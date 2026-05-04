¡A ritmo de merengue y romance! Eddy Herrera y Los Galos hacen vibrar a San Pedro Sula

San Pedro Sula. En una noche donde la nostalgia y el ritmo se fundieron en un solo sentimiento, la Municipalidad de San Pedro Sula, bajo la gestión del alcalde Roberto Contreras, transformó el Estadio Francisco Morazán en el escenario de una celebración inolvidable dedicada a las madres hondureñas.

Los Galos de Chile cautivaron con sus baladas románticas, haciendo revivir hermosos recuerdos a las miles de asistentes.

Rostros de alegría y emoción se observaron entre los miles de asistentes que llenaron Estadio Morazán desde tempranas horas.

Desde tempranas horas de la tarde, el recinto deportivo comenzó a recibir a miles de personas que, con entusiasmo y alegría, acudieron a la cita para celebrar por adelantado su día de la madre. La jornada prometía ser mágica, y la cartelera internacional no defraudó: el romanticismo eterno de Los Galos de Chile y la energía contagiosa del “Galán del Merengue”, Eddy Herrera.

Los Galos de Chile cautivaron a la audiencia sampedrana con su inconfundible estilo romántico.

La velada inició bajo el manto de la nostalgia. Los Galos de Chile subieron al escenario para hacer vibrar los corazones de las asistentes. Con clásicos inmortales como “Como deseo ser tu amor” y “Un minuto de tu amor”, el grupo chileno logró que las madres sampedranas corearan cada verso, reviviendo épocas doradas en una atmósfera de puro sentimiento.

Con el sentimiento que los caracteriza, Los Galos de Chile interpretaron sus clásicos inmortales bajo el cielo de San Pedro Sula.

“Es muy grato estar nuevamente en San Pedro Sula. Para todas las madres, eternamente nuestro corazón; Los Galos son de ustedes”, expresaron los integrantes de la agrupación, quienes reiteraron su cariño por la Capital Industrial.

El “Galán del Merengue”, Eddy Herrera, puso a bailar a toda la Capital Industrial con sus éxitos más icónicos.

Las sampedranas no dejaron expresar el acariño, bailar y corear cada una de las canciones en un ambiente de sana convivencia y seguridad.

El broche de oro y la explosión de energía llegaron con la presencia de Eddy Herrera. El artista dominicano, reconocido por su carisma y potente voz, puso a bailar a la multitud con sus éxitos icónicos: “Pégame tu vicio”, “Ajena” y “Carolina”.

La artista hondureña Silvia Rodríguez compartió escenario con el merenguero Eddy Herrera, demostrando su gran complicidad artística ante los miles de sampedranos presentes.

Silvia Rodríguez y Eddy Herrera: Una dupla de lujo que hizo vibrar al Morazán.

Acompañado de su orquesta, Herrera se tomó un momento para dedicar palabras de admiración a las homenajeadas: “Reciban un abrazo lleno de agradecimiento, cariño y calidez desde República Dominicana. Venimos a cantarle con amor a San Pedro Sula y a las madres hondureñas”.

Eddy Herrera se entregó a su público sampedrano, dedicando cada tema con especial cariño a las madres presentes en el recinto deportivo.

El alcalde Roberto Contreras, acompañado de su esposa, la directora ad honorem del Despacho de la Esposa del Alcalde (ECOS), Zoila de Contreras, brindó la bienvenida oficial a los artistas y al público.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, junto a su esposa Zoila de Contreras, durante la apertura del concierto que congregó a miles de madres en el Estadio Francisco Morazán.

“Esta es una noche mágica porque recordamos con la música de Los Galos y disfrutamos de la alegría de Eddy Herrera”, destacó el edil, reafirmando su compromiso de ofrecer eventos de altura que promuevan el sano esparcimiento y la seguridad para las familias de la ciudad.

Roberto Contreras y la directora de ECOS, Zoila de Contreras, compartiendo con Ernesto Pumpo, Mirna de Pumpo y Jorge Faraj .

El evento cerró como una jornada histórica de convivencia ciudadana, donde el Estadio Morazán no solo albergó música, sino un tributo genuino al pilar fundamental de la sociedad hondureña: la madre.