Brillo juvenil: La mañana inolvidable de los Seniors 2026 de La Salle

San Pedro Sula. – El camino hacia el éxito académico de la Clase 2026 del Instituto La Salle sumó un capítulo memorable con la celebración de su esperado desayuno fraternal. El Hotel Copantl, un referente de la hospitalidad sampedrana, se vistió de gala matutina para recibir a los 55 estudiantes que, con este encuentro, marcan el inicio de su temporada de despedidas.

Una mañana de fraternidad y elegancia vivieron los jóvenes lasallistas en las instalaciones del Hotel Copantl.

El Salón Los Encuentros se transformó en un escenario primaveral. La experta Marcela Cueva logró capturar la frescura de la juventud a través de una propuesta ornamental donde los detalles florales y una paleta de colores vibrantes crearon el marco perfecto para este ágape. La organización, que cuidó cada detalle con precisión, estuvo a cargo de la junta directiva de padres de familia, quienes se esmeraron por regalar a sus hijos una experiencia de primer nivel.

Flor Merino, Reina Rosales, Rosana Barahona y Lucia Sabillón.

Dulce Aguilar, Mariam Larach y Elisa Hernández.

Desde tempranas horas del sábado 2 de mayo, los 55 jóvenes arribaron luciendo atuendos impecables, adecuados para la etiqueta matutina. Los pasillos del hotel se convirtieron en una pasarela de sonrisas y elegancia, donde las cámaras capturaron no solo poses, sino la esencia de una amistad forjada a lo largo de los años en las aulas lasallistas. La sesión fotográfica fue, sin duda, uno de los momentos de mayor complicidad, permitiendo que cada estudiante atesorara imágenes que inmortalizan el final de esta etapa dorada.

Jimmy Portillo, Jesel Funes y Moises Bautista.

Omer Hernández y Juan Diego Alvarado.

Entre el aroma a café y un exquisito menú, la jornada transcurrió entre risas, anécdotas compartidas y el recuerdo de aquellas travesuras escolares que hoy se convierten en leyendas personales. Sin embargo, el tema de conversación predominante fue la gran expectativa por la noche de gala.

María José romero y Michelle Lagos.

Pamela Rodríguez y Camila Fajardo.

Con un brindis por los éxitos venideros, los seniors confirmaron que el broche de oro a su trayectoria académica se pondrá el próximo 4 de diciembre, cuando los salones del Club Hondureño Árabe sean testigos de su esperada fiesta de graduación.

Mía Gámez y Andrea Ramos.

Liza Jarufe, Alegra Triminio y Ana González.

Piera Inestroza, Jair Gómez y Claudia Martínez.

Madison Castro y Sara Laínez.

María Solís, Alicia Sabillón y Ana González.

Naomy Salazar, Isabella Zornitta y Liza Jarufe.

Jesel Funes y Jimmy Portillo.

Pamela Rodríguez, Marina Solís y Amanda Sarmiento.

Natalia Acosta y Rosana Barahona.

Kiara Licona y Ihiara Cardona.

Juan Diego Alvarado y José Andrés Alvarado.

Naomy Salazar, Andrea Sofía Ramos, Mía Gámez y Mía Kawas.