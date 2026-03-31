Chicha y Limón martes 31 de marzo de 2026

SUMMER TIME!!…A darle gracias a Dios por otro mes mas de salud, vida y oportunidades…De plácemes primero de abril: las ex reinas de belleza Nawal Diaz Hernández y Ligia Evelyn Canales Hawit…y este jueves brinda la exitosa Claudia Kattan de Jordán…Imágenes del Master Grilling de El Colonial y los Senior Breakfast que rompen las redes…Las XV primaveras de Isabella Ghawi…Nicolette Orellana viene en camino…Alejandro Cousin y Gaby Mayes de luna de miel…Cotilleos, signos y mas solo aquí mis vidas.

En el refinado Meza23 del Club Hondureño Árabe, se vislumbraba una tierna celebración por un motivo muy especial: congratular a la bella dama Dafhne Izaguirre de Orellana quien luce radiante en meses mayores…Junto con su esposo Moisés Orellana esperan la llegada de Nicolette, el mejor de los regalos para el mes de La Madre.

Dafhne arribó majestuosa en rosa, el tono que develaba la bendición en camino, con delicado estilismo y con una felicidad inmensa a flor de piel…ese particular brillo que irradian las féminas en estado de gestación…la dulce espera cobijada de amor por su pareja y fue el mismo Moises quien se apersono a Meza23 para disfrutar del sarao pre-maternal.

*.-Una puesta en escena digna de una revista internacional, entre globos en tonalidades ying con el tono rosa reinando en cada espacio…rosas, mariposas y listones, completaron la atmosfera de ternura y distinción…y Dafhne super realizada, recibiendo el cariño de las damas ahí presentes, quienes, entre besos y abrazos, le brindaron los mas sabios consejos en su nueva vida como madre de familia…¡Una galería imperdible en este site!

*.-La radiante festejada, Dafhne Izaguirre de Orellana, fue el centro de todas las miradas durante una tarde impregnada de detalles florales y una delicada temática de conejos…La planificación del evento estuvo a cargo de un cariñoso comité integrado por su madre, Farida Gabbe y su hermana Joanne Izaguirre…junto a Ely de Gabbe, Martín y Rosa Orellana, Lilia Caballero y Nuria Fernández…quienes cuidaron cada elemento para garantizar una celebración inolvidable…¡Bendito hogar Orellana-Izaguirre!

Una pareja que jamás olvidara este año son los bellos Víctor Alejandro Cousin y Gabriela Margarita Mayes, quienes unieron sus vidas bajo el sagrado sacramento matrimonial…Fue precisamente el padre Edwin Nieto quien oficio la misa de esponsales en el altar de la iglesia María Reina del Mundo, ante la emocionada pareja, familiares y circulo muy cercano…Fungieron como testigos del enlace Christian y Stephanie Soto.

*.-Gabriela, lució sencillamente radiante…Su elección fue un ajuar en tafetán de seda, escote palabra de honor recamado de flores y caída libre que se fusionaba con inmenso velo estilo catedral…logrando un balance perfecto con un estilismo recogido y exquisito nude makeup…#clarins…Alejandro personificó la distinción masculina con un impecable smoking, el complemento ideal para la belleza de su esposa…Los novios derrocharon felicidad, encanto y clase toda la velada.

*.-El banquete de bodas tuvo lugar en los salones Jordán y Natividad del Club Hondureño Árabe, donde el espacio fue transformado en un escenario bajo una estética clásica en “all White”…La decoración destacó por sus exuberantes chandeliers que irradiaban el salón con una luz cálida. *.-Así como por el uso de candelabros y finos tergales que aportaron opulencia y una atmósfera palaciega…Cada detalle aporto linaje clásico y fue parte de un diseño que reflejó fielmente la personalidad de los ahora esposos…hijos de José Mayes y Ana Flores, padres de Gabriela Margarita, mientras que por el lado del apuesto Alejandro, Lila Handal y Christian Cousin posaron con gallardía y orgullo…¡Nieto del recordado Tito Handal!

*.- Rayniero López está de plácemes y sus padres Armando y María Elena Sikaffy de López se unen a las congratulaciones para este adonis de la society…su linda hermana Laurie con su esposo Harry Panting y medio clan López-Scott-Sikaffy -Pérez & Cubas…sin faltar la matrona del clan, la especial dama Irmita de Sikaffy, abuela de Laurie y Rayniero, quien es una de las más entusiastas con las celebraciones familiares…Congratulaciones.

*.-La cosa va de gente chic…porque este domingo 5 amanece de plácemes el reconocido empresario de la moda y el buen gusto, don Vicente Carrión…quien durante estos días viene recibiendo los para bienes de sus amigos…El patriarca del clan, seguirá congratulado por su familia en el transcurso del fin de semana…¡Que lo siga pasando súper bien!

*.-Si de gente bella se trata…apago velitas recientemente la ex reina de belleza Gabriela Denisse Zavala Irías, hija de la estimada dama Lesbia Irías y dichosa esposa del joven Dr. Roberto Villanueva…Gaby ha sido una de las embajadoras de la belleza nacional con más millaje internacional y carta de triunfo de Eduardo Zablah en el Reinado del Banano y Miss Tierra 2004…¡La ultima soberana bien posicionada en esta justa mundial!

Una beldad que desde ya está cosechando felicitaciones con motivo de su onomástico es la encantadora Claudia Kattán de Jordán, quien este jueves 2 de abril amanece de plácemes…La esposa de Sergio Jordán y hermana de Rosa Kattán, se verá congratulada con una de las fiestas más esperadas en la sociedad del Valle de Sula…Graficas que la gente VIP espera con ansias en las distintas plataformas digitales…Bendiciones a esta dama fuera de serie.

*.-Feliz cumpleaños a Fernando Enrique Castillo Cano, quien celebró un año más de vida junto a su esposa Candy Pineda de Castillo y su hija Fernanda Ester… La familia Mena Sánchez le preparo una fiesta sorpresa donde abundaron las felicitaciones y buenos deseos en su vida…infaltable la tarta de Maritza Cano by Maritza’s Bakery, tía de Fernando…#blessings.

*.-Luego de conocerse toda una vida…Karen Joya y Rafael Rodríguez Kawas por estas fechas del 2022 celebraban su boda civil…emotiva ceremonia efectuada por la abogada Ana Perdomo en las playas de Omoa…donde los tortolos soñaron algún día casarse y jurarse amor.

*.-Por estas fechas del 2023…La esplendida terraza del Hyatt Place se vio copada de gente chic…se trataba del enlace civil de los guapísimos Raymond Barrios y Cindy Flores, quienes derrocharon elegancia y clase en la noche más feliz de sus vidas…y el inmenso honor de planificar, organizar y montar este guateque, recayó en la experta Sonia Pineda…quien nuevamente dejo constatado porque la llaman “La Master del Glamour”.

*.-Raymond y Cindy Flores-Barrios son hijos de las honorables parejas conformadas por: Elvin Flores y Mirza Mendoza, padres de la bella Cindy…mientras que, por el lado del apuesto Raymond, muy orgullosos posaron para el recuerdo Ramon Barrios e Idalia Tercero…Aura Hernández y Héctor Gutiérrez firmaron como testigos del enlace oficiado por la abogada Francis Amaya…Elegante velada repleta de emociones.

*.-Dos parejas que celebran de forma muy personalizada, en familia, sus “Bodas de Lana”, son los apreciados Marvin y Carolina Zelaya de Díaz, quienes por estas fechas del 2019 se unían con todos los fierros en dos magnas ceremonias que siguen tan vividas en nuestra frágil memoria… Otra pareja que celebra en abril su séptimo año nupcial son Andrés y Janina Pineda de Handal…¡Y Andrés muy pronto estará de plácemes!

MUCHAS FELICIDADES! Emma Mejía de Valladares continúa recibiendo finas muestras de afecto tras celebrar su natalicio el pasado domingo 29 de marzo… La guapa dama fue el centro de todas las atenciones por parte de su esposo, el destacado empresario Roger D. Valladares, quien la consintió en la intimidad de su residencia… A los festejos se sumaron con alegría los colaboradores de la UTH y del Grupo INVERSA, brindando por la salud y éxito de la querida cumpleañera.

*.-Retornamos con las bellas Zelaya con Laurita… quien por estas fechas del 2019 se unía al amor de su vida, el apuesto caballero Gerardo Gutiérrez… hijo de los inolvidables Arnulfo y Carmencita de Gutiérrez… y hermano de las bellas Melissa de Garza y Cinthia Gutiérrez, que llegaron glamurosas a esa boda eclesiástica…Siete fabulosos años de casados.

*.- Juan Carlos y Yazmín Jananía de Handal brindan con sus más cercanos familiares por sus “Bodas de Lana”: enlace de antología celebrado por estas fechas del 2019 y que hoy recordamos…noviazgo sólido que arrancó como una bonita amistad en el gimnasio del Club Hondureño Árabe.

*.-Y que poco a poco fueron cultivando hasta oficializar su relación con una épica pedida de mano en septiembre del 2018…#OMG…Un amor tan puro como ese mismo afluente natural…La pareja arribó al Club Árabe más regios y felices que celebs de Hollywood…¡Siete años de amor!

*.-Felicidades en su segundo aniversario de matrimonio, “Bodas de Algodón” a Kevin Sabillón y Nohemy Isaula…enlazados en el salón VIP de Angeli Gardens donde la Abogada Silvia Sequeira los declaró unidos en matrimonio Civil y don Roswell Sabillón elevó una oración a Dios pidiendo por este matrimonio…Lidabel y Scarleth Mena coordinaron esta linda boda con una linda decoración de Acontecimientos…¡Bendiciones!

*.- Quienes siguen derrochando “amorzt” en su nido son los apreciados: Jonathan y Ana Benítez de Quiroz, quienes brindan por sus “Bodas de Bronce”… Los Quiroz-Benítez pasearon sus primeros días como esposos en la colonial Cartagena, Colombia… Se unen a las congratulaciones de esta joven pareja: Luis y Ana María de Benítez, padres de la preciosa Anita y Karla Arriaga de Moran, madre de Jonathan… ¡A seguir brindando!

Un brindis por el amor de Kevin Sabillón y Nohemy Isaula, quienes celebran con alegría sus Bodas de Algodón… Al cumplirse dos años de aquel inolvidable “sí, acepto” en el salón VIP de Angeli Gardens, recordamos la emotiva ceremonia civil donde don Roswell Sabillón elevó una oración de bendición por la pareja… La impecable atmósfera, creada por Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos, fue el marco perfecto para una unión donde el amor sigue siendo el protagonista. ¡Felicidades!

*.- Enán Martínez y Dilia Amaya de Martínez es otra de las queridas parejas de sociedad que cumplen ocho idílicos años de casados…repletos de amor, comprensión y consolidación como pareja…Los enamorados son hijos de las especiales parejas: Miramar Amaya y Dilcia Chávez y Erlín y Mirna de Martínez…A brindar por las dichosas “Bodas de Bronce” amigos.

*.-Las distinguidas familias Kattán-Salem & Handal-Katimi, brindaron con fina champaña por una efeméride muy importante: los 29 años de feliz vida matrimonial de Mauricio y Vivian…”Bodas de Granate” donde ésta pareja se han consolidado como matrimonio, formaron un lindísimo hogar con tres preciosos hijos…¡Congratulaciones a Mauricio y Vivian Handal de Kattán y que cumplan muchos más años juntos!

*.-Dos parejas más recuerdan con beneplácito sus “Bodas de Bronce”…David Riera y Sarah Sandoval de Riera…Otra recepción civil que sigue vivida en nuestra frágil memoria, es el enlace protagonizado por la regia socialité Sara María Bulnes con Jaime Güell Bográn…una pareja muy apreciada en varios círculos sociales de San Pedro Sula.

*.-La estimada pareja formada por Félix Martínez y Valeria Rodríguez de Martínez, también departen en la intimidad de su hogar por ocho amorosos años de matrimonio…Como muchos sabrán, Valeria es hija de la especial dama Gloria Celeste Rodríguez, hermana de Ileana de Soto y Ada Margarita de Hernández…Tres talentosas y carismáticas féminas.

*.-Quienes junto a: Aurora Pineda de Rodríguez, Nicole Handal, Ninnette Jacome, Ana Lucia Soto de Rohnen y Regina Tome, se unen a la felicidad de los Martínez-Rodríguez en esta fecha tan especial… Efemérides que siguen celebrando en sus residencias…#bodasdebronce.

*.-Festejan siete años de casados Howard Maldonado y Josseline Pineda de Maldonado…ceremonia realizada en Angeli Gardens donde familiares y amistades viajaron desde USA para acompañarlos… Scarleth y Lidabel de Mena de la firma Acontecimientos decoraron el salón donde los detalles y el amor era evidente…Felices Bodas de Lana Maldonado-Pineda.

*.-Muchas felicidades a Ricardo Murillo y Sirian Aguilar en su tercer aniversario de matrimonio “bodas de cuero”… el Notario Hernán Molina López los declaró unidos en matrimonio civil…Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos enchularon espacios en tonos Ivory, celeste y dorado, utilizando rosas, hortensias, aster baby y cartuchos…familiares y amistades los acompañaron junto a sus hijos Liah Cecilia, Ricardito y Valentina.

Quien nunca olvidara marzo del 2026 es la encantadora jovencita Isabella Marie Ghawi, quien se voló la barda con motivo de sus XV primaveras…¡el evento mas esperado de su familia!…la destacada estudiante de secundaria lucio principesca con un vaporoso atuendo corte royal a full tul en azul celeste, con bustier recamado en flores y escote barco…Con fresco estilismo y como chambelán: su amigo Salvador Artuso…El exclusivo salón Los Encuentros del Hotel Copantl sirvió como el escenario perfecto para el agasajo…Durante el protocolo, su madre, la joven señora Irma Luján, junto a su hermano, Norman Ghawi, elevaron sus copas en un emotivo brindis en honor a Isabella, deseándole éxito y felicidad en este nuevo camino que emprende…¡Dichosos 15 Isabella!

Isabella Marie Ghawi con sus juveniles amistades.

*.-¡Se fue marzo!…uno de los meses más detonantes del año, pero como decía el finado Raul Velasco: “Aun hay más”…porque según nuestros mentalistas: abril, mayo y junio vienen más intensos que otros años…#wao…entre fenómenos naturales, luto, clima, recesión, escasez, líos políticos, inflación y varios “avionazos” que dejaran al planeta impávido: con las bragas en las patas…volcanes, temblores y hasta agua a caudales…¡Los cuatro jinetes del apocalipsis más alebrestados que nunca!

*.-Según nuestro amigo El Sambo Cipriano, que mira de todo y más, con su tercer ojo y sin albur…este friki bien crecido en el legendario antro capitalino El Cocodrilo, en pleno barrio de Guacerique, visualiza a Honduras más enjaranada que una cuartería en este año, pero con un ápice de luz al final del túnel en la polémica Sesal…El gobierno tiene toda la intensión de trabajar duro ¡veremos dijo un ciego!…¡y JOH ya tiene vía libre!

*.-“Los cachos unidos jamás serán vencidos aseguran” Sera?…y para muestra dos grandes botonazos que reventaron la semana pasada en extenuantes jornadas en el CN…Aseguran que el ex hombre fuerte de Honduras ya tiene el pasaje comprado de retorno…la fecha con toda y su suerte está más que echada…¡Siguen desfilando más cachurecos por su “centro” de luz y fe!…previo pago con transferencia para no quedar silbando en la loma.

*.-Y no precisamente las del Guijarro…Cipriano no se da abasto agendando citas hasta para septiembre…igual nos concede tiempo colaborando en línea para esta sección…Júpiter sigue en Cáncer, la casa de los secretos de Leo…todo lo tapado, oculto y misterioso que los leoninos tienen refundido en el closet, saldrá disparado por el tejado…¡Fuego María!…¡El pasado vuelve corregido y aumentado para los Leo estos meses!…¿Para que?…Exes: vecinos, colegas, socios y hasta acostones.

*.-La mayoría vía redes sociales, mis reyes del zodiaco, pero otros tantos “chocando” por los caminos de la vida: malls, supermercados, bares, antros, restaurantes, eventos de mucho postín…¡Y hasta en la puerta de su casa Leo!…cuando abran esa puerta se irán de “tuje” como Condorito.

¡RUMBO A ALTA MAR! Los reconocidos ingenieros Arnaldo Martínez y Max Morales fueron captados mientras ponían a punto su lancha para disfrutar de unas merecidas vacaciones de Semana Santa… Entre cañas y carnadas, los caballeros se reportan listos para vivir intensas jornadas de pesca y desconectarse del ajetreo profesional. ¡Buena pesca, ingenieros!

*.-Otros que llevan meses “ignorando” el pasado vía redes son los Capricornio…ya saben cómo son ellos de recatados o morrongos, con esa particular clase que los define…no les gustan los líos y menos que los “acosen” por la social media…pero nunca falta el pelo en la sopa y hay varios “Capri” jacarandosos, bocateros y faramallosos: ¡El escándalo con piernas!…Esos si contestan y de qué manera…#babycomeback…#WTF.

*.-A los “Capri” les retornan ex socios, pero más que todo ex parejas…oficiales o free, igual ex parejas…vienen en vías de recuperación financiera y pidiendo “pan”…varios afincados en el extranjero invitando a viajes de verano, esos encuentros furtivos para recordar “viejos tiempos”…#uyyy…¡Salen caras esas salidas!…y Capri como buen administrador del zodiaco lo sabe de mil maneras…¡Fare la scarpetta!

*.-Quienes andan benditos con la palabra son los Acuario…con ese sol brillando en Aries estas semanas y las que faltan, los acuarianos consiguen todo en el primer intento y hasta más…¡Pidan que les darán!…y con albur incluido…con esa creatividad, genialidad e inventiva que los caracteriza, conquistan imperios con su verbo…ya saben: “todo con miel y nada de hiel”…contratos, exclusivas, acuerdos de pago, aumentos, ascensos, ETC.

*.-Los Tauro siguen bregando con los embates de Urano, el Taz del Sistema Solar que les revolea todo…muchos Tauro hasta de religión, pareja y trabajo estan cambiando…raro en ellos…¡Andan del timbo al tambo!…#desjuiciados…Mientras que a muchos Sagitario los piensan dos sendas figuras de la corte: dos reyes…¿Federico de Dinamarca y Carlos Felipe de Suecia?…no sabemos si así de galanes y aristocráticos, pero dos.

*.-Quizás ni los mismos Sagitario se dan cuenta que dos caballeros están pendientes de ellos: El Rey de Copas (Piscis, Cancer o Escorpión) un hombre extremadamente sentimental que los piensa en buen plan…y El Rey de Espadas (Géminis, Libra o Acuario) que tiene a los “Sagi-Sagi” en la mira y no para bien…un hombre bufón, envidioso, cizañero, chismoso, que culpa a Sagi de sus tristezas…¡Ambos a la distancia y en contacto cero!

*.-Y a los cuales Sagitario conoció o convivio hace un par de años, en otra etapa de su vida y en otro lugar al que labura…no precisamente como pareja…igual los llego a conocer y a tratar muy bien…ambos “reyes” o figuras de autoridad de la corte, anhelan o se mueren por saber de la vida de Sagitario…¡Se les quema el dulce!…para bien o para mal, según el rey…Y mañana Luna Llena en Libra…#WTF…¡Abril viene bochinchero!

ENTRE ARTE Y COLOR… Captamos a Marco Rietti y Ruth Rápalo en la apertura de la muestra artística “Sentimientos y Colores“… La velada, organizada por el Banco Central de Honduras, reunió a personalidades del ámbito cultural y social de la capital industrial en una noche dedicada a la expresión plástica.

*.-Muchos Virgo siguen buscando donde meterse…¿Les están pidiendo el cuarto?…#varios…otros tantos no se pueden dar el lujo de seguir en esa zona y buscan sector más económico…y la minoría pensando en migrar al exterior…la cosa esta más fea por allá…más para los latinos…por cierto, en la USA cada vez cuesta más encontrar vivienda, piden las perlas de la virgen y con suerte hayan…¡Mudanza marcada para Virgo estos meses!

*.-En especial esos “judíos errantes” de septiembre, que muchos nacen sin paradero fijo…¡Así o más inquietos!…Ej: Burundanga…¿Cómo te amaneció el estrecho de Ormuz?…canta “de música ligera” de Soda Stereo…otra suya es “Lamento boliviano” de Enanitos Verdes…ambos grupos nos recuerdan al Chocomax cuando se duchaba…#aries…¿Te bañaste con Chocomax?…#mmm…¡Medio domicilio escuchaba esos alaridos!…#lol.

*.-¿Y las clásicas de Miguel Mateos?…esas me rememoran a #deri…¿Qué sera de la vida de mi marañón consentido?…¡Ya viene la temporada de esa sabrosa fruta de verano!…¿Con Deri también te duchaste?…#jamas…Ya sabes la fama de ciertos escorpiones: parcos, distantes, misteriosos, morrongos y hasta solapados…en su social life y todo lo contrario en la intimidad…¡Ni Moria Casan lo hizo caer en pecado!

*.-No se porque, pero no me atraen los escorpiones, hasta los más tranquilos dan algo de “mello”…Melgar & Ponce Morazán…pican fuerte y no sueltan…jijijijiji…Sigamos recordando vos…porque recordar es volver a vivir como dice el dicho…¿Qué te dicen los éxitos de UB40?… la reggae band de mi estimado “Patas de Catre”…¿Qué es de la existencia de ese galán de amplia sonrisa picaresca?…¡Afortunado como buen Sagitario!

*.-Adivinen quien es el fan de hueso colorado de Phil Collins?…mi siempre austero, frugal, olimpista y solapado “Chele Mantequilla”, quien para ser Géminis es demasiado callado o morrongo, según como lo vean…¡Se relaja con las rolas del británico desde que empezó con el grupo Génesis!…Long time ago…¿Quién se sabe los hits de Lionel Ritchie?: La Corazón de melón…#sayousayme…#virgo…¿Qué será de la vida de estos frikis?…#lol.

*.-Burundanga te miro más gordito…¿es mi visión o estas comiendo de más?…ni la sombra cuando estudiaste en el JTR, cuando vivías en aquella cuartería de la Rivera Hernández y eras el vivo clon de Alejo Sauras…¡Tal para cual!…luego saltaste a Mexico con una “beca” que quien sabe cómo la conseguiste…jijijijiji…Quizás emulando su personaje de Santi Rivelles en aquella serie…¡En Mexico diste guerra y media!…#tremendo.

*.-¿Cómo van esos reencuentros del centenario de colegio?…¿Ya estas moviendo esos dedos en el móvil contactando a tus aleros?…varias promociones o generaciones ya ultiman detalles de ese esperado brindis…#JTR…de uno de los colegios más míticos y emblemáticos del país, junto al Central Vicente Caceres…tipo el 7 Robles…¡Así o más randóm!

*.-Otros colegios icónicos del país son: Independencia de SB, el porteño Franklin Delano Roosevelt, Villa Ahumada de Danlí, Alvaro Contreras de Copan, León Alvarado de Comayagua…La Salle, San Vicente de Paul, El Patria de La Lima, San Antonio de Tela, EIS, María Auxiliadora, CTHA, San José y Notredame de El Progreso, Salesiano San Miguel de TGA, María Regina de La Ceiba, LMN, Primero de Mayo y el Santa María Goretti de Choluteca donde estudiaron las Trigoso-Morales y la diva Dania Prince.

¡Celia Monterrosa cierra la puerta al Miss Universo! Tras los fuertes rumores que la vinculaban con el Miss Honduras Universo 2026, la bella hondureña dejó claro que no tiene interés en la corona bajo la actual franquicia… Con elegancia, Celia recordó que en el pasado buscó la oportunidad sin éxito, pero que hoy su enfoque es otro… “Dios cierra puertas para abrir otras”, reflexionó… Así que, fans de los concursos de belleza: Celia no llega de sorpresa, ella sigue firme en sus propios proyectos.

Además de JOH, el popular Herminio esta pronto a retornar a Honduras…antes de Charlotte NC y recién llegado a la USA, estuvo unos días en LA y aquí sabemos con qué figurosa de la social media…#sugarmommy…Herminio regresa en plan de “influencer” y de la mano de Supreme…¡Se juntaron el hambre con las ganas de comer!…Con estos frikis nos despedimos, a poner esas barbas en remojo, estamos en “Holy Week”… Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense mucho, recuerden que los queremos en P#$%&.