Óptica Martínez inaugura su tercera sucursal en Barrio Los Andes de San Pedro Sula con un nuevo concepto

San Pedro Sula. — En el marco de su decimotercera aniversario, Óptica Martínez, una marca nacida y consolidada en la capital industrial, inauguró su tercera sucursal. Este nuevo punto de venta no solo expande su presencia geográfica, sino que introduce una transformación total en la forma de adquirir aros y lentes: el concepto Open Vision Store.

Jesús Paz, Fabiola Martínez y Román Martínez alzan sus copas durante la inauguración de la nueva sucursal de Óptica Martínez, brindando por el éxito de este nuevo capítulo y el crecimiento de la marca en San Pedro Sula.

Ubicada estratégicamente en Plaza Floresse, Barrio Los Andes, esta sucursal marca una evolución natural de la marca, diseñada para un consumidor moderno que valora la autonomía, la tecnología y el estilo personal.

En un momento de reflexión y gratitud, el padre Fredy Valdivieso realiza la bendición oficial de las instalaciones en Plaza Floresse, marcando el inicio formal de operaciones de esta tercera sucursal.

La gran novedad de esta apertura es el diseño Open Vision Store. A diferencia de las ópticas tradicionales donde el producto permanece bajo llave, este formato ofrece un espacio abierto y fluido. Aquí, los clientes pueden tomar, explorar y probarse cada aro libremente, convirtiendo la compra en una experiencia sensorial y directa.

Román Martínez, Fabiola Martínez, Glenis Alvarado de Paz y Jesús Paz, anfitriones de la recepción inaugural de la nueva sucursal de Óptica Martínez en el Barrio Los Andes.

“Más que cambiar el formato de exhibición, quisimos transformar la experiencia. Entendemos que elegir lentes es una decisión muy personal; por eso, creamos un espacio donde el cliente pueda descubrir su estilo con libertad y confianza”, explicó Fabiola Martínez, la representante de Óptica Martínez durante el evento.

Román Martínez y Jesús Paz, fundadores de Óptica Martínez, celebran con orgullo la consolidación de su empresa tras 13 años de compromiso con la salud visual de los sampedranos.

A pesar de adoptar tendencias globales de retail, Óptica Martínez mantiene intacta la esencia que la ha caracterizado desde hace 13 años. La empresa busca integrar la modernidad del autoservicio con la filosofía de cercanía y asesoramiento experto que le permitió ganarse la confianza de los sampedranos.

Óptica Martínez ofrece una amplia gama de marcas internacionales y diseños de vanguardia, seleccionados para satisfacer los gustos más exigentes de la comunidad sampedrana.

Óptica Martínez presenta su línea exclusiva GAFA, una propuesta que combina diseños contemporáneos con altos estándares de calidad, disponible ahora en su nueva sucursal.

Con esta inauguración, la empresa reafirma su compromiso con la mejora continua y la relevancia en un mercado que exige constante innovación.

La nueva sucursal permite a los clientes interactuar directamente con una extensa variedad de aros de marcas prestigiosas, facilitando la búsqueda del estilo perfecto.

La inauguración oficial tuvo lugar este miércoles 15 de abril de 2026. El evento contó con la presencia de invitados especiales, aliados estratégicos y clientes fieles, quienes pudieron experimentar de primera mano la libertad de elegir su próximo estilo visual en un entorno diseñado para el confort y la vanguardia.

Glenis Alvarado de Paz, Jesús Paz, Gabriela Alvarado, Sheyla Coello, Fabiola Martínez y Román Martínez.

Glenis Alvarado de Paz, Fabiola Martínez y Aryeri Méndez.

Flor Zelaya, Glenis Alvarado de Paz y Gina Alvarado.

Esmeralda Martínez, Eva Perdomo y Marta Alegría.

Kevin Motiño y Any Enamorado.