Pollo Norteño revoluciona la industria avícola en Honduras con el lanzamiento de su línea de “Libre Pastoreo”

San Pedro Sula. — En un movimiento que redefine los estándares de la industria alimentaria nacional, Pollo Norteño, marca líder de Cargill, realizó el lanzamiento de su nueva línea de pollo de libre pastoreo. Esta innovación responde a un consumidor hondureño más consciente, que prioriza la transparencia, el origen natural y el bienestar animal en su mesa.

Colaboradores de Pollo Norteño y Comisariato Los Andes en el lanzamiento oficial de la nueva línea de libre pastoreo, una propuesta 100 % natural que redefine la industria avícola.

Este lanzamiento no solo amplía el portafolio de la marca, sino que marca un hito histórico: es la primera propuesta de este tipo en Honduras respaldada por la prestigiosa certificación internacional de Cloverleaf Animal Welfare Systems.

El sistema de libre pastoreo permite que las aves se desarrollen en un ambiente que respeta su comportamiento natural, con acceso a espacios abiertos, vegetación, luz solar y aire fresco. Este modelo de crianza se traduce en un producto 100 % natural, libre de preservantes y aditivos.

Melany Galeano, gerente de Marca, presenta la primera línea en Honduras certificada por Cloverleaf Animal Welfare Systems.

“Escuchamos a nuestras familias, quienes buscan alimentos más naturales y transparencia total sobre su origen. En Pollo Norteño creemos que cuando la crianza se hace con respeto y responsabilidad, la calidad superior es evidente”, destacó Melany Galeano, Gerente de Marca de Pollo Norteño.

La validación de Cloverleaf Animal Welfare Systems posiciona a Pollo Norteño como el referente regional en bienestar animal. Esta certificación garantiza, bajo criterios objetivos y científicos, que cada etapa del proceso cumple con estrictos estándares de salud, nutrición y manejo ético.

Calidad certificada: Pechuga deshuesada, alas y pierna muslo: la variedad que buscas con el respaldo internacional de bienestar animal.

Esta nueva propuesta se distingue por un modelo de crianza ética que garantiza aves libres de jaula con acceso permanente a entornos naturales, luz solar y aire fresco, lo que resulta en una pureza garantizada al ofrecer un producto 100 % natural, libre de químicos, preservantes y aditivos.

Cinthia Almendares, directora de Mercadeo Cargill.

La línea cuenta además con el sello de confianza otorgado por la certificación internacional Cloverleaf, validando los más altos estándares de bienestar animal, y llega al mercado con una oferta de variedad y frescura que incluye cortes de pechuga deshuesada, alas y pierna muslo, adaptándose a las necesidades nutricionales de la familia moderna.

Bajo el respaldo de Cargill, cuyo propósito es nutrir al mundo de forma segura y sostenible, Pollo Norteño refuerza su infraestructura con tecnología de punta en bioseguridad e inocuidad.

Samanta Rovelo, Gerente de Mercadeo de Comisariato Los Andes.

Este esfuerzo de innovación llega en un momento cumbre para la marca, tras haber sido reconocida como la #1 en Top of Mind de la categoría de pollo en Honduras, según el estudio de Kantar Mercaplan 2025. Con este lanzamiento, la marca no solo mantiene su liderazgo en ventas, sino que lidera la transición hacia una industria más humana y sostenible.

La nueva línea ya se encuentra disponible en las principales cadenas de supermercados a nivel nacional.