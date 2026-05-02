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¡Baby in Bloom! El tierno baby shower de Aura Reyes de Valle

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Autor: El Diario HN
1 min.
Aura Reyes de Valle en la celebración de su segundo baby shower, inspirada en la temática "Baby in Bloom". / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – La espera está por terminar para Aura Reyes de Valle, quien a mediados de mayo recibirá con ilusión a su segunda hija que llevará por nombre Amelia. Para conmemorar esta bendición, familiares y amistades íntimas se dieron cita en el salón Pico Bonito del Club Hondureño Árabe, transformado en el escenario de un inolvidable baby shower.

La futura madre, Aura de Valle, compartió su alegría con sus seres queridos en el Club Hondureño Árabe.

Bajo el concepto “Baby in Bloom”, la estancia lució una tierna atmósfera en tonalidades rosa y blanco. La decoración, una creación de Vanessa Coleman by Letras y Más, fusionó creativos arreglos y globos con una apuesta natural de flores tropicales y verde follaje. El toque dulce de la tarde lo pusieron el delicado pastel y el candy bar de Sugar and Spice, que encantaron a los presentes.

Una atmósfera primaveral creada por Vanessa Coleman by Letras y Más para dar la bienvenida a la pequeña Amelia.
El exquisito pastel y la estación de postres fueron una creación de la firma Sugar and Spice.

Entre juegos tradicionales y sorpresas organizadas por las anfitrionas, la tarde transcurrió en un ambiente de total regocijo. Ante la llegada de Amelia, la alegría de sus padres, Aura y Darwin Valle, desborda el corazón de un hogar que ya la espera con los brazos abiertos.

Aura y Darwin Valle esperan con entusiasmo la llegada de su segunda hija a mediados de mayo.
Familiares acompañaron a Aura Reyes de Valle en esta mágica tarde maternal.
Aura Reyes con su madre Fabiola Castillo y su suegra Dora Villeda.
Victoria Pineda, Nadia Valle y Mónica Cáceres.
Huberto Iscoa, Hugo Villeda, Aura Reyes y Darwin Valle.
Gladys Jaco y Carolina Villeda.
Mario Rodríguez y Hillary Álvarez.
Giselle y Mario Valle.
Aura Reyes de Valle celebró la próxima llegada de su pequeña Amelia con una tarde llena de detalles y cariño.

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