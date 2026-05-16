La AHM celebra la 18.ª edición del concurso “Madre de la Maquila 2026”

En la ceremonia se reconoció la historia, esfuerzo, dedicación y ejemplo de vida de tres madres finalistas del sector maquilador hondureño.

San Pedro Sula. – La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) celebró la ceremonia de premiación del concurso anual Madre de la Maquila 2026, una iniciativa emblemática que exalta el valor, la trayectoria y el aporte de las mujeres en esta industria.

Fátima Rivera, de Honduras Kitting, posa orgullosa con su reconocimiento tras ser elegida como la “Madre de la Maquila 2026”, en la 18.ª edición del certamen de la AHM que exalta el valor de las madres trabajadoras en el sector manufacturero.

En su 18.ª edición, el certamen destacó las historias de tres trabajadoras ejemplares que, con esfuerzo y perseverancia, representan a las miles de madres que sostienen el desarrollo productivo, económico y social del país.

Las finalistas recibieron múltiples obsequios y reconocimientos por parte de las empresas patrocinadoras, que un año más se sumaron a esta iniciativa para dignificar el rol de la mujer en el sector manufacturero. En la gráfica con la Lic. Martha Benavides.

Las finalistas de este año fueron Fátima Rivera de Honduras Kitting, primer lugar; Sonia Escalante de Empire Electronics, segundo lugar; y Karen Laínez de St. John Apparel, tercer lugar. Durante el evento, caracterizado por las emociones y los aplausos, se compartieron los testimonios de vida de cada participante antes de anunciar a la gran ganadora del galardón.

Fátima Rivera, galardonada con el primer lugar del certamen Madre de la Maquila 2026, comparte la alegría de su triunfo rodeada de su amada familia, quienes han sido su motor y principal apoyo en su destacada trayectoria en Honduras Kitting.

El Salón El Tejedor de la AHM fue el escenario de este homenaje, el cual contó con la presencia de directivos empresariales, invitados especiales y medios de comunicación.

Sonia Escalante, ganadora del segundo lugar del concurso Madre de la Maquila 2026, celebra este histórico momento acompañada de su familia durante la emotiva premiación de la AHM.

A lo largo de casi dos décadas, este evento se ha consolidado como un espacio clave para visibilizar el liderazgo femenino. Con esta iniciativa, la AHM reafirma su compromiso de valorar el talento humano y resaltar el papel fundamental de la mujer en el sector.

Karen Laínez, destacada colaboradora de St. John Apparel, comparte la alegría de haber obtenido el tercer lugar en el concurso Madre de la Maquila 2026 junto a sus seres queridos, quienes la acompañaron a festejar este importante logro.

Finalmente, la asociación agradeció el respaldo de las empresas patrocinadoras, cuyos obsequios hicieron de este reconocimiento un momento inolvidable para las homenajeadas, impulsando una vez más el bienestar de las familias y el progreso de Honduras.

La Lic. Joseet Ordóñez, directora de Comunicaciones de la AHM, fue la encargada de dirigir con maestría la ceremonia de premiación del concurso Madre de la Maquila 2026.