Shakira espera a 2 millones de personas en su concierto gratuito en Copacabana

La artista subió un video preparando sus maletas para el show. Según proyecciones, la colombiana superará a Madonna y Lady Gaga en impacto económico con su concierto en Copacabana.

La cantante colombiana Shakira ya está haciendo las maletas para su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el próximo sábado, al que las autoridades prevén que asistan al menos dos millones de personas.

El evento, que se ha consolidado como una de las grandes citas musicales al aire libre del país, aspira a igualar o incluso superar la afluencia registrada en años anteriores, cuando reunió a 1.6 millones de personas en el concierto de Madonna de 2024 o los 2.1 millones en la presentación de Lady Gaga en 2025.

De acuerdo con el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavalieri, el espectáculo de la cantante colombiana generará ingresos en la economía de la ciudad brasileña de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares), lo que supone 40 veces el valor invertido por la municipalidad.

La cifra proyectada supera los 469 millones de reales (95.7 millones de dólares al cambio actual) de impacto económico por el concierto de Madonna y los 592 millones de reales (unos 120 millones de dólares) del de Lady Gaga.

Durante una rueda de prensa centrada en la operación logística del evento, Cavelieri sostuvo que las proyecciones apuntan a cifras récord en turismo, transporte y ocupación hotelera, con un flujo de visitantes que puede superar al registrado en los conciertos anteriores.

“Los cálculos son los mejores posibles: récord en el aeropuerto internacional de Galeão, en la terminal de autobuses y en la llegada de turistas extranjeros”, señaló, advirtiendo que en los estudios no estaba incluido el aeropuerto Santos Dummont, para vuelos nacionales.

Según explicó, los recursos destinados por la municipalidad para el concierto de Shakira, unos 20 millones de reales o 4 millones de dólares, pueden tener un retorno 40 veces superior para la economía local, al impulsar la hotelería, la gastronomía y el comercio.

De acuerdo con el estudio de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y la oficina de turismo de Río de Janeiro (Riotur), el evento tendrá una asistencia estimada en 2 millones de personas (Madonna tuvo 1,6 y Lady Gaga 2,1 millones).

Entre los asistentes, 278.000 serán turistas nacionales, 32.000 extranjeros y 1,7 millones residentes de Río y de su área metropolitana que gastarán alrededor de 776,2 millones de reales (unos 158,4 millones de dólares).

Los gastos diarios promedio proyectados son de unos 111 dólares para turistas brasileños (por tres días), 128 dólares para extranjeros (por cuatro días) y 29 dólares para el público local.

Con información de EFE