoyo logístico de la casa hotelera.

*.-Otro de los casorios que estremeció el 2023 fue la boda de Carlos y Karen Chinchilla de Ponce: ceremonia religiosa y banquete familiar posboda en los jardines del Hilton Princess…todo coordinado y montado por la experta Sonia Pineda…Los novios lucieron como para catálogo de Pronovias…#Regios…¡Bendito tercer aniversario nupcial amigos!

*.-Gerardo Cruz y Keimi Yasmín Baca festejan su cuarto aniversario de bodas… Esta pareja unió sus vidas en una ceremonia eclesiástica celebrada en la Iglesia San Vicente de Paul y banquete de esponsales en el Salón Poinsettia de Angeli Gardens…Acontecimientos decoró en los tonos lila, rose gold & Ivory, logrando una armonía fuera de serie…#muchaleche.

*.-En el 2022 El salón Las Islas del Copantl…se revistió de elegancia y romance absoluto con la ceremonia y recepción nupcial del enlace de Cesar y Brenda Alvarado de Romero, quienes concretaron su sueño de amor superando las expectativas…por estas fechas, ambas familias brindan con vinos y delis por sus “Bodas de Lino”…¡Bendiciones!

La Asociación de Mujeres Artistas de Honduras (AMAH) ha renovado su junta directiva para el ciclo 2026… La elección tuvo lugar en la residencia de doña Leticia de Morales, donde se reafirmó el compromiso de la organización con el talento nacional. ¡Felicidades a las nuevas representantes de la comunidad artística!

*.-Otros tórtolos que se consolidan como parejas en su cuarto año de casados son Carlos y Ligia Cruz de Medina, quienes se unieron con todos los fierros en intima ceremonia familiar, que aun tapiza sus redes sociales…Farah La Revista estuvo ahí para una cobertura de antología…Las familias Medina-Pineda & Cruz-Estrada se lucieron como anfitriones.

*.-A casi un año de celebrar su noviazgo, Carlos y Ligia planificaron su boda al detalle…ceremonia realizada por Misael Argeñal, quien llego flanqueado por su guapa esposa María Elena…El banquete nupcial se celebró en el salón Emperador del Copantl, que lució una impoluta decoración en blanco a cargo de Susana Prieto con Jackie Cabrera…Irela Pérez se encargó del protocolo y logística…¡Una triada de lujo señores!

*.-Seguimos con más avisos parroquiales…felicidades a Jesse Corrales y Gisselle Prieto en su cuarto aniversario nupcial con sus “Bodas de Lino”…ceremonia eclesiástica celebrada en los preciosos jardines del Hotel Copantl con el imponente ceibón como telón de fondo…Luis Ricardo Flores los declaró unidos bajo las leyes divinas…¡Bonanza y dicha amigos!

*.-Otra que brinda con champagne es la guapa Mildred Alberto, quien celebra sus “Bodas de Lino” con Daniel Munguía…luego de tres años de romance, Mildred y Daniel se casaron el 2022 en Charlotte, North Carolina…donde fijaron su residencia…semanas previas a ese esperado enlace, las damas de ambas familias y cercanas a Mildred, la congratularon con varios ágapes pre nupciales…¡Lucio Felicísima!

*.-Los bellos Roberto y Andrea Handal de Álvarez convocaron a sus padres y más allegados a su círculo social para un convite muy especial: sus “Bodas de Arcilla”…nueve maravillosos años de amor del bueno…El Dr. Antonio Handal y Maru Canahuati de Handal, junto a Roberto y Marisol de Álvarez, padres de los tortolos, brindaron con champagne por más realizaciones para la pareja…¡Lluvia de bendiciones!

Con una cena íntima y exclusiva en el Restaurante Cartagena, la familia Contreras celebró el cumpleaños de la distinguida dama Wendy Talavera de Contreras… Su esposo, Mauricio, y su hijo, Jorge, fueron los anfitriones de esta recepción de alto nivel, donde se brindó por la dicha y salud de la cumpleañera en un entorno de absoluta elegancia.

*.-Una linda boda diurna que sigue vivida en nuestra memoria, es la que protagonizaron Alfredo y Xiomara Torres de Maldonado en Camalote…rodeados de la naturaleza y sus seres más queridos, los Maldonado-Torres confiaron en las damas de la firma de eventos Acontecimientos para el montaje de su memorable enlace en 2018.

*.-Si de ágapes, saraos y demás convites se trata… una pareja que reúne a los suyos para un brindis muy especial es: Mauricio y Gaby Alvarado de Valladares…quienes por estas fechas cumplen siete dichosos años de matrimonio… Inolvidable enlace oficiado por el padre Javier Martínez en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe y posterior banquete en el Intercontinental…Con luna de miel por la USA…¡Felices Bodas de Lana!

*.-Otra pareja que departe en familia una efeméride muy celebrada son don Joan y doña Irmita López de Alvarado, quienes por estas fechas brindan con la mejor champaña de Marcas Mundiales por sus 58 años de casados… #WAO… como si fuera ayer recordamos como los Alvarado-López renovaron sus votos matrimoniales en plenas bodas de oro en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con sarao en el Copantl Sula…#Blessings.

*.-Ahí mismo se casaron Camilo y Jamie Raudales de Charry, quienes protagonizaron una boda al mejor estilo Carnaval de Barranquilla, en los elegantes salones del Club Árabe…Marcela Cueva de López fue artífice de una de las mejores bodas del 2018…Mario y Leyla Gabrie de Faraj fueron sus padrinos…Los Charry-Raudales brindan por sus “Bodas de Bronce”.

*.-Cipriano sigue “tapeando” en el madrileño Mercado San Miguel, donde no se come rico…¡Lo que le sigue!…y los catrachos de por allá lo saben…de ahí a hacer la digestión contoneándose por La Gran Vía al metro del Callao y de ahí, directo a Chueca, Malasaña y Lava Pies…¡El olorcito lo llama!…La verdad es que se come rico en todos los mercados del orbe.

*.-Por estos lados del planeta no es la excepción, porque los comedores de Concepción, Dandy, Central y Guamilito pasan hasta la pata de almas con buen colmillo…¡El sampedrano come bien!…hasta gente chic desfila por el mesón de Estelina en Guamilito, para degustar lo más “trendy” de la gastronomía urbana de la Gran Ciudad…como Tucky Bendaña.

*.-Colegas de la talla de: Zulma Thomas, Alfredo Bogran, Rene Sosa, Yeison Maldonado, Platero, Rodríguez del Portillo y Neto Rojas, pasando por Pérez-Henares, quien quedó fascinado con las “baleadas”…“La Guapa de Medina” sigue esperando por sus desayunos a Rodríguez del Portillo & Platero…A Bográn no le entran los años…¡Escorpio tienes que galán!

Zu Clemente, Miss Honduras Universo 2023, cautiva nuevamente con su espectacular figura y elegancia… Tras enfocarse en su faceta como modelo profesional, su regreso a la vida pública ha reavivado el deseo de sus seguidores: verla portar una vez más la banda con el nombre de Honduras en un certamen de belleza.

*.-“Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio…Quererte a ti es conjugar, el verbo amar en soledad, un te quiero sin respuesta y no pretender que mis caricias te molestan…Quererte a ti, es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas, quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar”…(Quererte a ti de Angela Carrasco)…¡Fan de La dominiqueque!

*.-“La cigarra” del grupo llega cantando, hace su reaparición a este oasis de solaz esparcimiento Vidajena…la socialité más clasuda y chic de la palestra luce más renovada que nunca, con lo más trendy de “Shoe Gallery”…porta “Desigual” de pies a cabeza…bien asesorada en moda y estilo por la diva Graciela Nieto…Vida armoniza en rosa y blanco, con cartera y destalonados dorados…¡Destila Idole de Lancome!…#ohlala.

*.-Mi amiga nos convida las ricuras de Denny’s con postres de Welchez Café…infaltables las frutas de temporada y fiambres de Supermercados Colonial…mientras Petra “reparte y comparte” para que Dios nos dé más, que se dispare unos “smoothies” de melón puro…sin agua, hielo y nada de azúcar, como vengan amiga…¡Toda la mañana con ayuno intermitente!

*.-Pasamos con Vidajena al living, donde cuelga su cartera y nos sentamos en “caída libre” sobre este seccional de Elements…a pierna cruzada y batiendo esos destalonados…#plazplazplaz…mi amiga arranca con chismes empresariales…de las Cias. más “solidas” que sobreviven a la post pandemia, recesión y guerra…¡Andan cuz-cuz!…y no es para menos, algunas “pagando karma” como aquella transnacional venida a menos.

*.-¿Aun con la argolla desarticulada años atrás?…#uyyy…vestigios regados dentro y fuera del Valle de Sula, con su respectiva carga karmatica…y el “lugar de los hechos” más fúnebre que nunca…#santisimo…y más sola que un fantasma: “La diva mayor”, alimentando el recuerdo de pecados pasados…”Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo”: La puerta de Alcala.

*.-¿Cómo aquella factoría al sur del Valle de Sula?…así o más…según Vidajena ese es otro “camposanto”, con otro nombre pero con la misma vibra…otros son los protagonistas y antagonistas de esta season…porque de la “temporada” anterior, en su década más emblemática, solo quedaron los “tristes recuerdos” de su estigma e interminable elegia de caídos…¡Las y los ungidos quedaron “becados” en la casa matriz!…#usa.

¿Veremos a Camila Dabadi en el Miss Honduras Universo? Mientras los rumores crecen, la Miss Teenager Universe 2024 se enfoca en su crecimiento como empresaria de la moda. La guapa joven luce radiante y muy feliz disfrutando de su relación de noviazgo con el apuesto Jacobo Kafati.

*.-Siempre por esas latitudes, pero tirando aún más para el sur por la CA-5, están “Sodoma & Gomorra”, las factorías duplex que siguen echando vapor y mucho humo con su protagonista: Caligula…#CACT…#wtf…las bellas que llegan por ahí saben el “precio” que tienen que pagar por una plaza…solo beldades se contonean en sus planteles: enfundadas en jeans intramusculares de marca y a la cadera, tacones y ajustadas blusas…#OMG

*.-Según Vidajena, su sobrina La Kukis cayo ahí por una “agencia de colocación” y lo que vio en las pocas horas dentro del lugar la dejo perpleja…¿le toco entrevista con Caligula?…#simon…y su mirada lo dice todo: un maniático lascivo de marca mayor…Desde que la vio entrar a su oficina la “recorrió” de pies a cabeza…¡La entrevista fue más personal que laboral!…Según se sabe, el tipo tiene “añales” dando guerra en el lugar.

*.-Hasta “dress code” de vestimenta le adelanto, aun con uniforme…#WTF…y La Kukis lo comprobó con las pupilas de alto rango que tiene a cargo el tipo…algo galán pero con mala vibra…tipo edecanes o modelitos, curvilíneas y muy estilizadas…¡jeans y tacones son el must have!…¿Para una ardua jornada de pie en ese plantel?…¡Increíble vos!

*.-En otros temas…El certamen de belleza más mediático del planeta se prepara para un momento clave…A meses de cumplir 75 años, la Organización MU anuncia una edición especial que busca reconectar con su legado sin dejar de mirar al futuro…El encargado de marcar esta nueva etapa es Ronaldo Day, CEO de MU, quien adelantó que el concurso de 2026 estará cargado de emoción, memoria y cambios estratégicos.

*.-Se conoce a Day, supuesta y alegadamente por la lengua de Javier Ceriani: como un polémico ex productor de Telemundo, “descubierto” por el farandulero Mauricio Zeilic en un conocido night club de NY, donde Day aparentemente realizaba shows de transformismo…¡Charytin Goyco le salía de maravilla!…De ahí salto a la televisora de la U donde fue “amigo y asistente” de Cristina Saralegui…¡Con esos amigos para que quiere…

*.-Según “El güero cabaretero”, fue el mismo Day el supuesto causante de la salida de la cubana de ese exitoso “talk show”…a partir de ese impase la carrera del canalero creció como la espuma: se convirtió en productor de la televisora de la U…Luego paso a la tele de la T, donde según Javier, hizo “estragos” con los más galanes del lugar, entre otros…¡Hasta que le reventó clavo!…#perno…Acorde a los videos del argento en su canal.

*.-Si los “abonos tipo camera” siguen viento en popa, la próxima edición se celebrará en Puerto Rico, consolidándose como un evento histórico tanto por su trayectoria como por su proyección global…Lejos de limitarse a una celebración tradicional, la organización planea una experiencia distinta…¿Y si la corona se queda en casa como en el 2001?…#tramoyazo.

*.-“Charytin Day” comentó que el aniversario número 75 incluirá “nostalgia y muchas sorpresas”, en una mezcla que busca rendir homenaje a momentos icónicos del certamen mientras se adapta a nuevas generaciones…Este enfoque no es casual…El certamen intenta mantenerse relevante y fresco en un contexto donde las audiencias demandan autenticidad, diversidad y narrativas más cercanas…¿Será?

*.-Por eso, la apuesta no solo es estética, sino también conceptual, al renovar la manera en que se cuenta la historia de Miss Universo…En medio de esta transformación, la actual reina, Fátima Bosch, aparece como una figura clave…Según Day, su perfil representa a una generación que se expresa con libertad y conecta de forma directa con el público…El CEO destacó que la mexicana ha aportado “frescura” al certamen, convirtiéndose en un símbolo de cambio dentro de la organización.

*.-Su agenda internacional y su presencia mediática han contribuido a reforzar la visibilidad del concurso en distintos países, en un momento donde la competencia por la atención global es más intensa que nunca…mientras se “cocina” el documental del pasado MU por una plataforma de streeming donde se piensa “ventilar” todas las peripecias acaecidas en Tailandia…¡Hasta nuestra “Lajandra” se contonea por ahí!

*.-.Taloneando en ruego a una inalcanzable “Pulgarin” a lo largo de un kilométrico pasillo para un “live grupal” donde bailaron “sopa de caracol”…Aunque no se han detallado las modificaciones específicas en el formato, sí hay una intención clara de evolución…La organización busca equilibrar tradición y modernidad, con elementos conmemorativos junto a propuestas innovadoras que refresquen la experiencia del certamen.

*.-Este proceso de transformación también responde a un contexto complejo, ya que la edición anterior del certamen estuvo marcada por controversias tras la coronación de Fátima, cuando surgieron acusaciones de fraude que, hasta ahora, no han sido comprobadas…#hbomax.

Con gran éxito, la destacada ejecutiva Melany Galeano presentó la nueva propuesta de Pollo Norteño: la primera línea de pollo de libre pastoreo en el país… Esta innovadora apuesta destaca por contar con la certificación de Cloverleaf Animal Welfare Systems, posicionando a la marca a la vanguardia de los estándares internacionales de bienestar animal en Honduras.

Ayer se estrenó por Las Estrellas “Mi Rival” con Ela Velden, Alejandra Barros y Sebastián Rulli…la clásica historia de madre e hija enamoradas del mismo hombre…¿A quiénes nos recuerda?…¿Sylvia Pasquel y su exinta madre Silvia Pinal acasó?…y mañana se estrena “Michael” solo en cines…#JELO…Al ritmo de “The Chain” de Fleetwood Mac, tema musical de “El Séptimo Guardian” es como nos vamos…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!#$%&