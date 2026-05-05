Chicha y Limón martes 5 de mayo de 2026

SERENDIPIA!!…El mejor mes del año acaba de empezar: mes de las flores, las madres hondureñas y los periodistas…¡El mejor regalo para mama está en Diunsa, y Supermercado Colonial estará sorteando pasteles cada hora el sábado y domingo!…Iza Sunglasses la sensación del verano catracho…Avanzan los preparativos del enlace Santos-Sabillon…Los seniors breakfast más cool del Valle…Pasajes de la boda Lara-Carcamo…Amelia Valle Reyes viene en camino…Panini & Diunsa lanzaron el álbum del mundial United-26…Cumpleañeros…Astros y más…#warning.

Abrimos el portal 5/5 con un suceso que es tendencia entre las amantes de lucir a la moda y en temporada: nos referimos a la fabulosa colección de gafas Izas Sunglasses, que hizo su debut oficial en San Pedro Sula, de la mano de Color Platino…Izas es una creación lanzada en Miami por la experta en moda y estilo Jessica Izaguirre, quien hace mancuerna con Claudia Solis, para este novedoso proyecto…¡Sellado con champagne!…En la gráfica Jessica con Claudia Solís, Carmen Ruiz, Michelle Panayotti y Alexa Romero.

*.-Aun con “media” vida radicada en Miami, Jessica aún se recuerda como una de las modelos de los 80’s que dejo huella en las pasarelas y el mundo de la moda sampedrana…hija de la inolvidable dama Olga Sabillon y ex Madrina del AGAS con amplia carrera en el modelaje nacional e internacional…Izaguirre trazó su meta de lanzar Sunglasses en su SPS del alma…Al coctel asistieron reconocidas fashionistas de la Capital Industrial.

*.-Nuestros amigos hoteleros y restauranteros también esperan a las madres en su día para departir en su variado abanico de opciones…Bellos jardines las esperan en familia para que se refresquen…a relajar a las reinas del hogar en: Real Intercontinental, Hilton Princess, Hotel Copantl, Hyatt Place, Clarion Mediterraneo y Latitud 15 o restaurante Casas Viejas…Un almuerzo con postre incluido mientras hijos o nietos disfrutan de lo lindo.

*.-Como dicen nuestros “mentalistas”: Julio es el mes más impredecible del año, el mes de las grandes sorpresas y de todo tipo…el “enero” de medio año…para el séptimo mes, está fijada la fecha del evento más esperado de las familias Santos-Ting & Sabillon-Sánchez…nos referimos a la boda de los guapísimos Jean Pierre Santos y Fabiola Sabillon, quien es consentida con varios pre nupciales que tapizan de glamour sus redes.

Fabiola Sabillon fue congratulada con una tarde de café entre damas…La impecable organización del festejo estuvo a cargo de su madre, Elsa Sánchez, su hermana Alba Sabillón y Helen Henríquez…quienes cuidaron con esmero cada detalle de la recepción, logrando convocar al selecto círculo social de la futura señora de Santos, quien se vio rodeada de afectuosos augurios y felicitaciones ante el nuevo rol que está por emprender…¡Cambio de vida!

*.-Fabi llego divina de punta en blanco…El escenario del encuentro fue el exclusivo salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe…El espacio fue transformado por el talento de Marcela Cueva, quien interpretó la pasión de la novia por el café para crear una ambientación sobria y fresh.

*.-Si de parejas ejemplares se trata…les comentamos que Darwin y Aura Reyes de Valle están en la dulce espera de su segunda bendición: es nena y se llamara Amelia…para tal fin, las damas de ambas familias y cercanas a la bella madre de familia, la sorprendieron con un tierno baby shower en el Salón Pico Bonito del Club Hondureño Arabe…espacios que lucieron una sublime decoración en tonos rosa y blanco…¡Una tarde fuera de serie!

Aura de Valle arribó preciosa de pies a cabeza, con un “mom outfit” espectacular, diseñado especialmente para ella a full chiffon de seda rosa, mangas largas y volantes…¡Así o más glamurosa y feliz!…junto con Darwin agradecieron y compartieron con las presentes, impresiones de su estado de buena esperanza…muy emocionadas las abuelas de Amelia: Fabiola Castillo y Dora Villeda, disfrutando las actividades del elegante sarao.

*.-Bajo el concepto “Baby in Bloom”, la estancia lució una tierna atmósfera en tonalidades rosa y blanco…La decoración, una creación de Vanessa Coleman by Letras & Más, fusionó creativos arreglos y globos con una apuesta natural de flores tropicales y verde follaje…El toque dulce de la tarde lo pusieron la delicada tarta y el candy bar de Sugar and Spice, que encantaron a los presentes…¡Bendito Hogar Valle-Reyes!

*.-Una exquisita dama que abre delicados presentes por estas fechas es Karen de Brito…La feliz esposa de Luis Alonso Brito apago 53 velitas en su tarta de Maritza’s Bakery, junto a sus hijos: Stephanie, Luis Alonso y Diego Andrés…quienes la consintieron en su día de días…Mas que memorable la llegada al quinto piso de Karen en aquella magnifica fiesta en el Club Árabe: planeada por Sonia Pineda y animada por DJ Luna…¡Que se repita!

*.-64 bendiciones…celebro en fecha reciente la elegante dama Aracely Garrido de González en Nueva Jersey…y fue su gentil esposo Jesús Arnaldo González quien sorprendió a su amada con una romántica cena y finos presentes de Tiffany & Co…#OhLaLa…Inolvidable llegada de Aracely al sexto piso, con la “Golden Rose Party” by Acontecimientos en el 2022.

*.-Siguiendo con gente linda…Les contamos que este fin de semana celebra un año más de vida la distinguida socialité, Claudia Córdoba, hija de la virtuosa del pincel Hilda Sabillón de Córdoba y ex nuera de la apreciada Sarita Prego…Las tres damas festejaran por partida doble: cumple de Claudia y Dia de las Madres…¡Que la pasen súper bien!

*.-Otro clan que este fin de semana tira la casa por la ventana son los Carrión-Gáleas, con el onomástico de la encantadora damita Francis Carrión…encantadora hija de don Vicente y de doña Paquita Gáleas de Carrión…Se unirán al sarao todas las damas de esta honorable familia y las amigas más entrañables que Francis cultivo en sus años de estudio.

La guapísima Jessica Lugo celebró su aniversario natal el pasado 2 de mayo, reafirmando por qué es considerada una de las divas más elegantes y bellas de la city… Entre mimos, brindis y una lluvia de obsequios, la socialité sampedrana festejó rodeada del amor de su familia, quienes alzaron sus copas por un año cargado de éxitos y brillo infinito para esta dama. ¡Kisses!

*.-Ya se cocina a fuego lento un convite familiar muy esperado por estas fechas, se trata del onomástico del apuesto y joven empresario Roger Enrique Valladares…esposo de la bella Isabella Ortez e hijo de don Roger Valladares y doña María del Carmen Becker…El Club Árabe espera a Roger Enrique en familia y amigos para festejar una vuelta más al sol.

*.-Celebraron sus cumpleaños Stefany Centeno Mena y Sherlyn Jackeline Mena Bu, rodeadas del amor y cariño de sus familiares y amistades…La familia Mena-Sánchez preparo un hermoso agasajo para estas apreciables damas, prima y tía del clan Mena…Maritza’s Bakery les prepara un hermoso pastel…¡Que sigan los convites para estas dos especiales damas!

*.-Nos cuenta Vidajena…que esta semana, se “cocina” la celebración de cumpleaños de una de las empresarias más bella y glamurosa de esta ciudad: Biana Jeannette Ferrera de Ictech, esposa del empresario y lasallista Eduardo Ictech… Que la “Supermodelo de San Pedro Sula del 90” la pase muy bien, al lado de sus bellas hijas y cercanas amigas…#Congratz.

*.-Una joven dama que sigue abriendo delicados presentes, por su natalicio es Victoria Paz-Verdial, dilecta esposa del abogado y notario Joaquín Verdial y madre de una hija maravillosa…Victoria arranco celebraciones el pasado uno de mayo que se han extendido estos días en varios recintos por sus amistades.

Quienes ya pasaron por noviazgo, compromiso y despedidas de soltería, son los especiales Essau Lara y Lilian Carcamo, los cuales cerraron con broche de oro el mes de abril con una boda tan minimalista, como campestre chic…ataviados con atuendos personalizados al clima imperante en la ciudad y adoc a la temática del enlace…¡Se anotaron 10!…El solemne encuentro tuvo lugar en la Primera Iglesia Bautista Sampedrana (PRIBAS), recinto que lució una ornamentación deslumbrante…El pasillo nupcial se convirtió en un sendero de ensueño gracias a la delicadeza del Baby Breath, la elegancia de las rosas y el toque aromático del eucalipto, entrelazados con astromelias y lisiantus…El Salón Poinsettia de Angeli Gardens lució inmaculado, al estilo campestre chic.

*.-Abrimos nuestro esperado y muy gustado segmento “Avisos Parroquiales” con una pareja de altos kilates de la sociedad sampedrana…nos referimos a los galenos José y Lilian Faraj de Jaar quienes por estas fechas celebran sus “Bodas de Silex”…36 pletóricos años repletos de amor, comprensión y paciencia…¿Una cena especial en familia?…o ¿Quizás algún viaje para celebrar la efeméride?…#blessings.

*.-Las redes sociales de los apreciados Cristian Cubero y Angie López de Cubero lucen tapizadas de buenos deseos por las “Bodas de Lino”… celebrada en el 2022 en la parroquia San Antonio de Padua en Tela, con posterior recepción de esponsales en el Salón Capiro de La Ensenada Beach & Resort…Las familias Cubero-Estévez & López-Valladares se lucieron en el ágape…¡Por estas fechas se reúnen para el brindis!

*.-Entre girasoles, rosas y hortensias, se juraron amor eterno por estas fechas del 2022, la estimada pareja conformada por: Edgar Miguel y Reina Melissa Canales de Alemán…quienes brindan con vinos y delis por su cuarto año de casados…La abogada Lilian Gabriela Mejía celebro el enlace civil y las de damas de la firma Acontecimientos embellecieron todo…Benditas “Bodas de Lino” Alemán-Canales…¡Felicidades!

*.-Feliz tercer aniversario matrimonial para Erick Maldonado y Evelin Paz, quienes unieron sus vidas en una celebración eclesiástica por el Pastor José Suazo en el Hotel Maya Colonial… Scarleth y Lidabel de Mena decoraron y coordinaron esta linda boda, familiares viajaron desde Estados Unidos para acompañarlos en ese día especial.

*.-Luego de una amena despedida de soltera, Giovanna Michelle Handal se unió el 2025 por las leyes civiles con el apuesto Christopher Fuschich en el occidente del país…Hoy en día les traemos pasajes de la emotiva boda religiosa que tuvo su epicentro en la iglesia Sagrada Familia de San Pedro Sula…Una planeación de Susana Prieto y ornamento by Jackie Cabrera.

*.-Mas feliz que nunca, e irradiando plenitud en la noche más dichosa de su vida, Giovanna Michelle Handal López se unió en formal matrimonio con el apuesto Christopher Fushich…La hija de Edgardo y Daisy López de Handal se decantó por un ajuar minimalista, con escote imperio, corte al sesgo y caída libre…recamado de delicados detalles que expresaban romance, en todo el sentido de la palabra.

*.-Una velada exclusiva, celebrada en los salones Napoleon del Centro de Convenciones Copantl, con el sello de buen gusto y distinción que define a la auténtica sociedad del Valle de Sula…Nuevamente el clan Fuschich, encabezado por sus patriarcas, don Basilio y doña Suyapa Hawit-Fuschich, dejan certificada su clase, estirpe y linaje de abolengo que los caracteriza…A brindar con champaña con estas “Bodas de Papel Couche”.

*.-Cerramos nuestro apartado nupcial con broche de oro: “Las Bodas de Lino” de Daniella Rosenthal y Vincent Trouboul…un amor que nació en plena pandemia, noviembre del 2020 y que se reafirmó con un romántico compromiso en noviembre del 2021…La ceremonia religiosa de llevo a cabo en mayo del 2022 en los salones del Westin Paris-Vendome, en el corazón de Paris, Francia…Bajo los preceptos de la religión judía del novio.

La abogada Ela Soad Puerto fue protagonista de un encantador bridal shower con motivo de su próximo enlace matrimonial con el joven Jimy Castro, que se celebrará el próximo 23 de mayo en la ciudad cívica de Olanchito… La familia Mena-Sánchez, anfitriona del evento, dispuso de un exquisito pastel de Maritzas Bakery en una tarde colmada de buenos deseos para la futura Sra. de Castro. La planificación y decoración de la boda estará a cargo de Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos, quienes prometen un evento inolvidable. ¡Muchas felicidades, abogada Puerto!

*.-Como retornado por El Hada del Carrusel, mediante El Espíritu del Ulua con el Oráculo de los pájaros, de esta forma hace su re aparición a este su oasis del chisme de sociedad, Grimorio…¡Con razón “huele a chamusquina”!…Nuestro psíquico consentido destila “Mirra” de Acqua di Parma, uno de sus aromas firma…¡Dichosos los ojos que te ven my friend!

*.-De punta en blanco, su color místico por antonomasia, nos saluda con frutas, verduras y demás fiambres de Supermercados Colonial…recibidos por Petra, a quien le encargamos nuestro “smoothie” de sandia pura: sin hielo, ni agua y nada de azúcar…¡Estamos reduciendo el consumo de la “dulce enemiga”!…Idem la sal, solo la rosada del Himalaya para rituales.

*.-Te vemos más rejuvenecido Grimorio…¿Qué te haces?…porque eres temeroso del bisturí y las agujas…¡Cada vez que te vemos luces más joven!…¿Que clase de pacto es ese?…Nos confiesa que bebe más agua y que es lo único que bebe en su ayuno intermitente…sigue la dieta keto alternada con la mediterránea…De enero a marzo se “empujo” tres botes de Pycnogenol de 60 mg…¡Eso es caro vos: 1000 bolas cada botecito!

*.-Y cada uno solo trae 30 pastillitas…#wtf…1000 bolas equivalen a 500 elementos de la 105…¡Déjate de joder!…con mil bolas desayunamos una semana…¡Algo más tomas aparte de ese medicamento!…¿El KBU de 4life?…El mismo que distribuye la Dra. Vilma González del Club Internacional de Mujeres que esta por revelar a su “Madre del 2026”.

*.-En su rutina de skincare matutino solo agrega: limpieza, milky toner, hidratante y filtro solar, todo de Dior…y en la rutina de noche todo es Genifique de Lancome…el suero más ligero y amigable para su caratula antes de aventarse a los brazos de Morfeo…El más light seguido por el Clarins Double Serum y el mítico Advanced Night Repaired de Estee Lauder…Igual: limpieza, tónico, hidratante y suero…Almacenes El Record.

La Escuela de Música Victoriano López se viste de gala este 8 de mayo. El prestigioso sopranista sampedrano Dennis Orellana, ganador del Premio Farinelli en Europa, regresa a su tierra tras recorrer los escenarios más importantes del mundo… En esta velada inolvidable, Orellana unirá su talento a la Orquesta Sinfónica Victoriano López, bajo la dirección del maestro Jorge Luis Banegas… El evento tendrá lugar en la sala de conciertos Tutto Diffent, y los fondos recaudados se destinarán íntegramente al programa de becas de la institución. En la organización destaca la labor de Cristina Mejía, Directora Ejecutiva de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula.

*.-¿Ya concilias mejor el sueño?…esos espíritus y demás rituales no te dejan pegar las pestañas amigo…¿tanto trabajas?…Nos confía que luego del baño nocturno, el té es su mejor amigo: manzanilla con zacate limón, manzanilla con valeriana o manzanilla con tilo…una bolsita de cada uno y santo remedio…Supermercados Colonial tiene una góndola entera de tes.

*.-Los sagitarios vienen con una de insomnio que les data de varios años atrás y sigue la mata dando…sumado al inclemente verano que recién empieza y se prolonga hasta octubre…al menos acá en el Valle de Sula…eliminen sodas, postres y café después del mediodía, cenen temprano y saludable antes de la siete y a bañarse antes de dormir.

*.-¡Con razón luces más delgado y jovial!…Cuenta dónde estabas?…cada vez que te pierdes del mapa hasta te desconectas de las redes…Este friki apaga todo y lo guarda en gavetas…¡Viaja ligero de equipaje!…¡Ni avisa!…a este hay que tenerlo: contento, de cerca y con trabajo…#ocupadito…y bien tratado…¡cuando se pierde, pasa de todo!

*.-Mas relajados y atragantado con el segundo smoothie de sandia, Grimorio nos cuenta como nos va a ir con Urano en Géminis…el segundo signo de los grandes protagonistas…#maximos…de este 2026…El ciclo de los grandes cambios, con La Rueda de La Fortuna girando en sus doce meses…Aries, Géminis y Leo, tienen un año más que inolvidable…#OMG.

La vice alcaldesa de San Pedro Sula, Maitza Soto de Lara compartiendo con el Merenguero dominicano Eddy Herrera, durante su visita a la Ciudad Industrial.

*.-El planeta Urano dejo Tauro y el pasado 26 de abril de 2026 entro en Géminis…un movimiento que la astrología interpreta como el inicio de una etapa marcada por la velocidad, la información y los cambios inesperados…Tras años centrados en la economía, la seguridad material y los recursos, el foco se desplaza ahora hacia la comunicación, las ideas, los desplazamientos y la forma en la que entendemos el mundo…#wtf.

*.-Este tránsito marca el inicio de un período de transformaciones profundas en el plano mental, comunicacional y tecnológico, con impacto directo en los vínculos, el trabajo y la vida cotidiana…Urano es un planeta de órbita lenta: tarda 84 años en dar la vuelta al Sol y, al atravesar los doce signos del zodíaco, permanece alrededor de siete años en cada uno.

*.-Desde 2018 tránsito en Tauro, signo asociado a la materia, los bienes y la economía, etapa que dejó huellas claras a nivel colectivo…Urano simboliza lo disruptivo, lo creativo, la innovación, la tecnología y los despertares de conciencia…Géminis, por su parte, rige la comunicación, la palabra, el pensamiento y los vínculos fraternos…¡La combinación ya es explosiva!

*.-Esto anuncia un septenio de aceleración inédita en las comunicaciones, con una fuerte liberación de estructuras mentales rígidas y la disolución de ideologías verticalistas…Los cambios y avances serán híper rápidos, atravesados por insólitas situaciones y disruptivas ideas que nos requerirán mayor adaptabilidad y tolerancia…¡Siete años de flashazos!

Con un estilo impecable y radiante, Lucía Sabillón e Ivanna Cárdenas destacaron durante el esperado Senior Breakfast de la Clase 2026 del Instituto La Salle, marcando el inicio de las celebraciones por su próxima graduación.

*.-Urano en Géminis también puede traer una revolución en la manera de relacionarnos…Todo irá más rápido, pero también será necesario distinguir entre ruido y verdad…Para algunos signos esta etapa será estimulante y para otros supondrá un desafío emocional y mental.

*.-El éxito en esta etapa dependerá de sustituir los esquemas rígidos por una mentalidad más dinámica y capaz de adaptarse a los cambios…De cara al nuevo ciclo que se inicia este 2026, se anticipa una expansión aún mayor de la inteligencia artificial, la robótica y las energías renovables.

*.-Urano ingreso definitivamente en el signo de Géminis, hecho que no se repetía desde el periodo comprendido entre 1941 y 1949, y que marca el inicio de siete años donde la mente colectiva experimentará una aceleración sin precedentes…Es una invitación general a renovar la forma en que procesamos la información y nos relacionamos con nuestro entorno más cercano…¡Esta vez, las noticias virales serán a diario!

*.-La última vez que Urano estuvo en Géminis fue durante la Segunda Guerra Mundial…surgieron la radio masiva, los primeros televisores, las computadoras y cambios en los roles de género con la incorporación masiva de mujeres al trabajo…Se espera que este nuevo tránsito traiga una modernización similar, enfocada en la IA y la redefinición del laburo.

*.-Durante ese período, se produjeron avances decisivos en comunicación, tecnología e inteligencia militar: radares, técnicas de cifrado, modernización de la aviación y los primeros aviones a reacción… surgieron los primeros programas televisivos y spots publicitarios.

*.-La comunicación será el gran el motor del cambio, la herramienta clave que ayudará a transformar el mundo…Se trata de ser objetivos para que la libertad de pensamiento nos guíe y podamos escapar de los intentos de manipulación.

*.-También advierte sobre una transformación profunda en el sistema educativo…aparece la urgente necesidad de realizar un giro de 180 grados en los sistemas de aprendizaje…con énfasis en la flexibilidad mental, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico…¡Reestructuración total!

*.-En el plano comunicacional, anticipa la aparición de nuevas plataformas informativas descentralizadas y herramientas lingüísticas innovadoras, como los dispositivos de traducción simultánea en tiempo real. surgirán novedosas herramientas lingüísticas que van a redefinir la interacción y la comunicación.

En una ceremonia marcada por el amor y la complicidad, Alejandro Aguilar y Jarling López unieron sus vidas en matrimonio. El enlace civil fue oficializado por la abogada Johana Rodas, seguido de una emotiva ceremonia eclesiástica presidida por el pastor Pedro Pablo Sandoval en el Hotel Maya Colonial… La atmósfera del recinto fue transformada por Lidabel y Scarleth Mena, de la firma Acontecimientos, quienes diseñaron un exquisito jardín floral en tonos ivory, celeste y dorado. Entre detalles personalizados y una atmósfera de profunda complicidad, la pareja celebró su unión rodeada de familiares procedentes de México y diversos puntos de Honduras. ¡Muchas felicidades al nuevo hogar Aguilar-López!

Tanta buya que hacen los transportistas por el costo de la gasolina y pasan embotellados en esos puntos: llegan vacíos y salen igual…solo a quemar el “oro negro” en el tráfico…¿Y el bono?…para mujeres, vicios y full comida rica?…y el servicio peor que nunca…La bomba de la semana es el romance entre Mariel y Julio Alberto…¡Pesco “sugar” la hermosa colega y de altos kilates!…¡Se había tardado!…#congratz…Cuidense, los queremos en P!”#$%&.