¡Baby in Bloom! El tierno baby shower de Aura Reyes de Valle

San Pedro Sula. – La espera está por terminar para Aura Reyes de Valle, quien a mediados de mayo recibirá con ilusión a su segunda hija que llevará por nombre Amelia. Para conmemorar esta bendición, familiares y amistades íntimas se dieron cita en el salón Pico Bonito del Club Hondureño Árabe, transformado en el escenario de un inolvidable baby shower.
Bajo el concepto “Baby in Bloom”, la estancia lució una tierna atmósfera en tonalidades rosa y blanco. La decoración, una creación de Vanessa Coleman by Letras y Más, fusionó creativos arreglos y globos con una apuesta natural de flores tropicales y verde follaje. El toque dulce de la tarde lo pusieron el delicado pastel y el candy bar de Sugar and Spice, que encantaron a los presentes.
Entre juegos tradicionales y sorpresas organizadas por las anfitrionas, la tarde transcurrió en un ambiente de total regocijo. Ante la llegada de Amelia, la alegría de sus padres, Aura y Darwin Valle, desborda el corazón de un hogar que ya la espera con los brazos abiertos.