Panini lanza en Honduras la colección oficial de vistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

San Pedro Sula. — La espera ha terminado para los coleccionistas y amantes del fútbol. Panini Honduras anunció oficialmente el lanzamiento de la colección de vistas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, marcando el inicio de la cuenta regresiva para el mayor espectáculo deportivo del planeta.

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está disponible en Honduras con un diseño renovado y 980 láminas por coleccionar.

Bajo el lema de vivir el torneo “a la manera Panini”, la marca invita a los hondureños a disfrutar del ritual de abrir sobres, intercambiar repetidas y completar los espacios de las figuras que harán historia en Norteamérica.

Esta edición marca el 15.º álbum oficial de la Copa Mundial y celebra la expansión histórica del torneo, incluyendo a las 48 selecciones clasificadas y un total de 980 vistas coleccionables, con siete unidades por sobre.

Completar el álbum tiene recompensa: Participa en el sorteo de televisores y certificados de regalo al llenar tu colección oficial.

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá un precio de 99 lempiras; cada sobre, que incluye siete vistas, estará disponible por 35 lempiras.

Asimismo, los aficionados podrán adquirir la caja completa, que contiene 104 sobres, con un precio de 3,640 lempiras.

El álbum Panini 2026 celebra la expansión a 48 selecciones, ofreciendo una experiencia única para los aficionados.

La colección oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ estará disponible a nivel nacional a finales de abril de 2026, a través de distintos puntos de venta, incluyendo cadenas como Diunsa, Sportia, Diunsa ElectroHogar, Supermercados La Colonia, Walmart, Supermercados Colonial, La Mundial, Acosa, Diprova, Farmacias Kielsa y Pedidos Ya.

“El álbum Panini es una parte esencial de la historia del Mundial. La colección 2026 refleja la magnitud de este torneo histórico y brinda a los fans una forma emocionante de vivir la antesala del campeonato”, expresó Elisabetta Mussini, directora de Licencias y Alianzas del Grupo Panini.

Mario Faraj celebra el lanzamiento de la 15.ª edición del álbum mundialista Panini en el país.

Por su parte, Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, destacó el valor emocional del lanzamiento: “Como distribuidores autorizados en Honduras, nos entusiasma acercar a las familias a una tradición que trasciende generaciones. Queremos que todos vivan la emoción del Mundial desde el primer sobre”.

El evento de lanzamiento contó con una nutrida concurrencia de representantes de los principales medios de comunicación y creadores de contenido, quienes fueron testigos de la presentación del álbum mundialista.

Como parte del lanzamiento, los coleccionistas en Honduras podrán participar en una dinámica de premios que supera los dos millones de lempiras, diseñada para incentivar la experiencia de completar el álbum.

Se reconocerá a los primeros 1,000 aficionados que completen su álbum, quienes podrán optar a premios inmediatos que incluyen televisores, balones y camisetas mundialistas.

Colaboradores de Diunsa se dieron cita en la presentación oficial del nuevo álbum Panini, marcando el inicio de la fiebre mundialista en redes.

Adicionalmente, todos los participantes que logren completar su álbum podrán ingresar a un gran sorteo final, con premios que incluyen televisores de 50”, certificados de regalo, cupones de consumo y otros incentivos.

Panini invita a los fans en Honduras a buscar los icónicos escudos de las selecciones clasificadas.

Fundado hace más de 60 años en Módena, Italia, el Grupo Panini es líder mundial en coleccionables con licencia oficial y uno de los principales editores de cómics, revistas infantiles y manga en Europa y Latinoamérica. La empresa distribuye sus productos en más de 150 países y cuenta con más de 1,100 colaboradores a nivel global.