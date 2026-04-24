Banpaís y Seguros del País presentan su Memoria de Sostenibilidad 2023-2024

Un modelo de negocio sólido, responsable y comprometido con Honduras

San Pedro Sula. – Reafirmando su compromiso con el desarrollo de Honduras, Grupo Financiero del País presentó su Memoria de Sostenibilidad 2023-2024. El documento, elaborado bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y el Sustainability Accounting Standards Board (SASB), detalla cómo Banpaís y Seguros del País integran la sostenibilidad como un eje estratégico para generar valor económico, social y ambiental.

Ejecutivos de Grupo Financiero del País durante la presentación oficial de la Memoria de Sostenibilidad 2023-2024, un documento que rinde cuentas sobre el impacto económico, social y ambiental de la institución en Honduras.

Durante el evento, la Lic. María del Rosario Selman-Housen, Presidenta Ejecutiva de Banpaís, enfatizó que la sostenibilidad no es un esfuerzo aislado, sino un habilitador clave de la gobernanza, el manejo de riesgos, la innovación y la generación de impactos positivos. “Esta memoria confirma que proteger el negocio hoy es también construir el futuro del país”, destacó la ejecutiva.

La Lic. María del Rosario Selman-Housen, Presidenta Ejecutiva de Banpaís, destaca la sostenibilidad como un eje estratégico para fortalecer la gobernanza y la innovación en el sector financiero.

En el período reportado, esta entidad bancaria generó más de 11,800 millones de lempiras en valor económico directo, consolidó su liderazgo en el financiamiento de vivienda y registró un crecimiento sostenido en los segmentos de la banca de personas, comercial y sector asegurador. Asimismo, fortaleció la inclusión financiera mediante la expansión de su red de agentes bancarios, que alcanzó 2,816 puntos en los 18 departamentos del país.

Colaboradores de Banpaís y Seguros del País, junto a invitados especiales, se dieron cita en la presentación oficial de la Memoria de Sostenibilidad 2023-2024, un evento que resaltó la cultura de compromiso y transparencia del Grupo.

En materia ambiental, esta memoria destaca la ampliación de la cartera verde, el financiamiento de proyectos de energía renovable, la incorporación de energía solar en operaciones propias y una estrategia de eficiencia energética y reducción de huella ambiental. Paralelamente, se detallan avances en transformación digital, con soluciones basadas en inteligencia artificial, automatización y una política de “cero papeles“, con beneficios directos a la eficiencia operativa y experiencia del cliente.

La presentación de la Memoria de Sostenibilidad 2023-2024 contó con la presencia de colaboradores de las distintas áreas de Banpaís y Seguros del País.

Con la asistencia de colaboradores e invitados especiales, Grupo Financiero del País socializó los avances y resultados de su gestión en la Memoria de Sostenibilidad 2023-2024.

La sostenibilidad también se evidencia en el compromiso social y cultural. A través del apoyo de Banpaís a iniciativas artísticas, deportivas y del trabajo conjunto con la Fundación Napoleón J. Larach, se reafirma su enfoque a impulsar el crecimiento económico de la mano con el desarrollo humano, la identidad y la vida comunitaria, con el propósito de facilitar oportunidades y actuar como catalizador de bienestar.

El Lic. Gerardo Rivera, Gerente General de Seguros del País, resaltó el crecimiento histórico en primas y la gestión rigurosa del riesgo que posicionan a la aseguradora por encima del promedio del sector.

Por su parte, el Lic. Gerardo Rivera, Gerente General de Seguros del País, resaltó que el bienio 2023-2024 registró un crecimiento sostenido que fue posible gracias a la disciplina técnica, solidez financiera y cercanía con el cliente. Esta compañía alcanzó un crecimiento interanual de primas del 15.1 % en 2023 y del 19.7 % en 2024, superando el promedio del sector, con indicadores de rentabilidad sólidos que reflejan una gestión rigurosa del riesgo.

El Lic. Francisco Lavadie, Vicepresidente Ejecutivo de Crédito, durante su intervención en la presentación de la Memoria de Sostenibilidad.

El Vice Presidente Ejecutivo de Crédito, Lic. Francisco Lavadie y la Gerente de Sostenibilidad, Ing. Inti Alvarado, intervinieron en el programa de presentación de esta memoria, en la que también se detallan avances en la gestión de riesgos climáticos, el fortalecimiento de los procesos de suscripción, el análisis territorial de exposiciones y la ciberseguridad, como pilares para garantizar la resiliencia del negocio y la confianza de los clientes.

La Ing. Inti Alvarado, Gerente de Sostenibilidad, quien lideró el proceso de elaboración de la Memoria 2023-2024.

En materia de gobernanza, Grupo Financiero del País reafirmó su compromiso con una gestión ética y transparente, manteniendo cero incidentes confirmados de corrupción e impulsando una inversión constante en el desarrollo de más de 3,000 colaboradores, así como en el fortalecimiento de la educación e inclusión financiera. Con el respaldo de su casa matriz, Corporación Bi, continúa avanzando hacia un modelo de negocio sólido, innovador e inclusivo, alineado con los retos y oportunidad del desarrollo sostenible de Honduras.

Lic. Francisco Lavadie, Ing. Inti Alvarado y Lic. Gerardo Rivera.

Carlos Amaya, Gerado Rivera y Tomás Lagos.

Nidia Manzanares con Inti Alvarado.

Angie Peña y Claudia Díaz.

Grecia Dubón, Lennis Durón, Nidia Manzanares, Inti Alvarado y Katherine Padilla.

Oscar Ponce, Valeria Reyes, Olman Ortiz e Isaac Carias.

Laura Madrid, Laura Betancour, Nadia Cuadra y Lennis Durón.

Milagro Matheu, Johana Reyes y Gilma Gómez.

Ada Sarina Pineda, Alex González y Marialex Boesch