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Honduras entra en el mapa global del turismo de reuniones

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
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Representantes de los burós de convenciones y la Secretaría de Turismo unidos bajo una visión: convertir a Honduras en un hub regional.
Por primera vez, Honduras participa en PCMA Convening LATAM, el escenario donde se define el futuro de la industria MICE en la región. No es solo una presencia: es una declaración de intención.

San Pedro Sula. – Con una propuesta audaz que trasciende la infraestructura convencional, la Secretaría de Turismo de Honduras, en alianza estratégica con los burós de convenciones de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Roatán y Copán Ruinas, ha iniciado una ofensiva promocional para posicionar al país como el destino emergente por excelencia para el sector MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions).

Estrategia País: Honduras fortalece su presencia en PCMA LATAM para insertar al destino en la conversación global del turismo de reuniones.

La estrategia hondureña no solo se apoya en salones de conferencias de última generación, sino en su mayor activo: la identidad y la conectividad multidestino.

Honduras: donde los negocios encuentran su identidad.

En un país donde en pocas horas se puede pasar del Caribe a ciudades coloniales y sitios arqueológicos milenarios, el turismo de reuniones adquiere una ventaja competitiva única: la posibilidad de diseñar eventos multidestino sin fricción, elevando la experiencia del asistente y maximizando el retorno para organizadores.

Ser parte de PCMA LATAM no solo abre puertas. Inserta a Honduras en la conversación global donde se negocian congresos, incentivos y convenciones de alto valor. Es el inicio de una estrategia país para atraer eventos internacionales, dinamizar economías locales y posicionar al turismo MICE como un verdadero motor de desarrollo.

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