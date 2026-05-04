¡A ritmo de merengue y romance! Eddy Herrera y Los Galos hacen vibrar a San Pedro Sula

San Pedro Sula. En una noche donde la nostalgia y el ritmo se fundieron en un solo sentimiento, la Municipalidad de San Pedro Sula, bajo la gestión del alcalde Roberto Contreras, transformó el Estadio Francisco Morazán en el escenario de una celebración inolvidable dedicada a las madres hondureñas.
Desde tempranas horas de la tarde, el recinto deportivo comenzó a recibir a miles de personas que, con entusiasmo y alegría, acudieron a la cita para celebrar por adelantado su día de la madre. La jornada prometía ser mágica, y la cartelera internacional no defraudó: el romanticismo eterno de Los Galos de Chile y la energía contagiosa del “Galán del Merengue”, Eddy Herrera.
La velada inició bajo el manto de la nostalgia. Los Galos de Chile subieron al escenario para hacer vibrar los corazones de las asistentes. Con clásicos inmortales como “Como deseo ser tu amor” y “Un minuto de tu amor”, el grupo chileno logró que las madres sampedranas corearan cada verso, reviviendo épocas doradas en una atmósfera de puro sentimiento.
“Es muy grato estar nuevamente en San Pedro Sula. Para todas las madres, eternamente nuestro corazón; Los Galos son de ustedes”, expresaron los integrantes de la agrupación, quienes reiteraron su cariño por la Capital Industrial.
El broche de oro y la explosión de energía llegaron con la presencia de Eddy Herrera. El artista dominicano, reconocido por su carisma y potente voz, puso a bailar a la multitud con sus éxitos icónicos: “Pégame tu vicio”, “Ajena” y “Carolina”.
Acompañado de su orquesta, Herrera se tomó un momento para dedicar palabras de admiración a las homenajeadas: “Reciban un abrazo lleno de agradecimiento, cariño y calidez desde República Dominicana. Venimos a cantarle con amor a San Pedro Sula y a las madres hondureñas”.
El alcalde Roberto Contreras, acompañado de su esposa, la directora ad honorem del Despacho de la Esposa del Alcalde (ECOS), Zoila de Contreras, brindó la bienvenida oficial a los artistas y al público.
“Esta es una noche mágica porque recordamos con la música de Los Galos y disfrutamos de la alegría de Eddy Herrera”, destacó el edil, reafirmando su compromiso de ofrecer eventos de altura que promuevan el sano esparcimiento y la seguridad para las familias de la ciudad.
El evento cerró como una jornada histórica de convivencia ciudadana, donde el Estadio Morazán no solo albergó música, sino un tributo genuino al pilar fundamental de la sociedad hondureña: la madre.