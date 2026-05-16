Pollo Norteño lanza “Cococoaching”, el primer reality enfocado en promover un estilo de vida más natural

San Pedro Sula. – Con el objetivo de seguir innovando y conectar con consumidores que buscan alternativas más conscientes y naturales, Pollo Norteño presentó oficialmente “El Campamento Cococoaching”, el primer reality show en Honduras inspirado en hábitos de bienestar y vida natural, acompañado del lanzamiento de su nueva línea 100% natural de pollo de libre pastoreo.

Al frente del importante lanzamiento asistieron los ejecutivos de Pollo Norteño y Cargill: Melany Galeano, gerente de marca; Raúl Hernández, gerente; y Cinthia Almendares, directora de Mercadeo de Cargill.

La iniciativa, desarrollada por Cargill bajo su marca Pollo Norteño, busca abrir una conversación sobre cómo pequeñas decisiones cotidianas pueden contribuir a una vida más equilibrada, comenzando desde la alimentación.

La nueva línea de pollo de libre pastoreo de Norteño cuenta con certificación Cloverleaf de bienestar animal, garantizando que los pollos son criados libres de jaulas y alimentados con granos. Además, el producto es 100% natural, sin aditivos ni preservantes, respondiendo así a una tendencia de consumo orientada hacia opciones más naturales y transparentes.

El carismático “Nono” será el encargado de guiar a los participantes a través de los retos de “El Campamento Cococoaching”.

Como parte de este lanzamiento, la marca apostó por un formato innovador y entretenido: un reality show donde influenciadores y amantes de Pollo Norteño participan en diferentes retos inspirados en cuatro pilares del bienestar: alimentación, descanso, socialización y ejercicio.

Jacococobo, Cococorina, Cococonsuelo y Franciscococo son los “Cococoaches” pollos libres de pastoreo, expertos en vivir una vida más natural.

Cada episodio es inspirado por los “Cococoaches”: Jacococobo, Cococorina, Cococonsuelo y Franciscococo, los pollos libres de pastoreo, expertos en vivir una vida más natural. Nono, reconocida personalidad es el host que acompaña a los participantes durante las dinámicas donde aprenden consejos prácticos para incorporar hábitos más naturales en la rutina diaria.

Melany Galeano, gerente de marca de Pollo Norteño, destacó que Cococoaching busca conectar con los hondureños desde un formato auténtico y cercano.

“Cococoaching nace como una forma diferente de conectar con las personas, llevando un mensaje sobre bienestar y naturalidad desde un formato cercano, entretenido y auténtico”, destacó Melany Galeano, gerente de marca.

Parte del Elenco: Melissa Valeriano, Daniela Misas, Roberto Espinal y Natalia Montes.

A través de esta propuesta, Pollo Norteño busca ir más allá del producto y fortalecer su compromiso con consumidores que valoran la calidad, el bienestar animal y un estilo de vida más consciente.

Con este lanzamiento, Cargill y Pollo Norteño continúan apostando por la innovación y por iniciativas que conecten con las nuevas tendencias de consumo en Honduras.

Raúl Hernández, Nono, Melany Galeano y Cinthia Almendares.

Melissa Valeriano.

Roberto Espinal.

Natalia Montes.

Daniela Misas, Melany Galeano y Krista Sansur.

Colaboradores y el equipo de trabajo de Pollo Norteño dijeron presente en el lanzamiento oficial de “Cococoaching”, celebrando juntos la nueva era de bienestar de la marca.