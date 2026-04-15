Óptica Martínez inaugura su tercera sucursal en Barrio Los Andes de San Pedro Sula con un nuevo concepto

San Pedro Sula. — En el marco de su decimotercera aniversario, Óptica Martínez, una marca nacida y consolidada en la capital industrial, inauguró su tercera sucursal. Este nuevo punto de venta no solo expande su presencia geográfica, sino que introduce una transformación total en la forma de adquirir aros y lentes: el concepto Open Vision Store.
Ubicada estratégicamente en Plaza Floresse, Barrio Los Andes, esta sucursal marca una evolución natural de la marca, diseñada para un consumidor moderno que valora la autonomía, la tecnología y el estilo personal.
La gran novedad de esta apertura es el diseño Open Vision Store. A diferencia de las ópticas tradicionales donde el producto permanece bajo llave, este formato ofrece un espacio abierto y fluido. Aquí, los clientes pueden tomar, explorar y probarse cada aro libremente, convirtiendo la compra en una experiencia sensorial y directa.
“Más que cambiar el formato de exhibición, quisimos transformar la experiencia. Entendemos que elegir lentes es una decisión muy personal; por eso, creamos un espacio donde el cliente pueda descubrir su estilo con libertad y confianza”, explicó Fabiola Martínez, la representante de Óptica Martínez durante el evento.
A pesar de adoptar tendencias globales de retail, Óptica Martínez mantiene intacta la esencia que la ha caracterizado desde hace 13 años. La empresa busca integrar la modernidad del autoservicio con la filosofía de cercanía y asesoramiento experto que le permitió ganarse la confianza de los sampedranos.
Con esta inauguración, la empresa reafirma su compromiso con la mejora continua y la relevancia en un mercado que exige constante innovación.
La inauguración oficial tuvo lugar este miércoles 15 de abril de 2026. El evento contó con la presencia de invitados especiales, aliados estratégicos y clientes fieles, quienes pudieron experimentar de primera mano la libertad de elegir su próximo estilo visual en un entorno diseñado para el confort y la vanguardia.