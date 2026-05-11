CCIC e INFOP anuncian segunda Feria de Empleo: Más de 1,800 vacantes disponibles

San Pedro Sula. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), en alianza estratégica con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), llevará a cabo este viernes 15 de mayo la segunda Feria de Empleo del año. El evento, que tendrá como sede el recinto de Expocentro, busca dinamizar el mercado laboral y conectar el talento humano con el sector productivo de la región.

Hasta la fecha, más de 130 empresas se han inscrito para participar en esta jornada de empleabilidad, reportando más de 1,880 plazas vacantes disponibles en distintas áreas y niveles profesionales.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, reafirmó el compromiso de la institución como facilitador del desarrollo económico y social.

“Seguimos comprometidos con ser ese puente sólido entre las empresas y quienes buscan una oportunidad. Nuestra meta es que esta jornada se traduzca en empleos reales para muchos hondureños”, destacó el líder empresarial.

Asimismo, hizo un llamado a las empresas que aún cuentan con plazas vacantes y no han confirmado su participación, para que puedan hacerlo antes del miércoles y así tener la oportunidad de recibir postulantes durante la feria.

De igual manera, invitó a todas las personas que se encuentran en búsqueda de empleo a asistir a esta jornada, que se desarrollará de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde en Expocentro.

La CCIC informó que tanto las personas interesadas en aplicar a las vacantes como las empresas que deseen participar deben realizar su inscripción a través de los enlaces oficiales que la institución está promoviendo en sus canales de comunicación y redes sociales.

La institución destacó además que esta feria de empleo no tiene ningún costo, ni para las empresas participantes ni para las personas aspirantes a una plaza laboral, quienes únicamente deben completar su inscripción para poder formar parte de esta jornada de oportunidades.