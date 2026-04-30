Celebración de amor: El enlace matrimonial de Esaú Lara y Lilliam Cárcamo

San Pedro Sula. -En una atmósfera cargada de romance y espiritualidad, Carlos Esaú Lara Maldonado y Lilliam Oscarina Cárcamo Dubón unieron sus vidas en matrimonio, protagonizando una de las bodas más memorables de la temporada.

Carlos Esaú Lara Maldonado y Lilliam Oscarina Cárcamo Dubón durante el solemne intercambio de votos en la Primera Iglesia Bautista.

El solemne encuentro tuvo lugar en la Primera Iglesia Bautista Sampedrana (PRIBAS), recinto que lucía una ornamentación deslumbrante. El pasillo nupcial se convirtió en un sendero de ensueño gracias a la delicadeza del Baby Breath, la elegancia de las rosas y el toque aromático del eucalipto, entrelazados con astromelias y lisiantus.

Los esposos compartieron momentos inolvidables junto a sus seres queridos.

Bajo la asesoría legal de la abogada Norma Iris Coto y la bendición espiritual del Pastor Rafael Castillo, la pareja intercambió sus votos. El momento alcanzó su cúspide emotiva con las notas musicales en vivo de un violín, un violonchelo y el piano, cuya melodía acompañó la promesa de amor eterno de los jóvenes esposos ante la mirada de sus seres queridos.

Desbordantes de alegría, los recién casados hicieron su entrada al Salón Poinsettia, iniciando así la inolvidable celebración de su nueva vida juntos.

Tras la ceremonia, el Salón Poinsettia de Angeli Gardens abrió sus puertas para recibir a los recién casados y a sus invitados, muchos de los cuales viajaron desde diversos puntos de Honduras y Estados Unidos.

Tras el solemne “sí, quiero”, la felicidad de Carlos Esaú y Lilliam fue el centro de atención tras su primer beso como esposos.

La firma Acontecimientos, liderada por Lidabel y Scarleth Mena, logró una transformación magistral del espacio. El concepto decorativo evocó un jardín etéreo donde predominaron los tonos ivory y morado lila, acentuados por abundantes follajes y sutiles tergales que daban una sensación de ligereza y frescura.

Lilliam lució sencillamente radiante, cautivando a los presentes con un exquisito vestido de silueta estilizada que resaltaba su figura, rematado por una imponente y majestuosa cola.

La experiencia sensorial de la recepción fue simplemente impecable, destacando una propuesta gastronómica donde los asistentes disfrutaron de selectas estaciones de aperitivos que cautivaron el paladar de principio a fin, todo esto mientras el Trío Oviedo se encargaba de ambientar magistralmente la velada, deleitando a la concurrencia con un repertorio de melodías clásicas y románticas perfectamente ejecutadas.

Protagonistas de una felicidad radiante, los esposos Lara-Cárcamo capturaron todas las miradas durante su llegada a la recepción nupcial.

Para sellar el inicio de su nueva vida, Esaú y Lilliam partieron hacia una travesía inolvidable por Europa. El joven matrimonio recorrió los rincones más emblemáticos de Italia, Suiza, Francia y España, atesorando recuerdos en las ciudades más románticas del mundo antes de establecer su hogar.

Fotos Román Valle

Santa de Valdez, Susana Carcamo, Lilliam Dubon, Lilliam y Carlos Esau Lara y Claudia Carcamo.

Carlos Lara y Gloria Maldonado de Lara.

Claudia Cárcamo, Lilliam Cárcamo, Carlos Esaú Lara y Claudia Cárcamo.

Santa Cárcamo, Fernanda Hernández, Tábata Valdés, Lilliam Dubón, Lilliam Cárcamo, Carlos Esaú Lara, Camila Chirinos, Ian Mejía, Alejandro Garay, Matías Romero y Carlos Valdés .

David Cárcamo y Paola Suazo.

Emanuel Pacheco y Nidia Altamirano.

María Alejandra Heredia de Laitano y Douglas Laitano.

Luis Antonio Hernández y Daniela Guevara.

Rubén Antonio Chirinos y Seheji Alejandra Valle Ponce .

Emilio Cantillano y Ligia Aguilar.

Fanny Velásquez y Humberto Romero .

Mariela Castellanos y Jorge Hernández .

Senén Villanueva Pamela Romero.

Ana Carmela y José Manuel Heredia

Francia Erazo y David Velásquez.