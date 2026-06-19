Un piso digno para 50 familias: Hábitat para la Humanidad lanza el Bingo de la Solidaridad 2026

San Pedro Sula. – Con el firme propósito de sustituir pisos de tierra por concreto en 50 hogares vulnerables, Hábitat para la Humanidad Honduras, en alianza con Women Build, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Elevate Hub, anunció el lanzamiento oficial del Bingo de la Solidaridad 2026.

Martha Guillén y José Handal, representantes de Hábitat para la Humanidad con María Selman, representante del programa de voluntariado Women Build.

El evento benéfico se llevará a cabo el próximo sábado 4 de julio, a partir de las 2:00 p. m., en las instalaciones de la UTH en San Pedro Sula. La tarjeta de participación tendrá un valor de L 350.00, y los fondos recaudados se destinarán íntegramente a mejorar las condiciones de vida de decenas de familias hondureñas.

José Handal, representante de Hábitat para la Humanidad.

Esta iniciativa cobra especial relevancia en un país donde el déficit habitacional supera el 60%, afectando a seis de cada diez hondureños. Además, se estima que el 23% de los hogares a nivel nacional todavía tiene pisos de tierra, una carencia que repercute directamente en el bienestar de la población.

Martha Guillén, directora ejecutiva Hábitat para la Humanidad Honduras .

Según un estudio reciente de Hábitat para la Humanidad, el cambio de un piso de tierra por uno de concreto genera un impacto social y económico inmediato, logrando una reducción del 95% en los gastos familiares destinados a la salud, una disminución del 24% en el ausentismo escolar y una baja del 17% en la aparición de enfermedades dentro del hogar.

María Selman, representante del programa de voluntariado Women Build.

Impulsado por el programa de voluntariado Women Build, el dinero recaudado apoyará la iniciativa regional “100 mil pisos para jugar”. Este proyecto promueve entornos habitacionales más seguros, saludables y dignos, garantizando que los niños y niñas del país crezcan, aprendan y jueguen en condiciones adecuadas.

Emma Mejía-Valladares, representante de UTH y Elevate Hub.

Los organizadores hacen un llamado a empresas, aliados estratégicos y a la ciudadanía en general para sumarse a esta causa de alto impacto social. Gracias al respaldo de marcas patrocinadoras y personas solidarias, la meta de transformar la realidad de estas 50 familias está cada vez más cerca.