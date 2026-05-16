La AHM celebra la 18.ª edición del concurso “Madre de la Maquila 2026”

En la ceremonia se reconoció la historia, esfuerzo, dedicación y ejemplo de vida de tres madres finalistas del sector maquilador hondureño.
San Pedro Sula. – La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) celebró la ceremonia de premiación del concurso anual Madre de la Maquila 2026, una iniciativa emblemática que exalta el valor, la trayectoria y el aporte de las mujeres en esta industria.
En su 18.ª edición, el certamen destacó las historias de tres trabajadoras ejemplares que, con esfuerzo y perseverancia, representan a las miles de madres que sostienen el desarrollo productivo, económico y social del país.
Las finalistas de este año fueron Fátima Rivera de Honduras Kitting, primer lugar; Sonia Escalante de Empire Electronics, segundo lugar; y Karen Laínez de St. John Apparel, tercer lugar. Durante el evento, caracterizado por las emociones y los aplausos, se compartieron los testimonios de vida de cada participante antes de anunciar a la gran ganadora del galardón.
El Salón El Tejedor de la AHM fue el escenario de este homenaje, el cual contó con la presencia de directivos empresariales, invitados especiales y medios de comunicación.
A lo largo de casi dos décadas, este evento se ha consolidado como un espacio clave para visibilizar el liderazgo femenino. Con esta iniciativa, la AHM reafirma su compromiso de valorar el talento humano y resaltar el papel fundamental de la mujer en el sector.
Finalmente, la asociación agradeció el respaldo de las empresas patrocinadoras, cuyos obsequios hicieron de este reconocimiento un momento inolvidable para las homenajeadas, impulsando una vez más el bienestar de las familias y el progreso de Honduras.